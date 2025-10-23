Cricket Logo
Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़Dont twist things or create fake narrative Irfan Pathan slams troll on Sarfaraz Khan issue
चीजों को मत तोड़िए-मरोड़िए; सरफराज खान के मुद्दे पर इरफान पठान ने ट्रोल को लताड़ा

संक्षेप: सरफराज खान को इंडिया ए की स्क्वाड में जगह न मिलने पर कुछ लोग इसे सांप्रदायिक रंग तक देने की कोशिश कर रहे हैं। इस बीच पूर्व ऑलराउंडर इरफान पठान ने ऐसे तत्वों को लताड़ लगाई है। उन्होंने कहा कि प्लीज तोड़िए-मरोड़िए मत और ऐसा नैरेटिव बनाने की कोशिश मत कीजिए जो दूर-दूर तक सच के करीब न हो।

Thu, 23 Oct 2025 10:04 AMChandra Prakash Pandey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
सरफराज खान को दक्षिण अफ्रीका ए के खिलाफ दो मैच की सीरीज के लिए इंडिया ए के 15 सदस्यों वाले स्क्वाड में जगह नहीं मिली है। इसे लेकर चयनसमिति पर सवाल उठ रहे हैं। आर अश्विन जैसे कई पूर्व दिग्गज क्रिकेटर भी सरफराज को बाहर रखने पर हैरानी जता चुके हैं। सोशल मीडिया पर भी इसे लेकर तूफान मचा हुआ है। कुछ इसे सांप्रदायिक रंग तक देने की कोशिश कर रहे हैं। इस बीच पूर्व ऑलराउंडर इरफान पठान ने ऐसे तत्वों को लताड़ लगाई है। उन्होंने कहा कि प्लीज तोड़िए-मरोड़िए मत और ऐसा नैरेटिव बनाने की कोशिश मत कीजिए जो दूर-दूर तक सच के करीब न हो।

सरफराज खान घरेलू क्रिकेट में लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में भी जब भी उन्हें मौका मिला, उन्होंने अपने प्रदर्शन से प्रभावित किया है। पिछले कुछ महीनों में उन्होंने अपनी फिटनेस पर इतनी मेहनत की है कि कई किलोग्राम वजन घटा लिया है। हालांकि चोट की वजह से वह दलीप ट्रॉफी और वेस्टइंडीज के खिलाफ होम सीरीज के टेस्ट स्क्वाड में जगह नहीं बना सके थे। बाद में वह फिट घोषित किए गए और रणजी ट्रॉफी के मैच में 74 रन की शानदार पारी भी खेली। उसके बाद भी उन्हें इंडिया ए सीरीज के लिए नजरअंदाज किया गया। यही वजह है कि ज्यादातर एक्सपर्ट और क्रिकेट फैन को इसका तुक समझ नहीं आ रहा।

ऐसे वक्त में जब चयनसमिति सवालों के घेरे में हैं, इरफान पठान ने अजीत अगरकर की अगुआई वाली चयनसमिति और मुख्य कोच गौतम गंभीर का बचाव किया है। पठान ने एक्स पर किए अपने पोस्ट में इस बात जोर दिया कि ऐसा नैरेटिव मत बनाइए जो सच के करीब तक न हो।

ये भी पढ़ें:सरफराज खान को क्यों नहीं मिली इंडिया ए टीम में जगह? सामने आई असली वजह
ये भी पढ़ें:क्या सरनेम की वजह से नहीं चुने गए सरफराज खान? कांग्रेस की शमा मोहम्मद का सवाल

पठान ने पोस्ट किया, 'सिलेक्टर्स और कोच (मैनेजमेंट) का हमेशा कोई प्लान होता है। कभी-कभी यह फैन की आंखों को गलत दिख सकता है, लेकिन प्लीज चीजों को तोड़िए-मरोड़िए मत या ऐसा नैरेटिव मत बनाइए जो सच के करीब तक न हो।'

दरअसल सरफराज खान के मुद्दे को लेकर कुछ यूजर भारतीय क्रिकेट में सांप्रदायिकता को घुसेड़ने की कोशिश कर रहे हैं। उनके चयन न होने को उनके सरनेम से जोड़ रहे हैं। यहां तक कि मामला राजनीतिक रंग तक लेता दिख रहा है। क्रिकेट को लेकर पहले भी विवादित टिप्पणी की वजह से चर्चा में रहीं एक राजनीतिक दल से जुड़ नेता ने तो सवाल उठाया है कि क्या सरफराज को उनके सरनेम की वजह से बाहर रखा गया है। कुछ महीने पहले उसी नेता ने रोहित शर्मा को 'मोटा' और चैंपियंस ट्रॉफी का सबसे 'अप्रभावी कप्तान' करार दिया था। ध्यान रखने वाली बात ये है कि उसी 'अप्रभावी कप्तान' रोहित शर्मा ने भारत को चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब दिलाया और फाइनल मैच के वह प्लेयर ऑफ द मैच रहे थे।

