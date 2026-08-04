नवदीप सैनी, दिग्वेश राठी जैसे बड़े गेंदबाजों को पहली गेंद से मारना टारगेट, लगातार 3 मैच जीतने के बाद बोले कप्तान यश ढुल
सोमवार, 3 अगस्त 2026 को दिल्ली प्रीमियर लीग के रात के मुकाबले में सेंट्रल दिल्ली किंग्स ने नॉर्थ दिल्ली स्ट्राइकर्स को चार विकेट से हराया। इस जीत के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में कप्तान यश ढुल ने सीधे शब्दों में कहा कि हमारी कोशिश बड़े गेंदबाजों को पहली गेंद से रडार पर लेना है।
सोमवार, 3 अगस्त 2026 को दिल्ली प्रीमियर लीग के रात के मुकाबले में सेंट्रल दिल्ली किंग्स ने नॉर्थ दिल्ली स्ट्राइकर्स को चार विकेट से हराया। हाई स्कोरिंग मैच काफी रोमांचक रहा। पहले बल्लेबाजी करते हुए नॉर्थ दिल्ली स्ट्राइकर्स ने 209 रन बनाए थे और 210 रनों का लक्ष्य दिया था। इस लक्ष्य को सेंट्रल दिल्ली किंग्स की टीम ने आसानी से हासिल कर लिया। सेंट्रल दिल्ली किंग्स की ओर से जोंटी सिंधू ने 38 गेंदों में 75 रन और आदित्य भंडारी ने 24 गेंदों में 46 रन बनाए और विशाल लक्ष्य को आसानी से 18.2 ओवर में हासिल कर लिया।
पॉइंट्स टेबल में टॉप पर पहुंची सेंट्रल दिल्ली किंग्स
इस जीत के साथ यश ढुल की कप्तानी वाली सेंट्रल दिल्ली किंग्स की टीम पॉइंट्स टेबल में टॉप पर पहुंच गई है। टीम ने अपने तीनों मुकाबलों में जीत हासिल की है। पहले मैच में पुरानी दिल्ली को 31 जुलाई के दिन 4 विकेट से हराया था। इस टीम में दिग्वेश राठी मौजूद थे, जिनके खिलाफ सेंट्रल दिल्ली किंग्स के बल्लेबाजों ने 4 ओवर में 11 की इकोनॉमी के साथ 44 रन कूटे थे। दूसरा मुकाबला आउटर दिल्ली वारियर्स के खिलाफ खेला गया था, जिसे सेंट्रल दिल्ली किंग्स ने चार विकेट से जीत लिया था। बारिश के कारण यह मैच 10-10 ओवर का कर दिया गया था। प्रियांश आर्या और नवदीप सैनी वाली टीम को चार विकेट से हराने में सेंट्रल दिल्ली किंग्स के बल्लेबाजों का अहम रोल रहा था। वंश बेदी ने नाबाद 16 गेंदों में 47 रन बनाए थे और कप्तान यश ढुल ने 16 गेंदों में 35 रनों की पारी खेली थी। भारतीय टीम में खेल चुके तेज गेंदबाज नवदीप सैनी की जमकर पिटाई हुई थी। उन्होंने सिर्फ 1.5 ओवर की गेंदबाजी की थी, जिसमें 21.8 की इकोनॉमी के साथ 40 रन खर्चे थे। तीसरे मुकाबले में आज सेंट्रल दिल्ली किंग्स ने नॉर्थ दिल्ली स्ट्राइकर्स को हराकर टीम को टॉप पर पहुंचाया।
दिग्वेश और सैनी जैसे बड़े गेंदबाजों को टारगेट का करना लक्ष्य
सोमवार, को खेले गए मुकाबले में कप्तान यश ढुल 5 गेंदों में 10 रन बनाकर आउट हुए। वे मयंक डागर की गेंद पर छक्का लगाने की कोशिश में स्टंप आउट हुए। मैच समाप्त होने के बाद जब कप्तान यश ढुल प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आए तब उनसे तमाम तरह के सवाल पूछे गए। इस दौरान एक सवाल यह भी था कि जब रन रेट अच्छी गति से चल रहा था तो आपको आगे निकलकर शॉट खेलने की क्या जरूरत थी? इस सवाल का जवाब देते हुए कप्तान यश ढुल ने कहा कि हमारी कोशिश टीम के सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज को गेम से बाहर करने की होती है। अगर आज मयंक को एक दो छक्के लग जाते तो वह मानसिक रूप से गेम से बाहर हो जाते। दुर्भाग्यवश सही जजमेंट नहीं हुआ और मैं स्टंप आउट हो गया। हालांकि, अप्रोच वही थी। इस मैच से पहले भी मैंने और हरामी टीम इसी तरह की अप्रोच दिखाई है। पिछले मैच में हमने नवदीप भैया (नवदीप सैनी) को सेट नहीं होने दिया था और पहली गेंद से ही रडार पर ले लिया था, जिसके बाद पूरी टीम बैकफुट पर नजर आई थी। उन्हें 11 गेंदों में ही 40 रन पड़े थे। इससे पहले हमने पहले मुकाबले में दिग्वेश राठी के खिलाफ भी यही रणनीति अपनाई थी और उन्हें रडार पर लेते हुए 1 ओवर में 20 रन के करीब लिए थे और अनसेटल कर दिया था। यश ने आगे कहा कि “टी-20 गेम में बहुत कुछ सोचने का वक्त नहीं रहता लेकिन हमारी कोशिश ज्यादा से ज्यादा मैच जीतने और गेंदबाजों को अपने ऊपर हावी ना होने देने की होती है।”
4 अगस्त को खेले जाएंगे 2 मुकाबले
दिल्ली प्रीमियर लीग 2026 में चार अगस्त 2026 बुधवार को दो मैच खेले जाएंगे। दोपहर 1 बजे से पहला मैच न्यू दिल्ली टाइगर्स और आउटर दिल्ली वारियर्स के बीच होगा और दूसरा मुकाबला शाम 7 बजे से साउथ दिल्ली सुपरस्टार्स और वेस्ट दिल्ली लायंस के बीच खेला जाएगा।
रिपोर्ट- विमलेश कुमार भुर्तिया।
लेखक के बारे मेंVimlesh Kumar Bhurtiya
विमलेश कुमार भुर्तिया (Vimlesh Kumar Bhurtiya): खेल पत्रकार
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विमलेश कुमार भुर्तिया पिछले 4 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: विमलेश कुमार भुर्तिया भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक उभरता हुआ नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। पिछले चार वर्षों से वह इसी संस्थान से जुड़े हुए हैं और डिजिटल मीडिया की गतिशीलता, कार्यशैली और प्रकृति को समझने का प्रयास किया है। उनका मानना है कि पाठक किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म की रीढ़ होता है ऐसे में उनके हितों को ध्यान में रखते हुए खबरों का प्रकाशन होना चाहिए। यह पत्रकारिता को जीवंत रखता है और जर्नलिज्म का मूल गुण भी यही है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
विमलेश ने भारत के सबसे प्रतिष्ठित पत्रकारिता संस्थान से अपनी शिक्षा ग्रहण की है। वे 2021-22 बैच के भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली के छात्र रहे हैं। उन्होंने इस नामी संस्थान से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है। इसके बाद उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में ही मास्टर्स यानी (M.A) की डिग्री भी हासिल की है। इन्होंने अपना ग्रेजुएशन मध्य प्रदेश के नामचीन साइंस कॉलेजों में से एक होलकर साइंस कॉलेज से किया है। ग्रेजुएशन के दूसरे साल से ही विमलेश की दिलचस्पी साहित्य और पत्रकारिता की ओर जागृत होने लगी थी। यही कारण था कि ग्रेजुएशन के दिनों में ही उन्होंने दैनिक चैतन्यलोक नामक इंदौर की क्षेत्रीय पत्रिका में काम करना शुरू कर दिया। कुछ महीनों बाद उन्होंने दैनिक भास्कर में बतौर कॉपी एडिटर ट्रेनिंग ली। उन्होंने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर के पत्रकारिता और जनसंचार विभाग से मास मीडिया में इंटर्नशिप की। विमलेश कुमार भुर्तिया को कंप्यूटर का भी अच्छा ज्ञान है। उन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय से कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा किया है।
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