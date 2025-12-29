न्यूजीलैंड क्रिकेटर ने अचानक किया संन्यास का ऐलान, चोट के चलते 13 साल लंबे करियर का हुआ अंत!

संक्षेप: डग ब्रेसवेल ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से रिटायरमेंट का ऐलान कर है। 35 साल के ब्रेसवेल आखिरी बार 2023 में न्यूजीलैंड के लिए एक टेस्ट मैच में खेले थे। लगातार पसली की चोट के कारण ब्रेसवेल ने यह फैसला लिया है।

न्यूजीलैंड के ऑलराउंडर डग ब्रेसवेल ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से रिटायरमेंट का ऐलान कर है। 35 साल के ब्रेसवेल आखिरी बार 2023 में न्यूजीलैंड के लिए एक टेस्ट मैच में खेले थे। लगातार पसली की चोट, जिसकी वजह से वह इस सीजन में सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट्स के लिए नहीं खेल पाए, उसी के कारण ब्रेसवेल ने यह फैसला लिया है। ब्रेसवेल ने 2011 से 2023 के बीच 28 टेस्ट, 21 वनडे और 20 T20I खेले। उनके करियर का सबसे यादगार पल उनके तीसरे ही टेस्ट मैच में आया, जो दिसंबर 2011 में होबार्ट में खेला गया था, जब उन्होंने 9 विकेट लेकर न्यूजीलैंड को 26 साल में ऑस्ट्रेलिया में पहली टेस्ट जीत दिलाई; यह उस देश में उनकी आखिरी टेस्ट जीत भी है। कुल मिलाकर, ब्रेसवेल की तेज़-तर्रार मीडियम पेस बॉलिंग ने उन्हें 28 टेस्ट मैचों में 38.82 की औसत से 74 विकेट दिलाए। उन्होंने न्यूजीलैंड के लिए व्हाइट-बॉल मैचों में भी 46 विकेट लिए।

सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट्स के एक बयान में ब्रेसवेल ने कहा, "यह मेरी जिंदगी का एक गौरवपूर्ण हिस्सा रहा है, और एक युवा क्रिकेटर के तौर पर मैंने इसका सपना देखा था। मैं क्रिकेट के जरिए मिले मौकों और अपने देश के लिए खेलने के मौके के लिए हमेशा आभारी रहूंगा, साथ ही अपने पूरे डोमेस्टिक करियर में सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट्स के लिए खेलने के मौके के लिए भी। फर्स्ट-क्लास और इंटरनेशनल क्रिकेट खेलना एक सौभाग्य की बात है, और मैं शुक्रगुजार हूं कि मैंने इतने लंबे समय तक इस खेल को खेला और इसका आनंद लिया।"

ब्रेसवेल ने अपने चचेरे भाई माइकल के साथ दो वनडे और एक टेस्ट खेला, जो अगले महीने भारत दौरे पर वनडे में न्यूजीलैंड की कप्तानी करेंगे, साथ ही 2010 में अंडर-19 वर्ल्ड कप भी खेला।

सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट्स के लिए घरेलू क्रिकेट के अलावा, ब्रेसवेल ने IPL 2012 में दिल्ली डेयरडेविल्स (अब कैपिटल्स), SA20 2024 में जोबर्ग सुपर किंग्स और इस साल की शुरुआत में ग्लोबल सुपर लीग में सेंट्रल स्टैग्स के लिए भी खेला।