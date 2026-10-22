कैच के आंकड़े को लेकर रिपोर्टर से ग्लेन फिलिप्स की हुई बहस, देखिए वीडियो
न्यूजीलैंड के ग्लेन फिलिप्स ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कुछ मौकों को कैच छूटने की श्रेणी में गिनने के आकलन पर ही सवाल उठाए। उन्होंने जोर दिया कि ऐसे मौकों की गिनती सही तरीके से की जानी चाहिए।
न्यूजीलैंड के हरफनमौला ग्लेन फिलिप्स ने भारत को 226 रन के लक्ष्य का सफलतापूर्वक पीछा करने का श्रेय देते हुए कहा कि मैच पर पकड़ बनाये रखने के लिए उनकी टीम बीच के ओवरों में भारतीय बल्लेबाजों को दबाव में नहीं रख सकी। उन्होंने इसके साथ कैच छूटने के मुद्दे पर अपनी टीम का बचाव भी किया। भारत ने क्राइस्टचर्च में टी20 इंटरनेशनल में अपना सबसे सफल रन चेज किया। इस जीत के साथ भारत ने पांच मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली है। इस बड़े स्कोर वाले मुकाबले में भारत ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए लक्ष्य हासिल कर लिया। फिलिप्स ने स्वीकार किया कि भारतीय टीम की आक्रामक बल्लेबाजी का मुकाबला करने के लिए न्यूजीलैंड ने रणनीति तैयार की थी, लेकिन मैदान पर उस पर प्रभावी ढंग से अमल करना सबसे अहम था।
मौकों को कैच छूटने के रूप में गिना जा रहा
फिलिप्स ने स्वीकार किया कि 226 रन जैसे बड़े लक्ष्य का पीछा करना अपने आप में बड़ी उपलब्धि है और भारत ने इसे शानदार तरीके से अंजाम दिया। फिलिप्स से भारतीय पारी के दौरान छूटे कैचों के असर को लेकर सवाल किया गया, तो उन्होंने कुछ मौकों को कैच छूटने की श्रेणी में गिनने के आकलन पर ही सवाल उठा दिए। फिलिप्स ने पूछा, ''कैच छूटते हैं। चार कैच? कौन-कौन से?''
उन्होंने स्पष्ट किया कि जिन मौकों को कैच छूटने के रूप में गिना जा रहा है, उनमें से कुछ पर क्षेत्ररक्षकों का गेंद से संपर्क तक नहीं हुआ था। उन्होंने कहा, ''हां, मिचेल की ओर से एक और फिन की ओर से एक मौका था। बाकी दो को वास्तव में कैच छूटने की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता। कैच पकड़ने के लिए गेंद पर हाथ लगना भी जरूरी है।'' फिलिप्स ने माना कि कैच छूटना खेल का हिस्सा है, लेकिन साथ ही जोर दिया कि ऐसे मौकों की गिनती सही तरीके से की जानी चाहिए। उन्होंने कहा, ''कैच पकड़े भी जाते हैं और छूटते भी हैं, लेकिन हमें उनकी सही गिनती करनी चाहिए।''
भारतीय बल्लेबाजों की सराहना की
फिलिप्स ने मैच के बाद संवाददाता सम्मेलन में कहा, ''हमने रणनीति तैयार करने में कोई कमी नहीं छोड़ी, लेकिन अंत में आपको मैदान पर उन योजनाओं को सही तरीके से लागू करना होता है।'' न्यूजीलैंड की ओर से नाबाद 82 रन की सर्वाधिक पारी खेलने वाले फिलिप्स ने भारतीय बल्लेबाजों के सकारात्मक रवैये और परिस्थितियों के अनुरूप खुद को ढालने की क्षमता की भी सराहना की।
उन्होंने कहा, ''न्यूजीलैंड की पिचें भी शानदार हैं। यहां उछाल शायद भारत के मुकाबले थोड़ा अधिक था लेकिन उनके बल्लेबाजों ने आज इसके साथ बेहतरीन तालमेल बिठाया। फिलिप्स के मुताबिक बीच के ओवरों में कुछ और विकेट हासिल करके और रनों पर अंकुश लगाकर न्यूजीलैंड भारत पर दबाव बना सकता था।
उन्होंने कहा, ''अगर हम मध्य ओवरों में एक-दो अतिरिक्त विकेट ले लेते या लगातार कुछ और डॉट गेंदें डालने में सफल रहते, तो भारत पर दबाव बढ़ सकता था। ऐसी स्थिति में शायद वह लक्ष्य हासिल नहीं कर पाता और मुकाबले की तस्वीर भी कुछ अलग होती।"
लेखक के बारे मेंHimanshu Singh
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हिंमांशु सिंह पिछले 6 वर्षों से खेल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स सेक्शन के कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं।
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हिमांशु सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें हिंदी पत्रकारिता में करीब 6 साल का अनुभव है। इन्होंने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई आईएमएस (नोएडा) से की है। 2017 में पंचायती टाइम्स वेबसाइट में बतौर ट्रेनी खेल पत्रकारिता का पहला अनुभव हासिल किया। 2018 में स्पोर्ट्स कंटेंट राइटर के तौर पर ईटीवी से जुड़े। यहां पर करीब तीन साल काम करने के बाद इनसाइडस्पोर्ट्स से जुड़े। यहां पर एक साल तक रहे। उन्होंने 2022 में लाइव हिन्दुस्तान के साथ अपनी पारी की शुरुआत की थी। खेल की बारीकियों को समझने और उन्हें पाठकों तक रोचक अंदाज में पहुंचाने में उन्हें महारत हासिल है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि : हिमांशु ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई देश के प्रतिष्ठित संस्थान आईएमएस (नोएडा) से पूरी की है। खेल के प्रति उनके जुनून ने उन्हें करियर की शुरुआत में ही खेल पत्रकारिता की ओर प्रेरित किया। उन्होंने 2017 में 'पंचायती टाइम्स' वेबसाइट में बतौर ट्रेनी अपने करियर का पहला कदम रखा, जहां उन्होंने खेल रिपोर्टिंग की बुनियादी बारीकियां सीखीं।
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