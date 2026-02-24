मत कीजिए… दूसरी शादी के बाद सोशल मीडिया पर फर्जी दावों को लेकर शिखर धवन की लोगों से अपील
गब्बर के नाम से मशहूर टीम इंडिया के पूर्व ओपनर शिखर धवन ने हाल ही में दूसरी शादी की है। इस बीच सोशल मीडिया पर उनकी निजी जिंदगी को लेकर कई तरह की टिप्पणियां की जा रही हैं। 'फर्जी बयान' उनके नाम से जोड़े जा रहे हैं। शिखर धवन ने इसकी आलोचना करते हुए लोगों से बाज आने की अपील की है।
सोशल मीडिया पर फर्जी बयान खुद से जोड़े जाने पर बरसे धवन
शिखर धवन ने हाल ही में अपनी गर्लफ्रेंड सोफी शाइन के साथ सात फेरे लिए हैं। उसके बाद से ही सोशल मीडिया पर कुछ अकाउंट्स से ये दावे किए जा रहे हैं कि धवन ने कहा था कि उनकी पूर्व पत्नी आएशा ने उनसे बोला था कि उनके छोड़ने के बाद कोई भी लड़की तुमसे शादी नहीं करेगी। उन पोस्ट में ये भी दावा किया जा रहा कि अब धवन ने दूसरी शादी करके मुंहतोड़ जवाब दिया है।
'पिच हो या बाहर, मैं कभी अतीत का बोझ नहीं ढोता'
अब शिखर धवन ने कभी भी इस तरह का कोई बयान जारी करने से साफ इनकार करते हुए कहा है कि वह 'अतीत के किसी बोझ को कभी भी नहीं ढोते' हैं। वह सकारात्मकता में यकीन करते हैं और अपने अतीत का सम्मान करते हैं।
अपनी निजी जिंदगी को लेकर सोशल मीडिया पर किए जा रहे 'झूठे दावों' को लेकर धवन ने एक्स पर पोस्ट किया है, ‘मेरा ध्यान सोशल मीडिया के कुछ पोस्ट पर गया है जिसमें मेरी पर्सनल लाइफ को लेकर निराश करने वाले कॉमेंट को मुझसे जोड़ा जा रहा है। मैं कभी भी अतीत के बोझ को लेकर नहीं चलता, चाहे पिच हो या पिच के बाहर की दुनिया। मैं मजबूती से सकारात्मकता की शक्ति में यकीन करता हूं और अपने अतीत का सम्मान करता हूं।’
‘मेरे नाम का इस्तेमाल…’, धवन की अपील
धवन ने आगे लिखा है, ‘यह मेरी जिंदगी का नया अध्याय है और मैं अपने फैंस, दोस्तों, परिवार, शुभचिंतकों और मीडिया की तरफ से मिले प्यार और आशीर्वाद के लिए वाकई आभारी हूं। मैं लोगों से अपील करता हूं कि वे मेरे नाम का इस्तेमाल सोशल मीडिया पर क्लिक बेट, असंवेदनशील और झूठे बयानों से जोड़कर न करें। चलिए प्रेम और सकारात्मकता फैलाएं।’
21 फरवरी को धवन और सोफी शाइन ने लिए सात फेरे
शिखर धवन ने 21 फरवरी को एक बहुत ही निजी समारोह में सोफी शाइन के साथ शादी की। ये कपल पिछले एक साल से ज्यादा समय से एक दूसरे को डेट कर रहा था और पिछले साल मई में शिखर धवन ने शाइन के साथ अपने रिश्ते का सार्वजनिक ऐलान किया था। उसके बाद इस साल जनवरी में इस कपल ने सगाई का ऐलान किया था। दोनों पहली बार चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के एक मैच के दौरान दुबई में एक साथ दिखे थे।
