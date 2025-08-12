DPL 2025 Harshit Rana and 2 other players were fined on the same day for breaching DPL Code of Conduct DPL 2025: एक ही दिन हर्षित राणा समेत 3 खिलाड़ियों पर लगा तगड़ा फाइन, मैच के दौरान की थी ये हरकत, Cricket Hindi News - Hindustan
DPL 2025: एक ही दिन हर्षित राणा समेत 3 खिलाड़ियों पर लगा तगड़ा फाइन, मैच के दौरान की थी ये हरकत

DPL T20 2025 में एक ही दिन तीन खिलाड़ियों पर फाइन लगा, जिनमें हर्षित राणा का नाम भी शामिल है। हर्षित राणा के अलावा यजस शर्मा और कृष यादव पर आचार संहिता के उल्लंघन के कारण जुर्माना लगा है।

Vikash Gaur लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीTue, 12 Aug 2025 05:44 AM
DPL T20 2025 का 19वां मैच सोमवार 11 अगस्त को नॉर्थ दिल्ली स्ट्राइकर्स और वेस्ट दिल्ली लायंस के बीच खेला गया। इस मैच में तीन खिलाड़ियों पर डीपीएल के आयोजकों ने फाइन ठोक दिया। नॉर्थ दिल्ली स्ट्राइकर्स के बल्लेबाज यजस शर्मा, वेस्ट दिल्ली लायंस के बल्लेबाज कृष यादव और नॉर्थ दिल्ली स्ट्राइकर्स के कप्तान और ऑलराउंडर हर्षित राणा पर डीपीएल के कोड ऑफ कंडक्ट को ब्रीच करने के लिए फाइन लगा है। यजस और कृष की 20-20 फीसदी मैच फीस काटी गई है, जबकि हर्षित राणा पर मैच फीस का 10 फीसदी जुर्माना लगा है।

दरअसल, नॉर्थ दिल्ली स्ट्राइकर्स वर्सेस वेस्ट दिल्ली लायंस मैच में एनडीएस के बल्लेबाज यजस शर्मा पर सोमवार को दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में वेस्ट दिल्ली लायंस के खिलाफ अपनी टीम के मैच के दौरान दिल्ली प्रीमियर लीग टी20 आचार संहिता के उल्लंघन के लिए मैच फीस का 20% जुर्माना लगाया गया है। यजस शर्मा ने आर्टिकल 2.3 (मैच के दौरान अश्लील जेस्चर का प्रयोग) के तहत लेवल 1 के अपराध को स्वीकार किया और मैच रेफरी की सजा स्वीकार कर ली।

वेस्ट दिल्ली लायंस के बल्लेबाज कृष यादव पर इसी मैच के दौरान डीपीएल टी20 आचार संहिता के उल्लंघन के लिए मैच फीस का 20% जुर्माना लगाया गया है। कृष यादव ने भी आर्टिकल 2.3 के तहत लेवल 1 के अपराध को स्वीकार किया और मैच रेफरी की सजा स्वीकार कर ली। वहीं, नॉर्थ दिल्ली स्ट्राइकर्स के कप्तान और ऑलराउंडर हर्षित राणा को आर्टिकल 2.5 का दोषी पाया गया, जो एक ऐसी भाषा, क्रिया या हावभाव का प्रयोग करने से रोकता है, जो मैच में किसी अन्य खिलाड़ी का अपमान करता हो या आक्रामक प्रतिक्रिया को भड़का सकता हो। लेवल 1 के अपराध को उन्होंने स्वीकार किया और मैच रेफरी की सजा भी स्वीकार कर ली। मैच रेफरी की सजा ही इसमें अंतिम है। ऐसे मे इसमें आगे कोई कार्रवाई नहीं होगी।