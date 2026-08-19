DPL 2026 के प्लेऑफ्स से एक और टीम का कट गया पत्ता, सेंट्रल दिल्ली किंग्स का किसी के पास नहीं है तोड़
DPL 2026: सेंट्रल दिल्ली किंग्स ने एक और टीम को प्लेऑफ्स की रेस से बाहर कर दिया। न्यू दिल्ली टाइगर्स के बाद ईस्ट दिल्ली राइडर्स टीम टूर्नामेंट से एलिमिनेट हो गई है, जो सीजन 1 की विजेता टीम है।
DPL 2026: नई दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में जारी दिल्ली प्रीमियर लीग यानी डीपीएल टी20 के तीसरे सीजन में सिर्फ एक ही टीम अब तक प्लेऑफ्स के लिए क्वालीफाई कर पाई है, जबकि दो टीमों का सफर समाप्त हो चुका है। एक टीम तो ऐसी एलिमिनेट हुई है, जो सीजन 1 की विजेता है। सेंट्रल दिल्ली किंग्स के आगे किसी भी टीम की एक नहीं चल रही है। सेंट्रल दिल्ली ने इस डीपीएल सीजन में 9 में से 8 मैच जीत लिए हैं और पहले ही प्लेऑफ्स के लिए क्वालीफाई कर लिया है।
मंगलवार 18 अगस्त को सेंट्रल दिल्ली के हाथों हारने के बाद ईस्ट दिल्ली राइडर्स के भी प्लेऑफ्स में जाने के सारे रास्ते बंद हो गए। ईस्ट दिल्ली 2024 में इस खिताब को जीत चुकी है, लेकिन इस साल टीम ने बहुत घटिया प्रदर्शन किया है। न्यू दिल्ली टाइगर्स के बाद ईडीआर दूसरी टीम है, जो प्लेऑफ्स की रेस से बाहर हुई है। न्यू दिल्ली ने तो इस सीजन सिर्फ एक ही मैच जीता है और खाते में उनके दो ही पॉइंट हैं, जबकि ईस्ट दिल्ली राइडर्स ने 8 में से एक मैच जीता है और एक मैच उनका बेनतीजा रहा था। इस तरह उनके खाते में 3 पॉइंट हैं। दो-दो मुकाबले इन टीमों के बाकी हैं, लेकिन उनका कोई असर इनकी सेहत पर अब नहीं पड़ने वाला है।
दिल्ली प्रीमियर लीग टी20 के तीसरे सीजन की पॉइंट्स टेबल में शीर्ष पर सेंट्रल दिल्ली किंग्स है, जिसके खाते में 9 मैचों के बाद 16 अंक हैं। टीम प्लेऑफ्स में पहुंच चुकी है। पुरानी दिल्ली 6 टीम ने 9 में से 5 मैच जीते हैं और एक मैच उनका बेनतीजा रहा है। इसके साथ टीम 11 अंक हासिल करके दूसरे स्थान पर है। तीसरे स्थान आउट दिल्ली वॉरियर्स टीम है, जिसके खाते में भी 11 ही अंक हैं। पुरानी दिल्ली से एक मैच कम आउटर दिल्ली ने खेला है। इन दोनों टीमों के भी प्लेऑफ्स के लिए क्वालीफाई करने के चांस भरपूर लग रहे हैं।
चौथे पायदान पर साउथ दिल्ली सुपरस्टार्ज टीम है, जो 8 में से 4 मैच जीती है और एक मैच बेनतीजा रहा है। इस तरह एसडीएस के खाते में 9 अंक हैं। पांचवें और छठे पायदान पर विराजमान नोर्थ दिल्ली स्ट्राइकर और वेस्ट दिल्ली लायंस टीम के खाते में 7-7 अंक हैं। इन टीमों के पास भी प्लेऑफ्स में जाने का मौका है, लेकिन इन्हें बाकी के अपने दोनों मैच जीतने होंगे। इसके बाद नेट रन रेट का भी भी ख्याल रखना होगा। एक भी मुकाबला ये टीमें यहां से हारती हैं तो फिर प्लेऑफ्स के लिए क्वालीफाई करना बेहद कठिन हो जाएगा।
DPL 2026 Points Table
|क्रम
|टीम
|मैच
|जीत
|हार
|बेनतीजा
|नेट रन रेट
|अंक
|1
|सेंट्रल दिल्ली किंग्स (Q)
|9
|8
|1
|0
|1.559
|16
|2
|पुरानी दिल्ली 6
|9
|5
|3
|1
|0.545
|11
|3
|आउटर दिल्ली वॉरियर्स
|8
|5
|2
|1
|0.337
|11
|4
|साउथ दिल्ली सुपरस्टार्ज
|8
|4
|3
|1
|0.352
|9
|5
|नोर्थ दिल्ली स्ट्राइकर्स
|8
|3
|4
|1
|-0.31
|7
|6
|वेस्ट दिल्ली लायंस
|8
|3
|4
|1
|-0.532
|7
|7
|ईस्ट दिल्ली राइडर्स
|8
|1
|6
|1
|-1.304
|3
|8
|न्यू दिल्ली टाइगर्स
|8
|1
|7
|0
|-0.687
|2
लेखक के बारे मेंVikash Gaur
विकाश गौड़: डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर कम असिस्टेंट मैनेजर, स्पोर्ट्स
संक्षिप्त विवरण:
विकाश गौड़ पिछले 8 वर्षों से हिंदी डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के स्पोर्ट्स सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (असिस्टेंट मैनेजर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।
विस्तृत बायो:
परिचय और अनुभव: विकाश गौड़ भारतीय डिजिटल स्पोर्ट्स मीडिया का एक उभरता हुआ चेहरा हैं। लगभग 8 वर्षों के अनुभव के साथ, विकाश ने डिजिटल पत्रकारिता की बारीकियों को जमीन से समझा है। 2016 में अपने करियर की शुरुआत करने वाले विकाश ने डिजिटल-फर्स्ट अप्रोच के साथ खेल पत्रकारिता में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। जनवरी 2021 से वह 'लाइव हिन्दुस्तान' की स्पोर्ट्स टीम के मुख्य स्तंभ बने हुए हैं, जहां वह कंटेंट प्लानिंग और स्पोर्ट्स कवरेज का नेतृत्व करते हैं।
करियर का सफर:
मंगलायतन विश्वविद्यालय, अलीगढ़ से पत्रकारिता का ककहरा सीखने के बाद विकाश का सफर 'खबर नॉन स्टॉप' से शुरू हुआ था, जो अब देश के प्रतिष्ठित मीडिया घरानों तक फैला हुआ है। उन्होंने पत्रिका समूह की वेबसाइट 'कैच न्यूज' में खेल की खबरों की तकनीकी समझ विकसित की। इसके बाद 'डेली हंट' में वीडियो प्रोड्यूसर के तौर पर काम करते हुए उन्होंने विजुअल स्टोरीटेलिंग के गुर सीखे। 'दैनिक जागरण' की वेबसाइट में करीब ढाई साल तक खेल डेस्क पर अपनी धार तेज करने के बाद, उन्होंने लाइव हिन्दुस्तान का रुख किया, जहां वे बीते 4 साल से चौके-छक्के लगा रहे हैं। इंटर्न के तौर पर प्रिंट की समझ हासिल कर चुके विकाश गौड़ के पास अब डिजिटल की अच्छी समझ है और वे ट्रेंड को बखूबी फॉलो करते हैं।
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