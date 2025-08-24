नई दिल्ली टाइगर्स ने सेंट्रल दिल्ली किंग्स को 9 विकेट से रौंदा, पॉइंट्स टेबल में चौथे स्थान पर

न्यू दिल्ली टाइगर्स ने रविवार को सेंट्रल दिल्ली किंग्स को दिल्ली प्रीमियर लीग के 33वें मैच में नौ विकेट से हराया। न्यू दिल्ली टाइगर्स की टीम पॉइंट्स टेबल में चौथे स्थान पर है।

न्यू दिल्ली टाइगर्स ने बारिश से प्रभावित दिल्ली प्रीमियर लीग मैच में रविवार को डकवर्थ-लुईस पद्धति से सेंट्रल दिल्ली किंग्स को नौ विकेट से शिकस्त दी। सेंट्रल दिल्ली किंग्स ने 19 ओवरों में आठ विकेट पर 167 रन का प्रतिस्पर्धी स्कोर बनाया लेकिन इस पारी के दौरान दूसरी बार बारिश के खलल के कारण वे 20 ओवर तक बल्लेबाजी नहीं कर सके।

न्यू दिल्ली टाइगर्स को डकवर्थ-लुईस पद्धति से छह ओवर में 69 रन का संशोधित लक्ष्य मिला जिसे टीम कप्तान हिम्मत सिंह के 19 गेंद में 45 रन की नाबाद पारी के दम पर एक विकेट गंवा कर आसानी से हासिल कर लिया। हिम्मत सिंह ने शिवम गुप्ता के साथ पारी का आगाज करते हुए शुरुआत से ही आक्रामक रुख अपनाया। उन्होंने मैदान के चारों ओर बड़े शॉट खेलते हुए पहले विकेट के लिए 4.2 ओवर में 58 रन की साझेदारी कर ली। इस साझेदारी में गुप्ता का योगदान सिर्फ आठ रन का था।

इसके बाद बल्लेबाजी के लिए आये वैभव रावल ने तीन गेंदों में नाबाद रन बनाकर आसानी से जीत सुनिश्चित की। इससे पहले दिल्ली किंग्स के लिए कप्तान जोंटी सिद्धू ने 37 गेंद में 75 रन की आक्रामक पारी खेली। उन्होंने 59 रन पर टीम के दो विकेट गंवाने के बाद युगल सैनी (21 गेंद में 20) के साथ 53 रन की साझेदारी की।