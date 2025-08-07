DPL 2025 Scheduled change Outer Delhi Warriors vs Central Delhi Kings to be played on August 12th Delhi Premier League DPL 2025 के शेड्यूल में हुआ बदलाव, अब 13 अगस्त की जगह 12 अगस्त को खेले जाएंगे ये 2 मुकाबले, Cricket Hindi News - Hindustan
DPL 2025 के शेड्यूल में हुआ बदलाव, अब 13 अगस्त की जगह 12 अगस्त को खेले जाएंगे ये 2 मुकाबले

DPL 2025 के शेड्यूल में बदलाव देखने को मिला है। लोकल अथॉरिटीज की गाइडलाइन्स की वजह से दिल्ली प्रीमियर लीग के दूसरे सीजन के शेड्यूल में थोड़ा बदलाव किया गया है। दो मैचों का शेड्यूल बदला गया है।

Vikash Gaur लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीThu, 7 Aug 2025 07:24 AM
DPL 2025 Schedule Change: दिल्ली प्रीमियर लीग यानी डीपीएल का दूसरा सीजन इस समय दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में जारी है। लगभग आधा दर्जन मैच इस सीजन के खेले जा चुके हैं, लेकिन इस बीच टूर्नामेंट के शेड्यूल में थोड़ा बदलाव करना पड़ा है। दिल्ली प्रीमियर लीग के दो मुकाबले जो 13 अगस्त को खेला जाने थे, उनको अब एक दिन पहले आयोजित कराने की योजना आयोजकों की है। इसके पीछे का कारण भी आयोजकों ने बताया है।

दरअसल, 15 अगस्त के कार्यक्रमों को ध्यान में रखते हुए लोकल अथॉरिटीज ने कुछ एडवाइजरी जारी की है, जिसके कारण डीपीएल 2025 का शेड्यूल भी बदला गया है। 13 अगस्त को दोपहर 2 बजे से आउटर दिल्ली वॉरियर्स और सेंट्रल दिल्ली किंग्स के बीच टूर्नामेंट का 20वां लीग मैच खेला जाना था और शाम को 7 बजे से पुरानी दिल्ली 6 और ईस्ट दिल्ली राइडर्स के बीच दिन का दूसरा और लीग फेज का 21वां मुकाबला शेड्यूल था, लेकिन अब इन मुकाबले को एक दिन पहले आयोजित किया जाएगा। 13 की जगह 12 अगस्त को ये मुकाबले अपने पूर्व निर्धारित समय पर शुरू होंगे।

12 अगस्त को पहले कोई भी मैच शेड्यूल नहीं था, लेकिन अब 12 अगस्त को 13 अगस्त वाले दोनों मैच शेड्यूल कर दिए हैं और जो रेस्ट डे 12 अगस्त को था, उसे 13 अगस्त को कर दिया है। इसके अलावा बाकी के शेड्यूल में कोई भी बदलाव देखने को नहीं मिला है। बुधवार 6 अगस्त तक दिल्ली प्रीमियर लीग के दूसरे सीजन के 9 मुकाबले खेले जा चुके हैं। पॉइंट्स टेबल की बात करें तो सेंट्रल दिल्ली किंग्स और वेस्ट दिल्ली लायंस ने अपने पहले 2-2 मैच जीत लिए हैं, जबकि 3 में से दो मैच ईस्ट दिल्ली राइडर्स ने जीते हैं। एक-एक मैच आउटर दिल्ली वॉरियर्स, नोर्थ दिल्ली स्ट्राइकर्स और न्यू दिल्ली टाइगर्स ने जीता है। वहीं, साउथ दिल्ली सुपरस्टार्ज और पुरानी दिल्ली-6 का खाता खुलना बाकी है।

अपडेटेड मैच विवरण इस प्रकार हैं:

आउटर दिल्ली वॉरियर्स बनाम सेंट्रल दिल्ली किंग्स

12 अगस्त 2025 | दोपहर 2:00 बजे

पुरानी दिल्ली-6 बनाम ईस्ट दिल्ली राइडर्स

12 अगस्त 2025 | शाम 7:00 बजे

