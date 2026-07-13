सूर्यकुमार यादव के लिए खुले हुए हैं T20 टीम के दरवाजे, मगर ये है BCCI की शर्त; जिस पर खरा उतरना होगा
BCCI के एक सूत्र ने कहा कि सूर्यकुमार यादव अभी भी भारतीय टीम में वापसी कर सकते हैं, बशर्ते वह घरेलू क्रिकेट में लगातार रन बनाएं। फॉर्म की वजह से ही टी20 विश्व कप विजेता कप्तान को बाहर किया गया है।
T20 World Cup 2026 जिस कप्तान के नेतृत्व में टीम इंडिया ने जीता था, उसे अगले ही टी20 इंटरनेशनल मैच के लिए टीम में जगह नहीं मिली थी। कप्तानी छीनी गई, ये अलग बात रही, मगर उसे टीम से ही ड्रॉप कर दिया गया। ये कोई और नहीं, बल्कि सूर्यकुमार यादव थे। सूर्या की कप्तानी में टीम इंडिया घरेलू सरजमीं पर टी20 विश्व कप जीती, लेकिन अगला टी20 मैच जब टीम इंडिया तीन महीने बाद खेलने उतरी तो उस टीम का हिस्सा भी सूर्या नहीं थे। श्रेयस अय्यर को कप्तानी सौंपी गई, लेकिन उनकी कप्तानी में टीम इंडिया पहले सात मैचों में से एक भी मैच में जीत दर्ज नहीं कर पाई। अब सभी को सूर्या याद आ रहे हैं।
इस बीच ये बात भी सामने आ गई है कि सूर्यकुमार यादव अभी टी20 टीम का हिस्सा नहीं हैं, लेकिन उनके लिए दरवाजे हमेशा के लिए बंद नहीं हुए हैं। सूर्यकुमार यादव उन बिरले कप्तानों में शामिल हैं, जो एक फॉर्मेट खेलते हुए अपनी टीम को आईसीसी ट्रॉफी जिताने में सफल हुए। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई के एक सूत्र ने भी यह बता दिया है कि सूर्या अभी भी वापसी कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए उन्हें डोमेस्टिक क्रिकेट में अपनी फॉर्म दिखानी होगी। वे आईपीएल 2026 में भी अच्छी लय में नहीं दिखे थे।
सूर्या के लिए दरवाजे खुले हैं- बीसीसीआई सूत्र
श्रेयस अय्यर की कप्तानी में भारतीय टीम आयरलैंड के खिलाफ 2-0 से हारी और फिर इंग्लैंड में 5 मैचों की सीरीज 4-0 से हारी। एक मैच बारिश में धुला था। एएनआई के मुताबिक, बीसीसीआई के सूत्र ने कहा है, "सूर्यकुमार यादव के लिए अभी भी दरवाजे खुले हैं। वह अभी टीम में नहीं हैं, लेकिन अगर वह घरेलू क्रिकेट में लगातार रन बनाते हैं तो वह वापसी के लिए तैयार हैं।" टीम इंडिया कुछ महीने पहले टी20 विश्व कप की विजेता बनी और लंबे समय से नंबर वन आईसीसी रैंकिंग में थी, लेकिन अब टीम इंडिया नंबर वन नहीं रही।
जिम्बाब्वे से खेलनी है भारत को अगली सीरीज
टीम इंडिया को अब टी20 सीरीज जिम्बाब्वे में खेलनी है, लेकिन उस सीरीज का ज्यादा महत्व नहीं है, क्योंकि जिम्बाब्वे की टीम उतनी अच्छी नहीं है। हालांकि, जिस तरह का खेल आयरलैंड और इंग्लैंड में टीम इंडिया ने दिखाया है, उसे देखकर कुछ नहीं कहा जा सकता है। आयरलैंड से जब हम लगातार दो मैच हार सकते हैं तो जिम्बाब्वे से भी हार ही सकते हैं। उस दौरे के लिए ओपनर के तौर पर सिलेक्टर्स ने अभिषेक शर्मा के साथ वैभव सूर्यवंशी को चुना है, जबकि संजू सैमसन उस टीम का हिस्सा ही नहीं है।
लेखक के बारे मेंVikash Gaur
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