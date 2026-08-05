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DPL Points Table: सेंट्रल दिल्ली टॉप पर, वेस्ट दिल्ली ने दूसरे स्थान पर किया कब्जा

By Vikash Gaur
लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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DPL T20 Points Table: सेंट्रल दिल्ली किंग्स इस वक्त लगातार तीन मैच जीतकर दिल्ली प्रीमियर लीग की पॉइंट्स टेबल में टॉप पर है। वेस्ट दिल्ली लायंस ने अपना दूसरा मैच जीतकर दूसरे स्थान पर कब्जा कर लिया है।

DPL West Delhi lions
दिल्ली प्रीमियर लीग वेस्ट दिल्ली लायंस

DPL T20 Points Table: दिल्ली प्रीमियर लीग का 9वां मैच मंगलवार 4 अगस्त को खेला गया। नई दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में यह टी20 लीग खेली जा रही है। तीसरे सीजन की पॉइंट्स टेबल में सेंट्रल दिल्ली किंग्स सरताज है, क्योंकि 3 में से 3 मैच जीत चुकी है। दूसरे पायदान पर वेस्ट दिल्ली लायंस पहुंच गई है, जिसने अपने पहले तीन मैचों में से दो मैच जीत लिए हैं। इसके अलावा कोई टीम दो या इससे ज्यादा मैच नहीं जीत पाई है। कुल 8 टीमें इस टूर्नामेंट में हिस्सा ले रही हैं, जिनमें से दो टीमों का खाता नहीं खुला है।

पॉइंट्स टेबल पर एक नजर डालें तो 3 मैचों में 6 पॉइंट्स हासिल कर चुकी सेंट्रल दिल्ली किंग्स शीर्ष पर है, जबकि 3 मैचों में से दो मैच जीतकर 4 अंक हासिल करने वाली वेस्ट दिल्ली की टीम दूसरे पायदान पर है। तीसरे स्थान पर न्यू दिल्ली टाइगर्स है, जो 3 में से एक ही मैच जीती है। पुरानी दिल्ली की टीम दो में से एक मैच जीत पाई है, जो चौथे स्थान पर है। साउथ दिल्ली सुपरस्टार्ज टीम का भी यही हाल है, जो 2 में से एक मैच जीत पाई है और खाते में 2 ही अंक हैं। साउथ दिल्ली की टीम पांचवें स्थान पर विराजमान है।

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आउट दिल्ली वॉरियर्स ने भी दो में से एक मैच जीता है और टीम इस वक्त डीपीएल टी20 लीग की अंकतालिका में छठे स्थान पर विराजमान है। सातवें पायदान पर न्यू दिल्ली स्ट्राइकर्स टीम है, जिसने एक भी मैच नहीं जीता है। हालांकि, एक ही मैच उन्होंने अब तक खेला है। ईस्ट दिल्ली राइडर्स ने पहले दोनों मैच गंवा दिए हैं और टीम पॉइंट्स टेबल में सबसे आखिरी पायदान पर है। आने वाले दिनों में इन टीमों पर खाता खोलने का दबाव होगा।

क्या रहा DPL में कल के मैचों का नतीजा?

दिल्ली प्रीमियर लीग में कल यानी मंगलवार 4 अगस्त को दो मुकाबले खेले गए। पहले मुकाबले में आउटर दिल्ली वॉरियर्स ने सुपर ओवर तक चले मैच में न्यू दिल्ली टाइगर्स को हरा दिया, जबकि साउथ दिल्ली सुपरस्टार्ज टीम को वेस्ट दिल्ली लायंस से 5 विकेट से हार मिली। डीपीएल में हर दिन दो-दो मुकाबले खेले जा रहे हैं। फैंस भी इसका लुत्फ उठा रहे हैं। हालांकि, कई बार बारिश मैच में खलल डाल देती है, लेकिन डकवर्थ लुईस मेथड या फिर मैच को छोटा करके मैचों का नतीजा निकाला जा रहा है, जो कि अच्छी बात है। अगस्त में दिल्ली में खूब बारिश होती है।

Vikash Gaur

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Vikash Gaur

विकाश गौड़: डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर कम असिस्टेंट मैनेजर, स्पोर्ट्स


संक्षिप्त विवरण:

विकाश गौड़ पिछले 8 वर्षों से हिंदी डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के स्पोर्ट्स सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (असिस्टेंट मैनेजर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।


विस्तृत बायो:

परिचय और अनुभव: विकाश गौड़ भारतीय डिजिटल स्पोर्ट्स मीडिया का एक उभरता हुआ चेहरा हैं। लगभग 8 वर्षों के अनुभव के साथ, विकाश ने डिजिटल पत्रकारिता की बारीकियों को जमीन से समझा है। 2016 में अपने करियर की शुरुआत करने वाले विकाश ने डिजिटल-फर्स्ट अप्रोच के साथ खेल पत्रकारिता में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। जनवरी 2021 से वह 'लाइव हिन्दुस्तान' की स्पोर्ट्स टीम के मुख्य स्तंभ बने हुए हैं, जहां वह कंटेंट प्लानिंग और स्पोर्ट्स कवरेज का नेतृत्व करते हैं।


करियर का सफर:
मंगलायतन विश्वविद्यालय, अलीगढ़ से पत्रकारिता का ककहरा सीखने के बाद विकाश का सफर 'खबर नॉन स्टॉप' से शुरू हुआ था, जो अब देश के प्रतिष्ठित मीडिया घरानों तक फैला हुआ है। उन्होंने पत्रिका समूह की वेबसाइट 'कैच न्यूज' में खेल की खबरों की तकनीकी समझ विकसित की। इसके बाद 'डेली हंट' में वीडियो प्रोड्यूसर के तौर पर काम करते हुए उन्होंने विजुअल स्टोरीटेलिंग के गुर सीखे। 'दैनिक जागरण' की वेबसाइट में करीब ढाई साल तक खेल डेस्क पर अपनी धार तेज करने के बाद, उन्होंने लाइव हिन्दुस्तान का रुख किया, जहां वे बीते 4 साल से चौके-छक्के लगा रहे हैं। इंटर्न के तौर पर प्रिंट की समझ हासिल कर चुके विकाश गौड़ के पास अब डिजिटल की अच्छी समझ है और वे ट्रेंड को बखूबी फॉलो करते हैं।


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अपने अब तक के करियर में विकाश ने दुनिया के कई बड़े खेल आयोजनों को डेस्क और फील्ड पर रहकर कवर किया है। उनकी विशेषज्ञता केवल क्रिकेट तक सीमित नहीं है, बल्कि वह मल्टी-स्पोर्ट्स इवेंट्स की भी गहरी समझ रखते हैं। उन्होंने निम्नलिखित प्रमुख आयोजनों का व्यापक विश्लेषण और रिपोर्टिंग की है:


क्रिकेट:आईसीसी क्रिकेट विश्व कप, आईपीएल और द्विपक्षीय सीरीज।


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