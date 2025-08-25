T20 Asia Cup 2025 से पहले टीम इंडिया से छिनी टाइटल स्पॉन्सरशिप, Dream11 ने खींच लिए अपने हाथ
T20 Asia Cup 2025 में टीम इंडिया बिना टाइटल स्पॉन्सर के खेलेगी। भारत की जर्सी पर सामने Dream11 नहीं लिखा होगा, क्योंकि भारत सरकार से लगे बैन के बाद Dream11 ने स्पॉन्सरशिप से अपने हाथ खींच लिए हैं।
भारतीय संसद से जैसे ही पैसे आधारित ऑनलाइन गेम्स अवैध घोषित किए गए हैं, वैसे ही भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई को भी बड़ा झटका लगा है। ऐसी ही एक फर्म भारतीय क्रिकेट टीम की टाइटल स्पॉन्सर थी, जो करोड़ों रुपये सालाना बीसीसीआई को मुख्य प्रायोजक के तौर पर देती थी। ये कंपनी कोई और नहीं, बल्कि बिलियन डॉलर की कंपनी ड्रीम11 थी, लेकिन अब सरकार से बैन लगने के बाद ड्रीम11 ने स्पॉन्सरशिप से अपने हाथ खींच लिए हैं और बीसीसीआई पर संकट ये है कि उन्हें एशिया कप 2025 में बिना टाइटल स्पॉन्सर वाली टीम भेजनी होगी।
ऑनलाइन गेमिंग बिल पास होने के बाद ये लगभग तय था कि ड्रीम11 और बीसीसीआई की डील खत्म हो जाएगी और अब ऐसा हो चुका है। ड्रीम11 ने बीसीसीआई को सूचित कर दिया है कि वह अब नेशनल क्रिकेट टीम को स्पॉन्सर नहीं कर सकेगा, जिससे भारतीय क्रिकेट को नए साझेदार की तलाश करनी पड़ेगी, जबकि दुबई में एशिया कप शुरू होने में केवल दो सप्ताह का समय बचा है। नया साझेदार इतने कम समय में मुश्किल ही मिलेगा।
द इंडियन एक्सप्रेस को बीसीसीआई के एक अधिकारी ने बताया, "ड्रीम11 के (प्रतिनिधियों) ने बीसीसीआई कार्यालय का दौरा किया और सीईओ हेमंग अमीन को सूचित किया कि वे इस डील में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसके परिणामस्वरूप, वे एशिया कप के लिए टीम के प्रायोजक नहीं रहेंगे। बीसीसीआई जल्द ही एक नया टेंडर जारी करेगा।"
आमतौर पर कोई टाइटल स्पॉन्सर हटता है तो उसके जुर्माना देना पड़ता है, लेकिन इस मामले में ऐसा नहीं होगा, क्योंकि अनुबंध में एक प्रावधान है जिसके अनुसार यदि प्रायोजक का मुख्य व्यवसाय सरकार द्वारा लाए गए किसी कानून से प्रभावित होता है, तो वे क्रिकेट बोर्ड को "कुछ भी भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं होंगे"। हालांकि, ड्रीम स्पोर्ट्स की उपाध्यक्ष (कम्युनिकेशन) पूजा सभरवाल ने टिप्पणी करने से इनकार कर दिया।