भारत के खिलाफ ODI सीरीज में न्यूजीलैंड को डबल झटका, बाहर हुए दो बड़े खिलाड़ी
भारत के खिलाफ वनडे सीरीज में न्यूजीलैंड को बड़ा झटका लगा है। दो बड़े खिलाड़ी चोट के कारण बाहर हो गए हैं। लॉकी फर्ग्यूसन काफ इंजरी के कारण आखिरी के दो वनडे मैचों के लिए सीरीज से बाहर हो गए हैं, जबकि ब्लेयर टिकनर वेलिंगटन ODI में हेलमेट पर चोट लगने के बाद सात दिन के लिए बाहर रहेंगे।
भारत के खिलाफ वनडे सीरीज में न्यूजीलैंड को बड़ा झटका लगा है। दो बड़े खिलाड़ी चोट के कारण बाहर हो गए हैं। तेज गेंदबाज लॉकी फर्ग्यूसन काफ इंजरी के कारण आखिरी के दो वनडे मैचों के लिए सीरीज से बाहर हो गए हैं, जबकि ब्लेयर टिकनर वेलिंगटन ODI में हेलमेट पर चोट लगने के बाद सात दिन के लिए बाहर रहेंगे। बॉलिंग ऑलराउंडर क्रिस्टियन क्लार्क को तीसरे ODI से पहले टिकनर के कवर के लिए बुलाया गया है। मैट हेनरी को चौथे ODI के लिए वापसी करने की सलाह दी गई है।
न्यूजीलैंड क्रिकेट ने सोमवार को कन्फर्म किया है कि फर्ग्यूसन T20Is के दौरान लगी राइट-काफ टियर से पूरी तरह ठीक नहीं हुए हैं। इस बीच टिकनर को कनकशन से ठीक कर दिया गया है। हालांकि, वह ICC के जरूरी सात-दिन के स्टैंड-डाउन पीरियड को पूरा करेंगे। यानी अगले दो मैच टिकनर भी नहीं खेल सकेंगे। बॉलिंग ऑलराउंडर क्रिस्टियन क्लार्क को हैमिल्टन में तीसरे ODI से पहले टिकनर के कवर के लिए बुलाया गया है। वे आखिरी दो वनडे मैचों के लिए टीम में चुने गए थे, लेकिन अब उससे पहले ही टीम में शामिल हो जाएंगे। तेज गेंदबाज मैट हेनरी को चौथे वनडे मैच के लिए टीम में शामिल होने की सलाह दी गई है।
हेनरी और काइल जैमिसन पहले तीसरे ODI के बाद वेलिंगटन में टेस्ट कैंप में शामिल होने वाले थे, लेकिन अब अब चौथे वनडे मैच के लिए भी रुकेंगे। न्यूजीलैंड क्रिकेट ने यह भी कन्फर्म किया है कि आखिरी दो मैचों के लिए टीम में दो और खिलाड़ी शामिल किए जाएंगे। न्यूजीलैंड के पांच खिलाड़ी टॉम लैथम, डेरिल मिशेल, हेनरी निकोल्स, ग्लेन फिलिप्स और नाथन स्मिथ तीसरे ODI के एक दिन बाद बुधवार को टेस्ट सीरीज की तैयारियों के लिए वेलिंगटन जाएंगे।
बता दें कि न्यूजीलैंड की टीम सीरीज में पहले ही 2-0 से पिछड़ रही है और उसके खिलाड़ियों के चोटिल होकर बाहर होने का सिलसिला जारी है। मेजबान टीम को कई चोटों से जूझना पड़ा है, जिसमें कनकशन के कारण कॉन्वे पहले ही सीरीज से बाहर हो गए हैं। रचिन रवींद्र (कंधे) और मार्क चैपमैन (हैमस्ट्रिंग) की चोटों के कारण उपलब्ध नहीं हैं। भारत ने न्यूजीलैंड से टी-20 सीरीज भी 3-2 से जीती थी, ऐसे में न्यूजीलैंड हर हाल में इस सीरीज को जीतना चाहेगी, लेकिन कीवी टीम की मुश्किलें हैं कि थमने का नाम नहीं ले रही हैं।
तीसरे ODI के लिए न्यूजीलैंड की टीम:
मिचेल सेंटनर (कप्तान), माइकल ब्रेसवेल, क्रिस्टियन क्लार्क, जैकब डफी, मैट फिशर, काइल जैमिसन, निक केली, टॉम लैथम, डेरिल मिचेल, हेनरी निकोल्स, ग्लेन फिलिप्स, टिम साइफर्ट, नाथन स्मिथ, विल यंग
चौथे ODI के लिए न्यूजीलैंड की टीम:
मिचेल सेंटनर (कप्तान), फिन एलन, माइकल ब्रेसवेल, क्रिस्टियन क्लार्क, जैकब डफी, मैट फिशर, डीन फॉक्सक्रॉफ्ट, मिचेल हे, मैट हेनरी, काइल जैमिसन, निक केली, टिम साइफर्ट, विल यंग।
लेखक के बारे मेंVimlesh Kumar Bhurtiya
विमलेश कुमार भुर्तिया (Vimlesh Kumar Bhurtiya): खेल पत्रकार
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विमलेश कुमार भुर्तिया पिछले 4 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: विमलेश कुमार भुर्तिया भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक उभरता हुआ नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। पिछले चार वर्षों से वह इसी संस्थान से जुड़े हुए हैं और डिजिटल मीडिया की गतिशीलता, कार्यशैली और प्रकृति को समझने का प्रयास किया है। उनका मानना है कि पाठक किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म की रीढ़ होता है ऐसे में उनके हितों को ध्यान में रखते हुए खबरों का प्रकाशन होना चाहिए। यह पत्रकारिता को जीवंत रखता है और जर्नलिज्म का मूल गुण भी यही है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
विमलेश ने भारत के सबसे प्रतिष्ठित पत्रकारिता संस्थान से अपनी शिक्षा ग्रहण की है। वे 2021-22 बैच के भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली के छात्र रहे हैं। उन्होंने इस नामी संस्थान से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है। इसके बाद उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में ही मास्टर्स यानी (M.A) की डिग्री भी हासिल की है। इन्होंने अपना ग्रेजुएशन मध्य प्रदेश के नामचीन साइंस कॉलेजों में से एक होलकर साइंस कॉलेज से किया है। ग्रेजुएशन के दूसरे साल से ही विमलेश की दिलचस्पी साहित्य और पत्रकारिता की ओर जागृत होने लगी थी। यही कारण था कि ग्रेजुएशन के दिनों में ही उन्होंने दैनिक चैतन्यलोक नामक इंदौर की क्षेत्रीय पत्रिका में काम करना शुरू कर दिया। कुछ महीनों बाद उन्होंने दैनिक भास्कर में बतौर कॉपी एडिटर ट्रेनिंग ली। उन्होंने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर के पत्रकारिता और जनसंचार विभाग से मास मीडिया में इंटर्नशिप की। विमलेश कुमार भुर्तिया को कंप्यूटर का भी अच्छा ज्ञान है। उन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय से कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा किया है।
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