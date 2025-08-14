SA20 ऑक्शन में महफिल लूट सकते हैं घरेलू खिलाड़ी, पूर्व क्रिकेटर ने बताया इसके पीछे का कारण

दक्षिण अफ्रीका के पूर्व ऑलराउंडर क्रिस मौरिस को लगता है कि एसए20 लीग के चौथे सत्र के लिए नौ सितंबर को होने वाली खिलाड़ियों के नीलामी में घरेलू क्रिकेटरों को अच्छे मौके मिलने की संभावना है।

साउथ अफ्रीका के पूर्व ऑलराउंडर क्रिस मौरिस को लगता है कि एसए20 के चौथे सत्र के लिए नौ सितंबर को होने वाले प्लेयर्स ऑक्शन में घरेलू क्रिकेटरों को अच्छे मौके मिलने की संभावना है। एसए20 लीग का आगामी सत्र इस साल 26 दिसंबर से शुरू होगा और नीलामी नौ सितंबर को जोहानिसबर्ग में होगी।

मौरिस ने ‘सुपरस्पोर्ट’ से नीलामी पर बात करते हुए कहा, ‘‘नीलामी हमेशा रोमांचक होती है, चाहे कोई भी टूर्नामेंट हो, लेकिन यह एसए20 की बड़ी नीलामी है। कई खिलाड़ियों को रिटेन किया गया है और कई वाइल्ड कार्ड खिलाड़ियों को चुना गया है।’’ छह फ्रैंचाइजी के पास अपनी 19 खिलाड़ियों वाली टीमों को पूरा करने के लिए 84 स्थान भरने हैं, जिसके लिए उनके पास कुल मिलाकर 74 लाख अमेरिकी डॉलर की राशि होगी। जिससे यह 2022 में लीग की शुरुआत के बाद से सबसे बड़ी एसए20 नीलामी बन जाएगी।

उन्होंने कहा, ‘‘कुछ टीमों के पास खर्च करने के लिए काफी पैसा है, जबकि कुछ टीमों ने अपनी आधी टीमें पहले ही भर ली हैं, जिससे उनके पास ज्यादा पैसा नहीं बचा है। इसका मतलब है कि वित्तीय स्थिति को देखते हुए इस सत्र में कई घरेलू खिलाड़ियों को मौके मिलने की संभावना है।’’ इस साल की नीलामी में बड़े नामों की बात करते हुए मौरिस ने कहा कि एडेन मारक्रम मुख्य आकर्षणों में से एक होंगे, जिन्हें उनकी टीम ने रिटेन नहीं किया है। उन्होंने साथ ही कहा कि युवा खिलाड़ी डेवाल्ड ब्रेविस और क्वेन मफाका भी अच्छी कीमत हासिल सकते हैं।