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अभिषेक शर्मा को बाहर करो, पूर्व भारतीय कप्तान ने कहा- विरोधी टीमों ने निकाल लिया तोड़

By Md.Akram
लाइव हिन्दुस्तान
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कृष्णमाचारी श्रीकांत का मानना है कि अभिषेक शर्मा के प्रदर्शन में सुधार नहीं हो तो टीम इंडिया से  बाहर कर देना चाहिए। सलामी बल्लेबाज अभिषेक ने पिछली छह टी20 मैचों में एक बार भी 20 का आंकड़ा नहीं छुआ है।

Abhishek Sharma
अभिषेक शर्मा (फाइल फोटो)

टी20 वर्ल्ड कप 2026 के बाद से भारतीय ओपनर अभिषेक शर्मा बल्ले से कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाए हैं। उन्होंने तब से 10 टी20 इंटरनेशनल मैचों में सिर्फ एक अर्धशतकीय पारी खेली है, जो इंग्लैंड में आई। 25 वर्षीय अभिषेक जिम्बाब्वे दौरे पर तो बुरी तरह फ्लॉप रहे, जहां भारत ने 3-0 से क्लीन स्वीप किया। उन्होंने जिम्बाब्वे में तीन टी20 मैचों में केवल 11 रन जुटाए। उनके इंटरनेशनल करियर में पहली बार ऐसा हुआ, जब लगातार चार पारियों में सिंगल डिजिट का आंकड़ा पार नहीं हो सका। अभिषेक के निराशाजनक प्रदर्शन के बाद पूर्व भारतीय कप्तान और पूर्व चीफ सिलेक्टर कृष्णमाचारी श्रीकांत ने कड़ा फैसला लेने की मांग की है। उनका मानना है कि अभिषेक के प्रदर्शन में गिरावट जारी रहे तो सिलेक्टर्स को टीम से बाहर का रास्ता दिखा देना चाहिए। उन्होंने साथ ही विकेटकीपर-बल्लेबाज संजू सैमसन की वापसी की संभावना जताई।

'शत प्रतिशत वापस बुलाया जाएगा'

श्रीकांत ने अपने यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो में कहा, ''अभिषेक शर्मा का वर्ल्ड कप से ही इंटरनेशनल क्रिकेट में विरोधी टीमों ने तोड़ निकल लिया है। मुझे लगता है कि अब उनके खिलाफ कड़ा फैसला लेना होगा। मुझे लगता है कि संजू को अब फिर से मौका दिया जाएगा। उन्हें शत प्रतिशत वापस बुलाया जाएगा। सिलेक्टर्स को कड़ा फैसला लेना ही होगा।'' टी20 वर्ल्ड कप में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट रहे सैमसन भी भारतीय जर्सी में फॉर्म नहीं दिखे हैं। उन्होंने वर्ल्ड कप के बाद से भारत के लिए चार टी20 मैचों में महज 33 रन बनाए हैं। 31 वर्षीय सैमसन को जिम्बाब्वे सीरीज के लिए भारतीय स्क्वॉड में नहीं चुना गया था। उनकी गैर मौजदूगी में वैभव सूर्यवंशी ने अभिषेक शर्मा के साथ ओपनिंग की और छाप छोड़ने में सफल रहे।

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'तीनों मैच खेलते देखकर अच्छा लगा'

वहीं, पूर्व चीफ सिलेक्टर ने 24 वर्षीय तेज गेंदबाज मयंक यादव की तारीफ की। चोट से वापसी करने वाले मयंक ने जिम्बाब्वे दौरे पर तीन मैचों में पांच विकेट चटकाए। वह 2024 के बाद भारतीय टीम की ओर से खेले थे। श्रीकांत ने कहा, ''मयंक यादव को तीनों मैच खेलते देखकर अच्छा लगा। उसके लिए बहुत खुश हूं। वह बहुत कंसिस्टेंट रहा। भारत का भविष्य बहुत अच्छा है। आपको सही युवाओं को सपोर्ट करना होगा। मुझे अशोक शर्मा से भी कोई दिक्कत नहीं है।'' बता दें कि भारत की सबसे छोटे फॉर्मेट की टीम को लंबा ब्रेक मिला। भारतीय टी20 टीम अब सीधे एशियन गेम्स 2026 में उतरेगी, जिसका आगाज 17 सितंबर से होगा। एशियन गेम्स के लिए भारतीय स्क्वॉड में अभिषेक, सैमसन और सूर्यवंशी शामिल हैं।

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मोहम्मद अकरम: खेल पत्रकार

परिचय: मोहम्मद अकरम 10 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रॉड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें खेल और राजनीति की दुनिया में गहरी दिलचस्पी है। क्रिकेट और अन्य खेलों से जुड़े अपडेट्स, मैच एनालिसिस और स्टोरी रिसर्च बखूबी अंजाम देते हैं। अकरम का मानना है कि खेल पत्रकारिता सिर्फ स्कोर बताने तक सीमित नहीं है, बल्कि खेल की भावना, खिलाड़ियों की मेहनत और उससे जुड़ी कहानियों को सामने लाना भी उतना ही जरूरी है।


अनुभव: अकरम को कंटेंट रिसर्च, स्क्रिप्ट राइटिंग, स्टोरीटेलिंग और एडिटिंग का अच्छा अनुभव है। 2016 में अमर उजाला की ओर से पत्रकारिता में डेब्यू किया। 2019 में टाइम्स नाउ से जुड़े और पांच साल यहां रहे। साल 2022 से लाइव हिंदुस्तान का हिस्सा हैं। डिजिटल मीडिया के बदलते ट्रेंड्स, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और ऑडियंस बिहेवियर को समझकर कंटेंट तैयार करते हैं, जो प्रभावशाली हो। ओलंपिक, कॉमनवेल्थ, एशियन गेम्स, क्रिकेट वर्ल्ड कप और आईपीएल जैसे इवेंट कवर किए हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि: अकरम ने जामिया मिल्लिया इस्लामिया से बी.ए. (ऑनर्स) मास मीडिया और आईआईएमसी से पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। शैक्षणिक पृष्ठभूमि और प्रोफेशनल अनुभव ने अकरम को मीडिया की बुनियादी समझ के साथ-साथ प्रैक्टिकल अप्रोच भी दी है। सीखते रहना और खुद को लगातार अपडेट करना प्रोफेशनल आदतों में शामिल है।


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