DPL में फिर आया सांसद के बेटे का तूफान, 24 गेंदों में अर्धशतक ठोक टीम को दिलाई जीत
DPL 2026 के 23वें लीग मैच में नोर्थ दिल्ली स्ट्राइकर्स टीम ने वेस्ट दिल्ली लायंस को बुरी तरह से हराया। सांसद पप्पू यादव के बेटे सार्थक रंजन ने एक बार फिर से कमाल की पारी खेली और सभी का ध्यान अपनी ओर खींचा।
Delhi Premier League यानी डीपीएल के तीसरे सीजन के 23वें मैच में नोर्थ दिल्ली स्ट्राइकर्स टीम ने वेस्ट दिल्ली लायंस को बुरी तरह से हराया। नोर्थ दिल्ली की टीम के कप्तान सार्थक रंजन ने एक बार फिर से कमाल की पारी खेली और अपनी टीम को जीत दिलाई। वे बिहार के पूर्णियां से सांसद पप्पू सिंह के बेटे हैं। साल 2018 में प्रोफेशनल क्रिकेट में डेब्यू करने वाले सार्थक ने इस बार के डीपीएल में धमाल मचाया हुआ है। वे चार मैचों में 280 से ज्यादा रन बना चुके हैं और सभी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं।
मैच की बात करें तो नोर्थ दिल्ली स्ट्राइकर्स के कप्तान सार्थक रंजन ने टॉस जीता था और गेंदबाजी करने का फैसला किया था। आयुष डोसेजा की कप्तानी वाली टीम पहले बल्लेबाजी के लिए उतरी और 20 ओवर में 7 विकेट खोकर 146 रनों तक ही पहुंच पाई। खुद कप्तान डोसेजा और पूर्व कप्तान नितीश राणा का बल्ला नहीं चला। 28 गेंदों में 42 रनों की पारी मयंक गोसाईं ने खेली। 34 रनों की पारी सोमबीर शेवकंद के बल्ले से आई। 31 रन ओपनर और विकेटकीपर कृष यादव बनाने में सफल हुए।
सार्थक और वैभव ने की कमाल की बल्लेबाजी
नोर्थ दिल्ली की ओर से 2-2 विकेट अजय यादव और मयंक डागर को मिले, जबकि एक-एक सफलता अर्जुन रापरिया और विकास दीक्षित को मिली। वहीं, जब नोर्थ दिल्ली स्ट्राइकर्स टीम 147 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी तो तूफानी शुरुआत कप्तान सार्थक रंजन और वैभव कंडपाल ने दिलाई। कप्तान रंजन ने 24 गेंदों में अर्धशतक पूरा किया, जबकि 30 गेंदों में 8 चौके और 2 छक्कों की मदद से 57 रनों की पारी खेलकर आउट हुए। 43 गेंदों में 64 रन वैभव कंडपाल ने बनाए, जबकि 21 रन यश भाटिया ने बनाए। 14.2 ओवर में ही मैच खत्म कर दिया।
DPL में छाए हुए हैं सार्थक
सार्थक रंजन की बात करें तो वे अब तक 4 मैचों में 281 रन दिल्ली प्रीमियर लीग 2026 में जड़ चुके हैं। उनका औसत 70 से ज्यादा का है, जबकि स्ट्राइक रेट 173 से ज्यादा का है। 25 चौके और 18 छक्के उन्होंने जड़े हैं। वे इस सीजन सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में दूसरे नंबर पर हैं। पहले नंबर पर यश धुल हैं, जिन्होंने 7 मैच खेले हैं और 341 रन बनाए हैं। नोर्थ दिल्ली स्ट्राइकर्स टीम अब टॉप 2 में पहुंच गई है। अभी तक टीम टॉप 4 से बाहर थी, लेकिन बड़ी जीत ने उनका फायदा कराया है।
लेखक के बारे मेंVikash Gaur
विकाश गौड़: डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर कम असिस्टेंट मैनेजर, स्पोर्ट्स
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