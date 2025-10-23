चीजों को मत तोड़िए-मरोड़िए; सरफराज खान के मुद्दे पर इरफान पठान ने ट्रोल को लताड़ा

संक्षेप: सरफराज खान को इंडिया ए की स्क्वाड में जगह न मिलने पर कुछ लोग इसे सांप्रदायिक रंग तक देने की कोशिश कर रहे हैं। इस बीच पूर्व ऑलराउंडर इरफान पठान ने ऐसे तत्वों को लताड़ लगाई है। उन्होंने कहा कि प्लीज तोड़िए-मरोड़िए मत और ऐसा नैरेटिव बनाने की कोशिश मत कीजिए जो दूर-दूर तक सच के करीब न हो।

सरफराज खान को दक्षिण अफ्रीका ए के खिलाफ दो मैच की सीरीज के लिए इंडिया ए के 15 सदस्यों वाले स्क्वाड में जगह नहीं मिली है। इसे लेकर चयनसमिति पर सवाल उठ रहे हैं। आर अश्विन जैसे कई पूर्व दिग्गज क्रिकेटर भी सरफराज को बाहर रखने पर हैरानी जता चुके हैं। सोशल मीडिया पर भी इसे लेकर तूफान मचा हुआ है। कुछ इसे सांप्रदायिक रंग तक देने की कोशिश कर रहे हैं। इस बीच पूर्व ऑलराउंडर इरफान पठान ने ऐसे तत्वों को लताड़ लगाई है। उन्होंने कहा कि प्लीज तोड़िए-मरोड़िए मत और ऐसा नैरेटिव बनाने की कोशिश मत कीजिए जो दूर-दूर तक सच के करीब न हो।

सरफराज खान घरेलू क्रिकेट में लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में भी जब भी उन्हें मौका मिला, उन्होंने अपने प्रदर्शन से प्रभावित किया है। पिछले कुछ महीनों में उन्होंने अपनी फिटनेस पर इतनी मेहनत की है कि कई किलोग्राम वजन घटा लिया है। हालांकि चोट की वजह से वह दलीप ट्रॉफी और वेस्टइंडीज के खिलाफ होम सीरीज के टेस्ट स्क्वाड में जगह नहीं बना सके थे। बाद में वह फिट घोषित किए गए और रणजी ट्रॉफी के मैच में 74 रन की शानदार पारी भी खेली। उसके बाद भी उन्हें इंडिया ए सीरीज के लिए नजरअंदाज किया गया। यही वजह है कि ज्यादातर एक्सपर्ट और क्रिकेट फैन को इसका तुक समझ नहीं आ रहा।

ऐसे वक्त में जब चयनसमिति सवालों के घेरे में हैं, इरफान पठान ने अजीत अगरकर की अगुआई वाली चयनसमिति और मुख्य कोच गौतम गंभीर का बचाव किया है। पठान ने एक्स पर किए अपने पोस्ट में इस बात जोर दिया कि ऐसा नैरेटिव मत बनाइए जो सच के करीब तक न हो।

पठान ने पोस्ट किया, 'सिलेक्टर्स और कोच (मैनेजमेंट) का हमेशा कोई प्लान होता है। कभी-कभी यह फैन की आंखों को गलत दिख सकता है, लेकिन प्लीज चीजों को तोड़िए-मरोड़िए मत या ऐसा नैरेटिव मत बनाइए जो सच के करीब तक न हो।'