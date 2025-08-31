DPL 2025 Final LIVE: फाइनल में सेंट्रल दिल्ली की हालत खराब, युगल सैनी पर टिकी निगाहें; स्कोर 100 के पार

DPL 2025 Final LIVE: सेंट्रल दिल्ली किंग्स और वेस्ट दिल्ली लायंस के बीच दिल्ली प्रीमियर लीग यानी डीपीएल 2025 का फाइनल मुकाबला खेला जा रहा है। नितीश राणा ने टॉस जीतकर गेंदबाजी चुनी है।

DPL 2025 Final LIVE: सेंट्रल दिल्ली किंग्स और वेस्ट दिल्ली लायंस के बीच दिल्ली प्रीमियर लीग यानी डीपीएल के दूसरे सीजन का फाइनल मुकाबला दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जा रहा है। नितीश राणा की कप्तानी वाली टीम वेस्ट दिल्ली लायंस ने टॉस जीतकर गेंदबाजी चुनी है। सेंट्रल दिल्ली की टीम की शुरुआत अच्छी नहीं रही, क्योंकि पावरप्ले में ही 2 विकेट खो दिए। इसके बाद 9वें ओवर में तीसरा और चौथा झटका लगा, जबकि 10वें ओवर में पांचवां झटका सेंट्रल दिल्ली की टीम को लगा। 13वें ओवर में छठा विकेट भी सेंट्रल दिल्ली ने खो दिए और टीम का स्कोर 100 के पार पहुंच गया है। युगल सैनी पर उम्मीदें टिकी है।

DPL FINAL LIVE SCORE CDK 104/6 (16) Delhi Premier League 2025 Final Scorecard

टॉस हारने के बाद बल्लेबाजी करने उतरी सेंट्रल दिल्ली किंग्स को पहला झटका दूसरे ओवर में लगा, जब सिद्धार्थ जून 7 गेंदों में 1 छक्के की मदद से 10 रन बनाकर आउट हुए। दूसरा विकेट सेंट्रल दिल्ली का पांचवें ओवर में लगा, जब आर्यन राना 12 गेंदों में 21 रन बनाकर आउट हुए। उन्होंने चार चौके अपनी पारी में जड़े। सेंट्रल दिल्ली किंग्स ने 6 ओवर के पावरप्ले में 2 विकेट खोए और कुल 45 रन बनाए।

सेंट्रल दिल्ली किंग्स ने तीसरा विकेट 9वें ओवर में खोया, जब जोंटी सिद्धू आउट हुए, जो शिवांक वशिष्ठ की गेंद पर मनन भारद्वाज के हाथों कैच आउट हुए। 14 गेंदों में सिर्फ 10 रन उन्होंने बनाए। जल्द ही एक और झटका सेंट्रल दिल्ली को लगा, जब जसवीर सेहरावत 5 गेंदों में 6 रन बनाकर आउट हुए। 10वें ओवर में अदित्य भंडारी भी आउट हो गए। नितीश राणा को उन्होंने कैच आउट कराया, जो खाता नहीं खोल सके।