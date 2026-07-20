रोहित-कोहली को अब वर्ल्ड कप 2027 से मत रोको! इंग्लैंड में धमाल मचाकर ठोकी दावेदारी
India vs England: दिग्गज बल्लेबाज रोहित शर्मा और विराट कोहली ने वनडे वर्ल्ड कप के लिए मजबूत दावेदारी ठोकी है। 50 ओवर फॉर्मेट का वर्ल्ड कप अगले साल खेला जाना है।
'हिटमैन' के नाम से मशहूर रोहित शर्मा और सुपरस्टार क्रिकेटर विराट कोहली 2027 वनडे वर्ल्ड कप खेलेंगे या नहीं, अभी कंफर्म नहीं है। हालांकि, दोनों का इरादा आगामी वर्ल्ड कप में उतरने का है, जो दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामीबिया की संयुक्त मेजबानी में आयोजित होगा। टेस्ट और टी20 इंटरनेशनल से संन्यास ले चुके रोहित और विराट भारतीय टीम के लिए वनडे में एक्टिव हैं। भारत जब भी वनडे सीरीज खेलता है तो टीम के साथ-साथ दोनों दिग्गजों का प्रदर्शन भी चर्चा का विषय रहता है। इंग्लैंड में भारत को तीन मैचों की वनडे सीरीज में 1-2 से हार का मुंह देखना पड़ा लेकिन 39 वर्षीय रोहित और 37 वर्षीय विराट ने वर्ल्ड कप की मजबूत दावेदारी ठोकी है।
रोहित शर्मा ने लॉर्ड्स में किया कमाल
रोहित इंग्लैंड में शुरुआती दो मैचों में धमाल नहीं मचा पाए थे, जिससे उनपर साल उठने लगे। रोहित के रिटायरमेंट की अटकलें तक लगने लगी थीं लेकिन उन्होंने लॉर्ड्स में आखिरी वनडे में शतक जड़कर आलोचकों को मुंह बंद कर दिया। उन्होंने 110 गेंदों में 138 रनों की पारी खेली। उनके बल्ले से 17 चौके और पांच छक्के निकले। रोहित लॉर्डस में वनडे शतक जड़ने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर हैं। वह वनडे शतक लगाने वाले सबसे उम्रदराज भारतीय भी बन गए हैं। उन्होंने भारतीय कप्तान शुभमन गिल के साथ 147 रनों की ओपनिंग पार्टनरशिप की। रोहित ने कोहली के साथ दूसरे विकेट के लिए 113 रनों की साझेदारी कर इंग्लैंड को टेंशन में डाल दिया था। उन्होंने सीरीज में 58.33 के औसत से 175 रन बटोरे। वह गिल (188) के बाद दूसरे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले भारतीय रहे। 'हिटमैन' ने साबित कर दिया कि उनमें काफी क्रिकेट बचा है।
विराट कोहली ने इंग्लैंड में इतने रन बनाए
रोहित ने लॉर्ड्स वनडे के बाद कहा, ''देखिए, मेरा काम बल्लेबाजी करना, खेलना और अपने देश व टीम का प्रतिनिधित्व करना है। डेब्यू के समय से ही मुझे यही करने के लिए कहा गया है और मैं यही करता रहूंगा। जब मैंने डेब्यू किया था, तब भी शोर-शराबा था। और जब तक मैं यहां रहूंगा, यह शोर-शराबा होता रहेगा। इसलिए इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता। मायने यह रखता है कि मैं मैदान पर क्या करता हूं। टीम की सफलता में योगदान देने की कोशिश करता हूं।'' वहीं, कोहली ने इंग्लैंड सीरीज में 48.00 के औसत से 144 रन जुटाए। वह इंग्लैंड में पहले वनडे में महज 5 रन बनाकर आउट हो गए थे। इसके बाद, कोहली ने कार्डिफ में 66 गेंदों में 65 और लॉर्ड्स में 60 गेंदों में 74 रनों की पारी खेली। कोहली ने करियर में पहली बार लॉर्डस में पचास प्लस स्कोर बनाया।
लेखक के बारे मेंMd.Akram
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