खिलाड़ियों को कुछ मत कहो... पाकिस्तान संग मैच पर आलोचनाओं से भड़के सुनील गावस्कर

एशिया कप में 14 सितंबर को होने वाले भारत-पाकिस्तान मैच के बहिष्कार की मांग हो रही है। इस बीच सोशल मीडिया पर कुछ लोग खिलाड़ियों की भी आलोचना कर रहे हैं कि वे कैसे पाकिस्तान के साथ खेल सकते हैं। इस पर सुनील गावस्कर ने कहा है कि खिलाड़ी तो बस वह करेंगे जो उनसे कहा जाएगा। फैसला तो सरकार और BCCI का है।

अगले महीने से एशिया कप शुरू हो रहा है। उसके लिए भारतीय टीम भी घोषित हो गई है। 14 सितंबर को चिर-प्रतिद्वंद्वी भारत और पाकिस्तान का मैच होना है लेकिन इसे लेकर सोशल मीडिया पर बहस तेज है। एक तबका मैच के बहिष्कार की मांग कर रहा है। दलील है कि अगर ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ स्थगित हुआ है, खत्म नहीं तो इस दौरान पाकिस्तान के साथ क्रिकेट मैच क्या संदेश देगा? हरभजन सिंह जैसे कुछ पूर्व क्रिकेटर भी मैच के बहिष्कार की मांग कर रहे। असदुद्दीन ओवैसी, आदित्य ठाकरे से जैसे नेता भी इसके लिए आवाज उठा रहे।

बहिष्कार के शोर के बीच कुछ लोग खिलाड़ियों पर भी टिप्पणी कर रहे हैं। बुरा-भला कह रहे। इस बीच महान क्रिकेटर सुनील गावस्कर ने क्रिकेट जगत से एशिया कप में हिस्सा लेने के लिए खिलाड़ियों की आलोचना नहीं करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि टीम के खिलाड़ियों की इस फैसले में कोई गलती नहीं है। वे तो सिर्फ बीसीसीआई और भारत सरकार के निर्देशों का पालन कर रहे हैं।

गावस्कर ने इंडिया टुडे से कहा है, ‘अगर सरकार ने कोई फैसला लिया है तो मुझे नहीं समझ आता कि कैसे खिलाड़ियों की आलोचना हो सकती है या उन पर टिप्पणियां हो सकती हैं। खिलाड़ियों का तो बीसीसीआई से करार है और वे भारत सरकार से निर्देश ले रहे होंगे। इसलिए सबकुछ तो उन पर निर्भर कर रहा।’

लिटल मास्टर ने कहा, 'खिलाड़ी इस पर असहाय हैं। उन्हें एशिया कप में खेलने के लिए चुना गया है और अगर सरकार कहती है कि आपको खेलना है तो वे जाएंगे और खेलेंगे। अगर सरकार कहती है कि नहीं, तब बीसीसीआई उसके हिसाब से कदम उठाएगा।'

सुनील गावस्कर का लगता है कि इस मुद्दे पर गेंद पूरी तरह सरकार के पाले में हैं। उन्होंने आगे कहा, ‘जैसा कि मैनें कहा, यह पूरी तरह भारत सरकार पर है कि बीसीसीआई को कहे कि क्या करना है।’