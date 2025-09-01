DPL 2025 Final To The Hundered 3 Teams Become Champion in Same Day Nitish rana Shines 1 दिन में 3-3 टीमें बनी चैंपियन, दिल्ली से लेकर लंदन तक मचा गदर; नितीश राणा चमके, Cricket Hindi News - Hindustan
DPL 2025 Final To The Hundered 3 Teams Become Champion in Same Day Nitish rana Shines

1 दिन में 3-3 टीमें बनी चैंपियन, दिल्ली से लेकर लंदन तक मचा गदर; नितीश राणा चमके

31 अगस्त को दिल्ली प्रीमियर लीग के साथ-साथ इंग्लैंड में द हंड्रेड के मेंस और वुमेंस के भी फाइनल मुकाबले खेले गए। इन तीनों खिताबी मुकाबलों के जरिए फैंस का खूब मनोरंजन हुआ।

Lokesh Khera लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीMon, 1 Sep 2025 06:44 AM
रविवार, 31 अगस्त का दिन क्रिकेट प्रेमियों के लिए काफी शानदार रहा। फैंस को इस दिन एक-दो नहीं बल्कि तीन-तीन फाइनल मुकाबले देखने को मिले। दिल्ली से लंदन तक सिर्फ क्रिकेट की गूंज सुनाई दी। दिल्ली में जहां दिल्ली प्रीमियर लीग का फाइनल सेंट्रल दिल्ली किंग्स और वेस्ट दिल्ली लॉन्टस के बीच खेला गया। वहीं क्रिकेट का मक्का कहे जाने वाले लॉर्ड्स के ऐतिहासिक मैदान पर मेंस और वुमेंस का द हंड्रेड टूर्नामेंट का फाइनल खेला गया। आईए जानते हैं इन तीनों खिताबी मुकाबले में कौन सी टीम जीती और कौन-कौन से खिलाड़ी चमके।

DPL 2025 का खिताब वेस्ट दिल्ली के नाम

दिल्ली प्रीमियर लीग के पहले सीजन में सबसे फिसड्डी टीम रहने वाली वेस्ट दिल्ली लॉयन्स ने दूसरे दिन जोरदार वापसी कर हर किसी को हैरान कर दिया। वेस्ट दिल्ली की जीत के हीरो कप्तान नितीश राणा रहे जिन्होंने एलिमिनेटर से लेकर क्वालीफायर और फाइनल मुकाबले में टीम को जीताने में अहम भूमिका निभाई। रविवार को हुआ खिताबी मुकाबले में संट्रेल दिल्ली ने पहले बैटिंग करते हुए 174 रनों का टारगेट रखा था, इस स्कोर का पीछा वेस्ट दिल्ली ने 6 विकेट और 12 गेंदें शेष रहते कर लिया। नितीश राणा ने इस रनचेज में 49 गेंदों पर 79 रनों की नाबाद पारी खेली। उनके अलावा ऋतिक शौकीन ने नाबाद 42 रन बनाए।

नॉर्दर्न सुपरचार्जर्स ने पहली बार जीता द हंड्रेड वुमेंस का खिताब

होली आर्मिटेज की अगुवाई वाली नॉर्दर्न सुपरचार्जर्स ने खिताबी मुकाबले में साउदर्न ब्रेव को 7 विकेट से धूल चटाई। पहले बैटिंग करते हुए साउदर्न ब्रेव ने 116 रनों का टारगेट दिया था, जिसे नॉर्दर्न सुपरचार्जर्स ने 12 गेंदें शेष रहते ही हासिल कर लिया। निकोला केरी ने इस रनचेज में 35 रनों की शानदार पारी खेली, जिसके लिए उन्हें प्लेयर ऑफ द सीरीज के अवॉर्ड से नवाजा गया।

मेंस हंड्रेड में ओवल इनविंसिबल्स लगातार तीसरी बार बनी चैंपियन

ओवल इनविंसिबल्स ने लगातार तीसरा खिताब जीतते हुए द हंड्रेड में अपनी हैट्रिक पूरी की। खिताबी मुकाबले में उनकी भिड़ंत ट्रेंट रॉकेट्स से हुई थी। पहले बैटिंग करते हुए ओवल की टीम ने विल जैक्स के तूफानी अर्धशतक के दम पर 168 रन बोर्ड पर लगाए थे। जैक्स ने 72 रनों की धुआंधार पारी खेली थी, इस स्कोर का पीछा करते हुए ट्रेंट रॉकेट्स की टीम निर्धारित 100 गेंदों पर 8 विकेट के नुकसान पर 142 ही रन बना सकी। नाथन सॉटर ने पहले तीन विकेट लेकर ट्रेंट रॉकेट्स की रनचेज में कमर तोड़ दी थी, जिसके लिए उन्हें प्लेयर ऑफ द सीरीज के अवॉर्ड से नवाजा गया।

delhi premier league
