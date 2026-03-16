'क्या चोरी करके लानी है ICC ट्रॉफी?', कामरान अकमल ने पाकिस्तानी टीम का उड़ाया मजाक
बांग्लादेश के हाथों पाकिस्तान की वनडे सीरीज में हार पर पूर्व विकेटकीपर कामरान अकमल ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि अगर आप जीतोगे नहीं तो क्या आईसीसी ट्रॉफी चोरी करके लानी है? दिलचस्प बात ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष मोहसिन नकवी पर 'ट्रॉफी चोरी' के आरोप लगते हैं।
बांग्लादेश के हाथों पाकिस्तान की वनडे सीरीज में हार पर पूर्व विकेटकीपर कामरान अकमल ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में क्रिकेट का लेवल तो ऐसा हो गया है कि नीदरलैंड की टीम भी सोच रही होगी कि इनके साथ उनकी सीरीज हो जाए ताकि उन्हें टेस्ट नेशन का दर्जा मिल जाए। अकमल सिर्फ यही नहीं रुके। उन्होंने कहा कि अगर आप जीतोगे नहीं तो क्या आईसीसी ट्रॉफी चोरी करके लानी है? दिलचस्प बात ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष मोहसिन नकवी पर 'ट्रॉफी चोरी' के आरोप लगते हैं क्योंकि उन्होंने पिछले साल एशिया कप की विजेता भारतीय टीम को अब तक ट्रॉफी नहीं सौंपी है। वह एशियन क्रिकेट बोर्ड के भी प्रमुख हैं।
क्रिकेट एक्सपर्ट और पाकिस्तान के पूर्व विकेटकीपर बल्लेबाज कामरान अकमल ने कहा,'पाकिस्तान के क्रिकेट का लेवल सोच लीजिए कि क्या हो गया हमारा? मुझे तो लग रहा है कि नीदरलैंड ये सोच रही होगी कि यार हमारा पाकिस्तान के साथ 3 मैच की सीरीज हो जाए, हम जीते तो टेस्ट नेशन बन जाएं। ये हाल कर दिया। ये हाल कर दिया आप लोगों ने क्रिकेट का। कोई यार फिक्र ही नहीं है कि आप मैच हारे हैं।'
अकमल ने बांग्लादेश के खिलाफ पाकिस्तान की तीसरे वनडे में हार के बाद आगे कहा, ‘आप क्या एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं? आज इतनी अच्छी कंडिशन थी। ड्राई है, पिच भी अच्छी है। आपने क्यों नहीं पहले बल्लेबाजी की कि बोर्ड पर रन बनाएं। अभी तो वो 290 किए जहां वो 350 कर रहे थे। वो तो लिटन दास ने धीमा खेल दिया। आप टीमों से जीतेंगे नहीं तो क्या आईसीसी ट्रॉफी आपको चोरी करके लानी है? खेलकर लानी है।’
कामरान अकमल का एक और वीडियो क्लिप वायरल हो रहा जिसमें वह पाकिस्तानी क्रिकेट की दुर्दशा का जिक्र करते हुए कहते दिख रहे हैं कि क्या मजाक चल रहा है, ये सीरीज नहीं, कॉमेडी सीरियल है।
बांग्लादेश ने रविवार को तीसरे और निर्णायक वनडे में पाकिस्तान को 11 रनों से शिकस्त दी। पहले बल्लेबाजी करते हुए मेजबान टीम ने 5 विकेट के नुकसान पर 290 रन बनाए। ओपनर तंजीद हसन ने 107 गेंदों में 107 रन की पारी खेली। तौहीद हृदोय 48 रन बनाकर नाबाद रहे। लिटन दास ने 51 गेंदों में 41 रन बनाकर आउट हए।
जीत के लिए 291 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी पाकिस्तान की पूरी टीम 50 ओवर में 279 रन पर सिमट गई। सलमान आगा ने सिर्फ 98 गेंद में 106 रनों की शानदार पारी खेली लेकिन ये शतक उनकी टीम के काम नहीं आ सका। कप्तान शाहीन शाह अफरीदी ने 38 गेंदों में 37 रन बनाए। अब्दुल समद ने 34 और गाजी गोरी ने 29 रन का योगदान दिया। इन चारों के अलावा पाकिस्तान का कोई भी बल्लेबाज दहाई का आंकड़ा तक नहीं छू पाया।
लेखक के बारे मेंChandra Prakash Pandey
चन्द्र प्रकाश पाण्डेय, असिस्टेंट एडिटर
चन्द्र प्रकाश पाण्डेय वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में स्पोर्ट्स सेक्शन के इंचार्ज के रूप में कार्यरत हैं। टीवी और डिजिटल पत्रकारिता में करीब दो दशक का अनुभव रखने वाले चन्द्र प्रकाश को जटिल विषयों का सरल विश्लेषण करने में महारत हासिल है। बचपन में न्यूज के प्रति ऐसा प्रेम हुआ कि रात में रेडियो पर न्यूज बुलेटिन के दौरान पढ़ाई-लिखाई का अभिनय करते लेकिन कान और दिल-दिमाग ध्वनि तरंगों पर अटका रहता। तब क्या पता था कि आगे चलकर न्यूज की दुनिया में ही रचना-बसना है। रेडियो में कभी काम तो नहीं किया लेकिन उस विधा के कुछ दिग्गज प्रसारकों संग टीवी न्यूज की दुनिया में कदमताल जरूर किया। चन्द्र प्रकाश पाण्डेय ने टीवी पत्रकारिता से शुरुआत की। पेशे में पहला दशक टीवी न्यूज के ही नाम रहा जहां उन्होंने 'न्यूज24', 'श्री न्यूज', 'फोकस न्यूज', 'न्यूज वर्ल्ड इंडिया' और भोजपुरी न्यूज चैनल 'हमार टीवी' में अलग-अलग समय पर अलग-अलग भूमिकाएं निभाई। इस दौरान डेली न्यूज शो के साथ-साथ 'विनोद दुआ लाइव: आजाद आवाज' जैसे कुछ स्पेशल शो के लिए भी लेखन किया। अगस्त 2016 में उन्होंने 'नवभारत टाइम्स' के साथ डिजिटल जर्नलिज्म की दुनिया में कदम रखा। NBT में उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल, पॉलिटिक्स, जियोपॉलिटिक्स, क्राइम, स्पोर्ट्स, कोर्ट से जुड़ी खबरों का लेखन-संपादन किया। इस दौरान उन्होंने लोकसभा और विधानसभा चुनावों समेत महत्वपूर्ण विषयों पर कई स्पेशल सीरीज भी लिखी जिनमें लीगल न्यूज एक्सप्लेनर्स 'हक की बात' की एक लंबी श्रृंखला भी शामिल है। मार्च 2025 से वह लाइव हिंदुस्तान में शब्दाक्षरों के चौके-छक्के जड़ रहे हैं।
चन्द्र प्रकाश पाण्डेय मूल रूप से यूपी के देवरिया के रहने वाले हैं। गांव की मिट्टी में पलते-बढ़ते, खेत-खलिहान में खेलते-कूदते इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई की। उसके बाद मैथमेटिक्स का छात्र 'राजनीति कला है या विज्ञान?' में उलझ गया। बी.ए. और बी. एड. की पढ़ाई के बाद पत्रकारिता की ओर रुझान बढ़ा और मॉस कम्यूनिकेशंस में मास्टर्स किया। अभी भी सीखने-समझने का सतत क्रम जारी है।और पढ़ें