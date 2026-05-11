क्या आप जानते हैं वैभव सूर्यवंशी ने IPL में कितनी बार छक्के से खाता खोला है? आंकड़े हैरान कर देंगे
आपको जानकर हैरानी होगी कि 15 वर्षीय इस वंडर बॉय ने 18 पारियों में 7 बार अपनी पारी की पहली गेंद पर छक्का जड़ा है। यानी उन्होंने 7 बार पहली ही गेंद पर छक्का जड़कर खाता खोला है। वैभव सूर्यवंशी का यह रिकॉर्ड दिखाता है कि वे कितने निडर और साहसी बल्लेबाज हैं।
वैभव सूर्यवंशी ने अपने आईपीएल करियर की शुरुआत साल 2025 में 14 साल की उम्र में की। उन्होंने पिछले साल अपने डेब्यू मैच में पहली ही गेंद पर शार्दुल ठाकुर को छक्का जड़कर खुद की लॉन्चिंग का ऐलान कर दिया था। इसके बाद से वैभव सूर्यवंशी ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा है और उनका दमदार प्रदर्शन लगातार जारी है। आईपीएल 2025 में जितने भी मौके मिले उन्होंने 200 से अधिक की स्ट्राइक रेट से ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की और कई मैचों में छक्के से भी खाता खोला। 2026 के आईपीएल सीजन तक उनकी उम्र 15 साल हो गई है।
18 पारियों 7 बार छक्के से खोल चुके हैं अपना खाता
आईपीएल 2026 में भी वैभव सूर्यवंशी का यह सिलसिला नहीं थमा और वे पारी में आते से ही किसी भी गेंदबाज को आक्रमण करना शुरू कर देते हैं। वैभव सूर्यवंशी ने अब तक दोनों सीजन मिलाकर आईपीएल के कुल 18 मैच खेले हैं, जिसकी सभी 18 पारियों में बल्लेबाजी करने का मौका मिला है। आपको जानकर हैरानी होगी कि 15 वर्षीय इस वंडर बॉय ने 18 पारियों में 7 बार अपनी पारी की पहली गेंद पर छक्का जड़ा है। यानी उन्होंने 7 बार पहली ही गेंद पर छक्का जड़कर खाता खोला है। वैभव सूर्यवंशी का यह रिकॉर्ड दिखाता है कि वे कितने निडर और साहसी बल्लेबाज हैं। सूर्यवंशी ने अपने आईपीएल करियर के अब तक खेले गए 18 मैचों की सभी 18 पारियों में बल्लेबाजी करते हुए 38.44 की औसत और 224.68 की स्ट्राइक रेट के साथ 692 रन बनाए हैं। इस दौरान उन्होंने 2 शतक और तीन अर्धशतक लगाए हैं। सूर्यवंशी ने आईपीएल में 64 छक्के और 56 चौके लगाए हैं।
एक से एक धाकड़ गेंदबाजों को नहीं बक्शा
वैभव सूर्यवंशी ने अब तक के अपने छोटे से आईपीएल करियर में ही कई गेंदबाजों को छक्का जड़ दिया है। उन्होंने मौजूदा समय के सबसे बेहतरीन गेंदबाजों में एक जसप्रीत बुमराह को नहीं छोड़ा है। भुवनेश्वर कुमार, हेजलवुड जैसे गेंदबाजों को भी छक्के जड़े हैं। पैट कमिंस और अर्शदीप सिंह को भी रडार में लिया है। ट्रेंट बोल्ट, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा जैसे खूंखार तेज गेंदबाजों को भी गगनचुंबी छक्के लगाए हैं। उन्होंने आईपीएल के सबसे बेहतरीन मिस्ट्री स्पिनर सुनील नरेन को भी नहीं बक्शा है और छक्का जड़ा है। आईपीएल 2026 में वैभव सूर्यवंशी शानदार लय में दिख रहे हैं और अब तक 400 से अधिक रन भी बना लिए हैं। वे ऑरेंज कैप की रेस में बने हुए हैं। अपनी दमदार बल्लेबाजी से उन्होंने टीम को इस सीजन कुछ मैच भी जिताए हैं।
लेखक के बारे मेंVimlesh Kumar Bhurtiya
विमलेश कुमार भुर्तिया (Vimlesh Kumar Bhurtiya): खेल पत्रकार
संक्षिप्त विवरण
विमलेश कुमार भुर्तिया पिछले 4 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: विमलेश कुमार भुर्तिया भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक उभरता हुआ नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। पिछले चार वर्षों से वह इसी संस्थान से जुड़े हुए हैं और डिजिटल मीडिया की गतिशीलता, कार्यशैली और प्रकृति को समझने का प्रयास किया है। उनका मानना है कि पाठक किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म की रीढ़ होता है ऐसे में उनके हितों को ध्यान में रखते हुए खबरों का प्रकाशन होना चाहिए। यह पत्रकारिता को जीवंत रखता है और जर्नलिज्म का मूल गुण भी यही है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
विमलेश ने भारत के सबसे प्रतिष्ठित पत्रकारिता संस्थान से अपनी शिक्षा ग्रहण की है। वे 2021-22 बैच के भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली के छात्र रहे हैं। उन्होंने इस नामी संस्थान से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है। इसके बाद उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में ही मास्टर्स यानी (M.A) की डिग्री भी हासिल की है। इन्होंने अपना ग्रेजुएशन मध्य प्रदेश के नामचीन साइंस कॉलेजों में से एक होलकर साइंस कॉलेज से किया है। ग्रेजुएशन के दूसरे साल से ही विमलेश की दिलचस्पी साहित्य और पत्रकारिता की ओर जागृत होने लगी थी। यही कारण था कि ग्रेजुएशन के दिनों में ही उन्होंने दैनिक चैतन्यलोक नामक इंदौर की क्षेत्रीय पत्रिका में काम करना शुरू कर दिया। कुछ महीनों बाद उन्होंने दैनिक भास्कर में बतौर कॉपी एडिटर ट्रेनिंग ली। उन्होंने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर के पत्रकारिता और जनसंचार विभाग से मास मीडिया में इंटर्नशिप की। विमलेश कुमार भुर्तिया को कंप्यूटर का भी अच्छा ज्ञान है। उन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय से कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा किया है।
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