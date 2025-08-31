DPL 2025 Final में भिड़ेगी सेंट्रल और वेस्ट दिल्ली की टीम, टूर्नामेंट को मिलेगा एक नया चैंपियन

DPL 2025 Final: दिल्ली प्रीमियर लीग को आज 31 अगस्त को एक नया चैंपियन मिलने वाला है, क्योंकि क्वालीफायर 2 में ईस्ट दिल्ली राइडर्स को हार मिली है, जो मौजूदा चैंपियन है। फाइनल सेंट्रल और वेस्ट दिल्ली के बीच है।

DPL 2025 Final: दिल्ली प्रीमियर लीग यानी डीपीएल को आज यानी रविवार 31 अगस्त को एक नया चैंपियन मिलने वाला है, क्योंकि क्वालीफायर 2 में ईस्ट दिल्ली राइडर्स को हार मिली है, जो मौजूदा चैंपियन है। यही कारण है कि अब दो नई टीमें टूर्नामेंट के फाइनल में हैं और इस तरह एक नया चैंपियन इस टूर्नामेंट को मिलने वाला है। सेंट्रल दिल्ली किंग्स का सामना वेस्ट दिल्ली लायंस से होगा, जिसने क्वालीफायर 2 जीता है। सेंट्रल दिल्ली किंग्स ने क्वालीफायर 1 में जीत दर्ज करके फाइनल का टिकट कटाया था। फाइनल मैच आज शाम को सात बजे से शुरू होगा।

दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में ये लीग जारी है। शनिवार को दूसरा क्वालीफायर खेला गया, जिसमें ईस्ट दिल्ली राइडर्स और वेस्ट दिल्ली लायंस की टक्कर हुई। मुकाबला लो स्कोरिंग रहा, जिसमें वेस्ट दिल्ली की टीम ने तूफानी अंदाज में 8 विकेट से जीत दर्ज कर ली और फाइनल का टिकट कटा लिया। एलिमिनेटर में वेस्ट दिल्ली की टीम ने साउथ दिल्ली सुपरस्टार्ज टीम को हराया था। लगातार तीन दिनों में तीन मैच वेस्ट दिल्ली की टीम को खेलने पड़ रहे हैं, जो टीम के लिए चिंता का विषय साबित हो सकता है। कप्तान नितीश राणा शनिवार को पूरी तरह फिट नजर नहीं आए।