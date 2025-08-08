सेंट्रल दिल्ली किंग्स जीत की हैट्रिक लगाकर DPL 2025 पॉइंट्स टेबल में बनी नंबर-1; टॉप-4 में ये टीमें

सेंट्रल दिल्ली किंग्स ने गुरुवार को साउथ दिल्ली सुपरस्टार्ज को 9 विकेट से धूल चटाकर दिल्ली प्रीमियर लीग 2025 में जीत की हैट्रिक लगाई। इस जीत के साथ टीम DPL 2025 पॉइंट्स टेबल में पहले पायदान पर पहुंच गई है।

सेंट्रल दिल्ली किंग्स ने गुरुवार, 7 अगस्त को दिल्ली प्रीमियर लीग 2025 के 11वें मुकाबले में साउथ दिल्ली सुपरस्टार्ज को एकतरफा मुकाबले में हराकर DPL 2025 में जीत की हैट्रिक लगाई। इस जीत के साथ सेंट्रल दिल्ली की टीम DPL 2025 पॉइंट्स टेबल में 6 अंकों के साथ पहले पायदान पर पहुंच गई है। साउथ दिल्ली सुपरस्टार्ज के खिलाफ मिली 9 विकेट से बड़ी जीत के बाद सेंट्रल दिल्ली किंग्स को नेट रनरेट में भी जबरदस्त फायदा हुआ है। सीजन की लगातार तीसरी जीत के बाद CDK का नेट रनरेट +4.221 का है, जो टूर्नामेंट में हिस्सा ले रही सभी 8 टीमों में सबसे अधिक है।

सेंट्रल दिल्ली किंग्स के साथ टॉप-4 में इस समय वेस्ट दिल्ली लॉयन्स, ईस्ट दिल्ली राइडर्स और आउटर दिल्ली वॉरियर्स मौजूद हैं। वेस्ट और ईस्ट दिल्ली के खाते में 3 मैचों में 4-4 अंक है। वहीं आउटर दिल्ली 2 पॉइंट्स के साथ चौथे पायदान पर है।

दिल्ली प्रीमियर लीग 2025 पॉइंट्स टेबल

टीमें मैच जीत हार टाई नो रिजल्ट पॉइंट्स नेट रनरेट सेंट्रल दिल्ली किंग्स 3 3 0 0 0 6 4.221 सेंट्रल दिल्ली किंग्स 3 2 1 0 0 4 1.146 वेस्ट दिल्ली लायंस 3 2 1 0 0 4 -0.138 ईस्ट दिल्ली राइडर्स 3 1 2 0 0 2 0.383 ईस्ट दिल्ली राइडर्स 2 1 1 0 0 2 -0.135 आउटर दिल्ली वॉरियर्स 3 1 2 0 0 2 -0.737 आउटर दिल्ली वॉरियर्स 2 1 1 0 0 2 -1.675

कैसा रहा सेंट्रल दिल्ली वर्सेस साउथ दिल्ली मैच? टॉस हारकर पहले बैटिंग करने उतरी आयुष बदोनी की साउथ दिल्ली सुपरस्टार्ज की टीम 15.4 ओवर में महज 80 के स्कोर पर सिमट गई। कोई बल्लेबाज 20 रन का आंकड़ा नहीं छू पाया। गुलजार संधू 16 रनों के साथ टीम के टॉप स्कोरर रहे, वहीं बदोनी ने 7 गेंदों पर महज 2 रन बनाए। सेंट्रल दिल्ली के लिए गेंदबाजी में सिमरनजीत सिंह और तेजस बरोका चमके, जिन्होंने 3-3 विकेट चटकाए।