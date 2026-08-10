DPL 2026: वेस्ट दिल्ली लायंस ने ईस्ट दिल्ली राइडर्स को 8 विकेट से हराया, बारिश से प्रभावित रहा मैच
सोमवार को अरुण जेटली स्टेडियम में खेले गए दिल्ली प्रीमियर लीग (DPL) 2026 के 20वें मैच में वेस्ट दिल्ली लायंस ने ईस्ट दिल्ली राइडर्स को आठ विकेट से आसानी से हरा दिया। बारिश के कारण यह मैच बेहद छोटा रहा।
नई दिल्ली, 10 अगस्त: सोमवार को अरुण जेटली स्टेडियम में खेले गए दिल्ली प्रीमियर लीग (DPL) 2026 के 20वें मैच में वेस्ट दिल्ली लायंस ने ईस्ट दिल्ली राइडर्स को आठ विकेट से आसानी से हरा दिया। बारिश के कारण खेल रुकने के बाद, लायंस को सात ओवर में 58 रन का नया लक्ष्य मिला, जिसे उन्होंने सिर्फ़ 4.1 ओवर में ही हासिल कर लिया।
ईस्ट दिल्ली राइडर्स ने 95 रन बनाए, बारिश के कारण रुका खेल
पहले बल्लेबाजी करते हुए ईस्ट दिल्ली राइडर्स का स्कोर 15 ओवर में 95/5 था, तभी बारिश के कारण पारी रोकनी पड़ी। राइडर्स को शुरुआती झटका तब लगा जब ध्रुव कौशिक पहली ही गेंद पर आउट हो गए। हालांकि, अर्पित राणा और सुजल सिंह ने 53 रन की अहम साझेदारी करके पारी को संभाला। राणा ने 20 गेंदों पर 32 रन की आक्रामक पारी खेली, लेकिन उनके आउट होने के बाद टीम लड़खड़ा गई और राइडर्स ने लगातार अंतराल पर विकेट गंवाए। सुजल ने भी 22 गेंदों पर 34 रन बनाए। वेस्ट दिल्ली लायंस के लिए मयंक गुसाईं ने तीन ओवर में 16 रन देकर 2 विकेट लिए, जबकि शुभम दुबे ने भी तीन ओवर में 17 रन देकर 2 विकेट चटकाए।
58 रनों का मिला लक्ष्य जिसे आसानी से हासिल किया
नए लक्ष्य का पीछा करते हुए, लायंस ने अंकित कुमार का विकेट जल्दी गंवा दिया, जो 3 गेंदों पर 4 रन बनाकर आउट हुए। हालांकि, उनके आउट होने से लक्ष्य का पीछा करने में कोई दिक्कत नहीं हुई क्योंकि कृष यादव और जितेश सिंह ने पारी को संभाल लिया। कृष ने खास तौर पर आक्रामक खेल दिखाया, राइडर्स के गेंदबाजों पर दबाव बनाया और सिर्फ़ 14 गेंदों पर 34 रन बनाकर नाबाद रहे। उनकी तेज़-तर्रार पारी की बदौलत वेस्ट दिल्ली लायंस ने काफी गेंदें बाकी रहते ही लक्ष्य हासिल कर लिया।
दिल्ली प्रीमियर लीग का तीसरा सीजन
दिल्ली प्रीमियर लीग का यह तीसरा सीजन खेला जा रहा है। इससे पहले दो सीजन खेले जा चुके हैं। इस टूर्नामेंट में आईपीएल के कई स्टार जैसे दिग्वेश राठी, प्रियांश आर्या, आयुष बडोनी आदि खेल रहे हैं, जबकि टीम इंडिया के लिए भी खेल चुके नवदीप सैनी जैसे क्रिकेटर भी इस लीग का हिस्सा हैं। नए उभरते सितारे भी अपनी चमक बिखेर रहे हैं। यह टूर्नामेंट 31 जुलाई से शुरू हुआ है। इसका फाइनल मुकाबला 30 अगस्त को खेला जाएगा। दिग्वेश राठी इस सीजन अभी तक अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाए हैं, जबकि नवदीप सैनी, यश ढुल जैसे खिलाड़ी अच्छी लय में दिख रहे हैं।
लेखक के बारे मेंVimlesh Kumar Bhurtiya
विमलेश कुमार भुर्तिया (Vimlesh Kumar Bhurtiya): खेल पत्रकार
संक्षिप्त विवरण
विमलेश कुमार भुर्तिया पिछले 4 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: विमलेश कुमार भुर्तिया भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक उभरता हुआ नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। पिछले चार वर्षों से वह इसी संस्थान से जुड़े हुए हैं और डिजिटल मीडिया की गतिशीलता, कार्यशैली और प्रकृति को समझने का प्रयास किया है। उनका मानना है कि पाठक किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म की रीढ़ होता है ऐसे में उनके हितों को ध्यान में रखते हुए खबरों का प्रकाशन होना चाहिए। यह पत्रकारिता को जीवंत रखता है और जर्नलिज्म का मूल गुण भी यही है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
विमलेश ने भारत के सबसे प्रतिष्ठित पत्रकारिता संस्थान से अपनी शिक्षा ग्रहण की है। वे 2021-22 बैच के भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली के छात्र रहे हैं। उन्होंने इस नामी संस्थान से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है। इसके बाद उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में ही मास्टर्स यानी (M.A) की डिग्री भी हासिल की है। इन्होंने अपना ग्रेजुएशन मध्य प्रदेश के नामचीन साइंस कॉलेजों में से एक होलकर साइंस कॉलेज से किया है। ग्रेजुएशन के दूसरे साल से ही विमलेश की दिलचस्पी साहित्य और पत्रकारिता की ओर जागृत होने लगी थी। यही कारण था कि ग्रेजुएशन के दिनों में ही उन्होंने दैनिक चैतन्यलोक नामक इंदौर की क्षेत्रीय पत्रिका में काम करना शुरू कर दिया। कुछ महीनों बाद उन्होंने दैनिक भास्कर में बतौर कॉपी एडिटर ट्रेनिंग ली। उन्होंने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर के पत्रकारिता और जनसंचार विभाग से मास मीडिया में इंटर्नशिप की। विमलेश कुमार भुर्तिया को कंप्यूटर का भी अच्छा ज्ञान है। उन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय से कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा किया है।
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