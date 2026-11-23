वेलिंगटन टेस्ट में शुभमन गिल की कप्तानी में रिस्क लेने की कमी दिखाई दी है। इसके अलावा और भी तमाम कमियां उजागर हुई हैं। 26 साल की उम्र में कप्तानी कर रहे गिल की कैप्टेंसी का कुछ समय में यही पैटर्न भी नजर आया है। विस्तार से पढ़िए उनकी कप्तानी में कहां समस्याएं हैं।

पिछली सीरीज में श्रीलंका के खिलाफ दूसरा टेस्ट मैच ड्रॉ रहा था। अब न्यूजीलैंड के खिलाफ पहला टेस्ट मैच भी ड्रॉ हो गया है। वेलिंगटन टेस्ट में भारत मजबूत स्थिति में था, लेकिन उसके बाद भी यह ड्रॉ पर समाप्त हुआ। इस ड्रॉ ने भारतीय क्रिकेट टीम को झकझोर कर रख दिया है, क्योंकि भारत की वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में पहंचने की उम्मीदें धराशायी हो रही हैं। शुभमन गिल ने साल 2025 में इंग्लैंड सीरीज से टीम इंडिया की कप्तानी संभाली है। बतौर कप्तान उनकी अब तक का प्रदर्शन मिला जुला रहा है। इंग्लैंड टेस्ट सीरीज के दौरान भी कुछ मैचों में भारत मजबूत स्थिति में होने के बाद भी नतीजा अपने फेवर में नहीं कर पाया। ऐसे में गिल के एक साल से अधिक के टेस्ट कप्तानी करियर में यह सवाल उठते हैं कि क्या गिल में बतौर कप्तान एडवेंचर की कमी है। क्या वे कोई भी मैच जीतने के लिए अपना सबकुछ ट्राई नहीं करते हैं। क्या वह मुकाबलों में बहुत सुरक्षित अप्रोच अपनाते हैं। आखिर क्या वे कारण हैं, जिसकी वजह से गिल की कप्तानी टीम इंडिया अच्छी स्थिति में होने के बाद भी नतीजा अपने पक्ष में नहीं ला पाती है।

वेलिंगटन टेस्ट से इस तरह के सवाल उठे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि खेल के चौथे दिन तक भारत मजबूत स्थिति में था। न्यूजीलैंड ने अपनी पहली पारी में 368 रन बनाए। भारत ने उसके जवाब में रिकॉर्ड 720 रन बनाकर पारी घोषित की और 352 रनों की विशाल बढ़त भी हासिल की। खेल के चौथे दिन न्यूजीलैंड को 45 ओवर की बल्लेबाजी भी दी ताकि भारतीय गेंदबाजों को 10 विकेट लेने का पर्पाप्त समय मिल सके। लेकिन 120 ओवर की गेंदबाजी करते हुए भारतीय गेंदबाजी 10 विकेट नहीं चटका पाए। इसके पीछे शुभमन गिल की कुछ रणनीतिक चूकें साफ देखी गईं। अभी शुभमन गिल की उम्र 26 साल है और वे सीखने के क्रम में हैं। लेकिन वेलिंगटन टेस्ट में उनसे कुछ बड़ी रणनीतिक गलतियां हुई हैं, यह बात भी साफ दिखाई देती है।

मैच के बाद प्रेजेंटेशन में भारत के कप्तान शुभमन गिल ने कहा, “हमें पता था कि इस पिच पर 10 विकेट लेना एक चैलेंज होगा। फील्ड में हमारा दिन अच्छा रहा। मुझे लगता है कि हम घर से बाहर दौरे पर काफी इम्प्रेसिव थे और हमने उन्हें हर एरिया में चैलेंज किया। पहली इनिंग में बॉल से हमने ठीक-ठाक किया। फिर बैट से हमने सिर्फ दो सेंचुरी बनाईं, लेकिन हमने 700 से अधिक रन बनाए। उन्होंने आगे कहा- "उम्मीद है कि क्राइस्टचर्च में गेंदबाजों के लिए विकेट में थोड़ी और मदद होगी। अगर विकेट में थोड़ी और मदद होती, तो हम खेलना जारी रख सकते थे, लेकिन टर्नअराउंड भी कम है। मुझे नहीं लगता कि 5-10 ओवर और खेलने से ज़्यादा मदद मिलती।”

गिल ने कुल मिलाकर मैच ना जीतने पर पिच और गेंद पर दोष मढ़ा। पांचवें दिन बॉलिंग टीम के तौर पर आपको एक ऐसी पिच की जरूरत होती है, जो बल्लेबाजी के अनुकूल ना हो, जो सीमर्स को ना सही, लेकिन स्पिनर्स को मदद कर सके। लेकिन टेस्ट क्रिकेट का एक जरूरी हिस्सा यह भी है कि ऐसी सतहों पर मौके बनाने के तरीके खोजे जाएं जहां नैचुरल मदद कम मिलती हो। इसके लिए कल्पना, सोच-समझकर रिस्क लेने की इच्छा और कभी-कभी ऐसे प्लान को छोड़ने की हिम्मत चाहिए जो उस दौरान काम करना बंद कर चुका हो। इससे भी जरूरी बात है कि प्लेयर को जैसी परिस्थितियां दी गई हैं, उसको ही पर्याप्त मानते हुए संघर्ष करना और मुकाबले को जीतने की इच्छा रखनी चाहिए।

इसका मतलब यह नहीं है कि इंडिया ने कोशिश नहीं की। यह 28वीं बार था जब उन्होंने टेस्ट मैचों में एक टीम इनिंग में आठ या उससे ज्यादा गेंदबाज इस्तेमाल किए थे। जो दिखाता है कि भारतीय टीम ने मैच जीतने के लिए हर संभव प्रयास किया। श्रीलंका के खिलाफ जब पिछला मैच अगस्त में ड्रॉ हुआ था तब भी भारत ने 8 गेंदबाजों का इस्तेमाल किया था। जिस तरह से खेल के पांचवें दिन भारत ने दिन की शुरुआत की उसके लिए गिल को क्रेडिट जाता है। जसप्रीत बुमराह और अंशुल कंबोज उन्होंने ओपनिंग गेंदबाजी की शुरुआत की। दोनों ने स्टंप्स पर अटैक करने और ओवरहेड कंडीशन और वेलिंगटन की हवा से मिलने वाली मदद का फायदा उठाने के इरादे से अराउंड द विकेट गेंदबाजी की। डेवोन कॉनवे और रचिन रवींद्र को आउट करने में यह प्लान काम आया। लंच के बाद के सेशन में जब टॉम ब्लंडेल छठे ओवर में आउट हुए, तो इंडिया के पास मिचेल और फिलिप्स की आखिरी स्पेशल बैटिंग जोड़ी को तोड़ने के लिए लगभग दो सेशन बचे थे। रन भी बहुत अधिक शेष थे, रन खर्च करके जो भी प्लान चाहे भारत अपना सकता था। फिर भी इंडिया ने इस जोड़ी के आस-पास ज्यादा फील्डर नहीं रखे, जिससे मिचेल और फिलिप्स ने रिदम हासिल कर ली।

हालात को देखते हुए गिल का छोटे स्पेल पसंद करना समझ में आता है, लेकिन उन स्पेल के को किन गेंदबाजों को दिया गया इस पर सवाल खड़े होते हैं। बुमराह को तीन ओवर के स्पेल के लिए इस्तेमाल किया गया, उससे पहले सिर्फ दो ओवर का एक स्पेल कराया गया। इंडिया के पास दुनिया का सबसे धाकड़ गेंदबाज मौजूद था, लेकिन पार्टनरशिप को तोड़ने के लिए उसे इस्तेमाल करने की लगातार कोशिश नहीं की गई और ना ही ऐसी सोच दिखा। खासकर तब जब मिचेल बेहद डिफेंसिव थे। अपने फ्रंट फुट पर आराम से डिफेंड करने वाले मिचेल को लगभग अपना टारगेट हासिल करने दिया गया था। गिल के लिए चुनौती उन्हें एक अलग तरह का क्रिकेट खेलने के लिए मजबूर करना था। लेकिन लगातार दबाव उतना नहीं था।

एक घटना ने इस समस्या को काफी अच्छे से दिखाया। दूसरी नई गेंद लिए जाने के छह ओवर बाद प्रसिद्ध कृष्णा ने मिचेल की गेंद पर बैट-पैड का मौका बनाया, लेकिन कोई फॉरवर्ड शॉर्ट लेग उस जगह पर नहीं था जहां से वह आसान कैच ले सके। बाद में एक फील्डर वहां तैनात किया गया, लेकिन मौका निकल चुका था। इससे पहले मिचेल को एक बहुत बड़ी राहत तब मिली थी, जब आकाश दीप गेंद को पकड़ने और रन-आउट पूरा करने में नाकाम रहे। जबकि बल्लेबाज पिच पर आधे से ज्यादा समय तक फंसा हुआ था। इसके बाद एक ग्लव डिफ्लेक्शन भी खाली फॉरवर्ड शॉर्ट-लेग एरिया की पहुंच से बाहर चला गया।

शुभमन गिल इस परिस्थिति में जब टीम को सिर्फ पांच विकेट जीत के लिए चाहिए थे ज्यादा ज्यादा एडवेंचरस तरीका अपना सकते थे और अटैक को आक्रामक कर सकते थे। गिल अटैक का एंगल ज्यादा बार बदल सकते थे, मिचेल के खिलाफ जानबूझकर ऑफ-साइड फील्डिंग के साथ एक्सपेरिमेंट कर सकते थे, बुमराह का ज्यादा देर तक और लगातार इस्तेमाल किया जा सकता था। वाशिंगटन के पास ज्यादा क्लोज-इन फील्डर लगाए जा सकते थे, या बैट्समैन का कॉन्संट्रेशन बिगाड़ने के लिए कभी-कभी अलग फील्डिंग का इस्तेमाल किया जा सकता था। इनमें से किसी से भी विकेट मिलने की गारंटी नहीं होती। लेकिन कम से कम इससे बैट्समैन को कुछ अलग करने के लिए मजबूर होना पड़ सकता था।