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DPL 2026: पुरानी दिल्ली 6 ने वेस्ट दिल्ली लायंस को 7 विकेट से हराया, पूर्व RCB प्लेयर ने खेली दमदार पारी

By Vimlesh Kumar Bhurtiya
लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली, 3 अगस्त:
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दिल्ली प्रीमियर लीग 2026 में सोमवार दोपहर खेले गए मुकाबले में पूर्व आरसीबी प्लेयर अनुज रावत की अगुवाई वाली पुरानी दिल्ली 6 ने वेस्ट दिल्ली लायंस को 7 विकेट से करारी शिकस्त दी है।

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दिल्ली प्रीमियर लीग 2026 अनुज रावत और साथी खिलाड़ी मैच के दौरान रन लेते हुए

अरुण जेटली स्टेडियम में दिल्ली प्रीमियर लीग (DPL) 2026 के मैच में पुरानी दिल्ली 6 के खिलाफ वेस्ट दिल्ली लायंस ने अंकित कुमार की शानदार पारी की बदौलत 20 ओवर में 180/6 का चुनौतीपूर्ण स्कोर बनाया। अंकित ने सिर्फ़ 45 गेंदों में 86 रन बनाए।

सिर्फ 181 रन ही बना सकी थी वेस्ट दिल्ली लायंस

लायंस को शानदार शुरुआत मिली। ओपनर्स अंकित कुमार और कृष यादव ने पावरप्ले में दबदबा बनाया और पहले विकेट के लिए 90 रनों की साझेदारी की। कृष ने 31 गेंदों में 43 रनों की अच्छी पारी खेलकर अंकित का बखूबी साथ दिया, लेकिन उनके आउट होने के बाद पुरानी दिल्ली 6 मैच में वापसी करने में सफल रही। शुरुआती साझेदारी के बाद नियमित अंतराल पर विकेट गिरने के बावजूद, अंकित ने आक्रामक स्कोरिंग रेट बनाए रखते हुए पारी को संभाले रखा। उन्होंने आसानी से बाउंड्री लगाई और स्कोरबोर्ड को आगे बढ़ाया, लेकिन पारी के दूसरे हिस्से में बड़ी साझेदारियां न हो पाने के कारण वेस्ट दिल्ली लायंस 180 रन से ज़्यादा का स्कोर नहीं बना पाई। पुरानी दिल्ली 6 के गेंदबाजों में पंकज जसवाल सबसे सफल रहे, जिन्होंने अपने चार ओवरों में 2/30 के शानदार आंकड़े दर्ज किए, जबकि बाकी गेंदबाजों ने भी समय-समय पर विकेट लेकर विपक्षी टीम को रोककर रखा।

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अनुज रावत, ललित यादव के फिनिश ने दिलाई जीत

181 रनों का पीछा करते हुए पुरानी दिल्ली 6 की शुरुआत बेहद खराब रही और पारी की पहली ही गेंद पर रोहन राणा आउट हो गए। हालांकि, इस शुरुआती झटके का उनकी रणनीति पर कोई खास असर नहीं पड़ा और समर्थ सेठ व देव लकरा ने मिलकर पारी को शानदार ढंग से आगे बढ़ाया। इस जोड़ी ने दूसरे विकेट के लिए 94 रन जोड़े, गेंदबाजों पर दबाव बनाया और मैच का रुख मजबूती से पुरानी दिल्ली 6 के पक्ष में कर दिया। साझेदारी के दौरान लकरा ने आक्रामक रुख अपनाया और सिर्फ़ 33 गेंदों में 64 रनों की धमाकेदार पारी खेली, जिसमें चार चौके और छह गगनचुंबी छक्के शामिल थे। सेठ ने 29 गेंदों में 30 रनों की संयमित पारी खेलकर उनका अच्छा साथ दिया और यह सुनिश्चित किया कि शुरुआती विकेट गिरने के बाद टीम का बल्लेबाजी क्रम लड़खड़ाए नहीं। लाकरा के आउट होने के बाद, कप्तान अनुज रावत ने रन चेज़ की पूरी ज़िम्मेदारी संभाली। बाएं हाथ के बल्लेबाज़ ने एक और शानदार पारी खेली और 26 गेंदों पर नाबाद 49 रन बनाए, जबकि ललित यादव ने 17 गेंदों पर तेज़ 30* रन बनाकर पारी को शानदार ढंग से खत्म किया। इस जोड़ी ने नाबाद साझेदारी करते हुए पुरानी दिल्ली 6 को आसानी से जीत दिलाई और दो ओवर से ज़्यादा बाकी रहते हुए सात विकेट से जीत पक्की की। अनुज रावत पूर्व में आरसीबी की टीम का हिस्सा रहे हैं और फिलहाल गुजरात टाइटंस के स्क्वॉड में शामिल हैं।

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Vimlesh Kumar Bhurtiya

लेखक के बारे में

Vimlesh Kumar Bhurtiya

विमलेश कुमार भुर्तिया (Vimlesh Kumar Bhurtiya): खेल पत्रकार

संक्षिप्त विवरण
विमलेश कुमार भुर्तिया पिछले 4 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है।

विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: विमलेश कुमार भुर्तिया भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक उभरता हुआ नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। पिछले चार वर्षों से वह इसी संस्थान से जुड़े हुए हैं और डिजिटल मीडिया की गतिशीलता, कार्यशैली और प्रकृति को समझने का प्रयास किया है। उनका मानना है कि पाठक किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म की रीढ़ होता है ऐसे में उनके हितों को ध्यान में रखते हुए खबरों का प्रकाशन होना चाहिए। यह पत्रकारिता को जीवंत रखता है और जर्नलिज्म का मूल गुण भी यही है।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
विमलेश ने भारत के सबसे प्रतिष्ठित पत्रकारिता संस्थान से अपनी शिक्षा ग्रहण की है। वे 2021-22 बैच के भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली के छात्र रहे हैं। उन्होंने इस नामी संस्थान से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है। इसके बाद उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में ही मास्टर्स यानी (M.A) की डिग्री भी हासिल की है। इन्होंने अपना ग्रेजुएशन मध्य प्रदेश के नामचीन साइंस कॉलेजों में से एक होलकर साइंस कॉलेज से किया है। ग्रेजुएशन के दूसरे साल से ही विमलेश की दिलचस्पी साहित्य और पत्रकारिता की ओर जागृत होने लगी थी। यही कारण था कि ग्रेजुएशन के दिनों में ही उन्होंने दैनिक चैतन्यलोक नामक इंदौर की क्षेत्रीय पत्रिका में काम करना शुरू कर दिया। कुछ महीनों बाद उन्होंने दैनिक भास्कर में बतौर कॉपी एडिटर ट्रेनिंग ली। उन्होंने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर के पत्रकारिता और जनसंचार विभाग से मास मीडिया में इंटर्नशिप की। विमलेश कुमार भुर्तिया को कंप्यूटर का भी अच्छा ज्ञान है। उन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय से कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा किया है।

खेल पत्रकारिता और पत्रकारिता का उद्देश्य
विमलेश खेल से जुड़ी तमाम तरह की स्टोरीज पाठकों तक पहुंचाते हैं, जिनमें तथ्यों की स्पष्टता होती है और सकारात्मक विश्लेषण भी शामिल होता है। ये क्रिकेट की दुनिया का अच्छा ज्ञान रखते हैं और राजनीति में गहरी दिलचस्पी है। राजनीति और क्रिकेट में घट रही घटनाओं का विश्लेषण करना उनकी तह तक जाना विमलेश को पसंद है। उनका मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी तथ्यपरकता (Fact-checking) है। चाहे वह चकाचौंध से भरा क्रिकेट जगत हो या अन्य खेल और खिलाड़ियों का जीवन। बतौर खेल पत्रकार यह कसौटी हर वक्त बनी रहनी चाहिए कि लेखन हमेशा प्रमाणिक हो। उनकी रिपोर्टिंग का उद्देश्य पाठकों को न केवल सूचित करना है, बल्कि उन्हें सही और सुरक्षित जानकारी के माध्यम से सशक्त बनाना भी है। पत्रकारिता का मुख्य उद्देश्य सूचना, शिक्षा और मनोरंजन होता है और इन्हीं उद्देश्यों को पूरा करना एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी होनी चाहिए।

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