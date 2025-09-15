Do not make it political Shoaib Akhtar gets angry on Indian players no hand shake ind vs pak asia cup पॉलिटिकल मत बनाओ; भारतीय खिलाड़ियों के हाथ नहीं मिलाने पर भड़के शोएब अख्तर, Cricket Hindi News - Hindustan
पॉलिटिकल मत बनाओ; भारतीय खिलाड़ियों के हाथ नहीं मिलाने पर भड़के शोएब अख्तर

पाकिस्तान के तेज गेंदबाज शोएब अख्तर ने भारतीय खिलाड़ियों के पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ नहीं मिलाने की आलोचना की है। उन्होंने कहा कि क्रिकेट का मैच है, इसे राजनीतिक मत बनाइए। झगड़े होते रहते हैं, उसे भूल जाइए और आगे बढ़िए।

Chandra Prakash Pandey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीMon, 15 Sep 2025 10:42 AM
पाकिस्तान के पूर्व तेज गेंदबाज शोएब अख्तर ने भारतीय खिलाड़ियों के पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ नहीं मिलाने पर निराशा जताई है। उन्होंने कहा कि क्रिकेट मैच है, इसे पॉलिटकल मत बनाइए। उन्होंने पाकिस्तानी कप्तान सलमान अली आगा के पोस्ट-मैच प्रजेंटेशन सेरिमनी के बहिष्कार के फैसले का भी समर्थन किया।

रविवार को टीम इंडिया ने दुबई में एशिया कप के एक मुकाबले में पाकिस्तान को एकतरफा अंदाज में 7 विकेट से शिकस्त दी। टॉस के दौरान दोनों टीमों के कप्तानों ने न एक दूसरे से हाथ मिलाया और न ही आंखें तक मिलाई। मैच खत्म होने के बाद पाकिस्तान के खिलाड़ी भारतीय खिलाड़ियों से हाथ मिलाने के लिए कुछ देर तक इंतजार भी किया लेकिन मैदान में कोई भी भारतीय खिलाड़ी नहीं पहुंचा। कप्तान सूर्यकुमार यादव और शिवम दुबे भारत को जीत दिलाने के बाद सीधे ड्रेसिंग रूम लौट गए थे।

जब पाकिस्तानी टीम हाथ मिलाने के लिए ग्राउंड पर इंतजार कर रही थी तब भारत के सपोर्ट स्टाफ ड्रेसिंग रूम के दरवाजे बंद करते दिखे।

भारतीय खिलाड़ियों के हाथ नहीं मिलाने पर शोएब अख्तर ने कहा, 'मैं निःशब्द हूं। ये देखना दिल तोड़ने वाला है और मुझे नहीं पता कि क्या कहूं। भारत को सलाम। चीजों को राजनीतिक मत बनाओ। क्रिकेट मैच है, इसको पॉलिटिकल मत बनाओ। झगड़े होते हैं, यहां तक कि आपके घर में भी होते हैं। उसे भूलिए और आगे बढ़िए। यह क्रिकेट का खेल है, हाथ मिलाइए, अपनी गरिमा दिखाइए।'

अख्तर ने पाकिस्तानी कप्तान द्वारा पोस्ट-मैच प्रजेंटेशन के बहिष्कार को ठीक ठहराया। उन्होंने कहा, 'ठीक किया सलमान अली आगा ने, वो नहीं गया पोस्ट मैच में, गुड।'

