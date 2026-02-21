संजू सैमसन की प्लेइंग XI में जगह है या नहीं ? कप्तान सूर्यकुमार यादव ने दे दिया सीधा जवाब
टी-20 विश्व कप 2026 के सुपर-8 मुकाबले में रविवार को दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ खेले जाने वाले मैच के लिए संजू सैमसन की टीम में कोई जगह नहीं है। कप्तान सूर्यकुमार यादव ने मैच की पूर्व संध्या पर पत्रकारों से बात करते हुए ऐसे स्पष्ट संकत दिए हैं।
टी-20 विश्व कप 2026 के सुपर-8 के मुकाबले शनिवार से शुरू हो चुके हैं। आज पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के बीच मुकाबला खेला जाना है जो बारिश के कारण शुरू नहीं हो पाया है। रविवार को शाम 7 बजे से भारत और दक्षिण अफ्रीका की टीमें सुपर-8 के तीसरे मुकाबले में आमने-सामने होंगे। इस टीम में भारत की प्लेइंग इलेवन क्या होगी, यह एक बड़ा सवाल है।
मैच की पूर्व संध्या पर भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आए तो उनस संजू सैमसन के खेलने की संभावना पर सवाल किया गया। यह सवाल इसलिए वाजिब था क्योंकि सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा पिछले तीन मुकाबलों में लगातार शून्य पर आउट हो रहे हैं और विश्व कप में उनका अभी तक खाता नहीं खुला है। वहीं, तिलक वर्मा तीसरे नंबर पर आकर बहुत धीमी गति से बल्लेबाजी कर रहे हैं। वे अब तक के मुकाबलों में 25 रनों के आंकड़े को पार नहीं कर पाए हैं।
ऐसे में सूर्यकुमार यादव से सवाल पूछा गया कि क्या रविवार को होने वाले मुकाबले में क्या संजू सैमसन को मौका मिलेगा। इसके जवाब में सूर्यकुमार यादव ने साफ मना कर दिया। कप्तान सूर्या ने जवाब देते हुए रिपोर्टर से ही सवाल कर दिया। सूर्या ने पूछा मुझे अभिषेक को बाहर करना चाहिए या तिलक वर्मा को? कप्तान सूर्यकुमार यादव ने आगे अपनी बात को स्पष्ट करते हुए कहा कि "जब टीम जीत रही है, तो रणनीति क्यों बदलें? इस विश्व कप में विकेट (पिच) अलग हैं, लेकिन हम सभी चुनौतियों के लिए तैयार हैं।"
कप्तान सूर्यकुमार यादव के इस बयान से यह साफ हो गया है कि अगले मैच में अभिषेक शर्मा और तिलक वर्मा ही प्लेइंग 11 में नजर आएंगे और संजू सैमसन के प्लेइंग 11 में शामिल होने की कोई संभावना नहीं है। संजू सैमसन ने इस विश्व कप में अभिषेक शर्मा की अनुपस्थिति में 1 मैंच खेला था, जिसमें तीन धांसू छक्कों के दम पर 8 गेंदों में 22 रन बनाए थे। हालांकि, वे अपने स्टार्ट को बड़ी पारी में तब्दील नहीं कर पाए थे और पवेलियन लौट गए थे। कप्तान सूर्यकुमार यादव का विश्व कप को लेकर माइंडसेट स्पष्ट नजर आ रहा है कि टीम के बेहतर करने पर छेड़छाड़ नहीं किया जाना चाहिए।
लेखक के बारे मेंVimlesh Kumar Bhurtiya
विमलेश कुमार भुर्तिया (Vimlesh Kumar Bhurtiya): खेल पत्रकार
संक्षिप्त विवरण
विमलेश कुमार भुर्तिया पिछले 4 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: विमलेश कुमार भुर्तिया भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक उभरता हुआ नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। पिछले चार वर्षों से वह इसी संस्थान से जुड़े हुए हैं और डिजिटल मीडिया की गतिशीलता, कार्यशैली और प्रकृति को समझने का प्रयास किया है। उनका मानना है कि पाठक किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म की रीढ़ होता है ऐसे में उनके हितों को ध्यान में रखते हुए खबरों का प्रकाशन होना चाहिए। यह पत्रकारिता को जीवंत रखता है और जर्नलिज्म का मूल गुण भी यही है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
विमलेश ने भारत के सबसे प्रतिष्ठित पत्रकारिता संस्थान से अपनी शिक्षा ग्रहण की है। वे 2021-22 बैच के भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली के छात्र रहे हैं। उन्होंने इस नामी संस्थान से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है। इसके बाद उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में ही मास्टर्स यानी (M.A) की डिग्री भी हासिल की है। इन्होंने अपना ग्रेजुएशन मध्य प्रदेश के नामचीन साइंस कॉलेजों में से एक होलकर साइंस कॉलेज से किया है। ग्रेजुएशन के दूसरे साल से ही विमलेश की दिलचस्पी साहित्य और पत्रकारिता की ओर जागृत होने लगी थी। यही कारण था कि ग्रेजुएशन के दिनों में ही उन्होंने दैनिक चैतन्यलोक नामक इंदौर की क्षेत्रीय पत्रिका में काम करना शुरू कर दिया। कुछ महीनों बाद उन्होंने दैनिक भास्कर में बतौर कॉपी एडिटर ट्रेनिंग ली। उन्होंने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर के पत्रकारिता और जनसंचार विभाग से मास मीडिया में इंटर्नशिप की। विमलेश कुमार भुर्तिया को कंप्यूटर का भी अच्छा ज्ञान है। उन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय से कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा किया है।
खेल पत्रकारिता और पत्रकारिता का उद्देश्य
विमलेश खेल से जुड़ी तमाम तरह की स्टोरीज पाठकों तक पहुंचाते हैं, जिनमें तथ्यों की स्पष्टता होती है और सकारात्मक विश्लेषण भी शामिल होता है। ये क्रिकेट की दुनिया का अच्छा ज्ञान रखते हैं और राजनीति में गहरी दिलचस्पी है। राजनीति और क्रिकेट में घट रही घटनाओं का विश्लेषण करना उनकी तह तक जाना विमलेश को पसंद है। उनका मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी तथ्यपरकता (Fact-checking) है। चाहे वह चकाचौंध से भरा क्रिकेट जगत हो या अन्य खेल और खिलाड़ियों का जीवन। बतौर खेल पत्रकार यह कसौटी हर वक्त बनी रहनी चाहिए कि लेखन हमेशा प्रमाणिक हो। उनकी रिपोर्टिंग का उद्देश्य पाठकों को न केवल सूचित करना है, बल्कि उन्हें सही और सुरक्षित जानकारी के माध्यम से सशक्त बनाना भी है। पत्रकारिता का मुख्य उद्देश्य सूचना, शिक्षा और मनोरंजन होता है और इन्हीं उद्देश्यों को पूरा करना एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी होनी चाहिए।