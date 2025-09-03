Do not know why Joe Root reacted that way says Prasidh Krishna on verbal duel in 5th Test against England मैंने तो बस तारीफ की थी, उन्होंने गाली समझ ली...जो रूट को लेकर प्रसिद्ध कृष्णा का खुलासा, Cricket Hindi News - Hindustan
Cricket Logo
होमफोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़Do not know why Joe Root reacted that way says Prasidh Krishna on verbal duel in 5th Test against England

मैंने तो बस तारीफ की थी, उन्होंने गाली समझ ली...जो रूट को लेकर प्रसिद्ध कृष्णा का खुलासा

प्रसिद्ध कृष्णा ने ओवल में खेले गए पांचवें टेस्ट के दौरान जो रूट के साथ मैदान पर हुई बहस के बारे में बात की और कहा कि उन्हें यह समझ नहीं आया कि इस दिग्गज बल्लेबाज ने इतने गुस्से के साथ प्रतिक्रिया क्यों दी।

Bhasha नई दिल्लीWed, 3 Sep 2025 06:01 AM
share Share
Follow Us on
मैंने तो बस तारीफ की थी, उन्होंने गाली समझ ली...जो रूट को लेकर प्रसिद्ध कृष्णा का खुलासा

इंग्लैंड के खिलाफ हालिया टेस्ट सीरीज में अपनी गेंदबाजी से प्रभावित करने वाले तेज गेंदबाज प्रसिद्ध कृष्णा ने ओवल में खेले गए पांचवें टेस्ट के दौरान जो रूट के साथ मैदान पर हुई बहस के बारे में खुलासा किया। उन्होंने कहा कि उन्हें यह समझ नहीं आया कि इस दिग्गज बल्लेबाज ने इतने गुस्से के साथ प्रतिक्रिया क्यों दी? भारत ने पांचवें टेस्ट मैच को छह रन से जीतकर सीरीज को 2-2 से बराबर किया था। इस मैच के दूसरे दिन जो रूट और प्रसिद्ध कृष्णा के बीच तीखी बहस हुई थी।

प्रसिद्ध कृष्णा ने ‘ईएसपीएनक्रिकइंफो’ से कहा, ‘‘मुझे नहीं पता रूट ने क्यों उस तरह की प्रतिक्रिया दी। मैंने तो बस इतना कहा था, ‘आप अच्छे लग रहे हो’ और बात गाली गलौज तक पहुंच गयी। मैंने कई खिलाड़ियों से बात की। मैंने रूट से भी बात की। मैंने पूछा क्या हुआ था तो उन्होंने कहा, ‘मुझे लगा तुमने गाली दी’। मैंने कहा, ‘नहीं, मैंने तो ऐसा कुछ नहीं कहा था’। रूट ने फिर कहा, ‘असल में मैं खुद को भी प्रेरित करने की कोशिश कर रहा था, इसलिए बात थोड़ी बढ़ गयी।’’

ये भी पढ़ें:अफगानिस्तानी स्पिनरों के जाल में फंसा पाकिस्तान, एशिया कप से पहले मिली करारी हार

उन्होंने आगे बताया, ‘‘मुझे इस खेल में यही सबसे ज्यादा पसंद है। मैं हमेशा से इसे इसी तरह खेलता आया हूं। हर किसी को खासकर उनके जैसे दिग्गज को आज भी अपना सब कुछ झोंकते और टीम के लिए संघर्ष करते देखना हर किसी के लिए सीखने लायक है। आप मैच जीतने के लिए मैदान में जाते है। इसके लिए कभी-कभी आपको कौशल से ज्यादा की जरूरत होती है। उस सफर का हिस्सा बनने के लिए बहुत मानसिक दृढ़ता की जरूरत होती है।’’ 29 वर्षीय पेसर ने इंग्लैंड में तीन टेस्ट मैच खेले और इनमें कुल 14 विकेट लिए, जिसमें सीरीज के पांचवें टेस्ट में आठ विकेट चटकाकर टीम की जीत में अहम योगदान दिया। उन्होंने भारत के लिए छह टेस्ट मैच में 22 विकेट अब तक निकाले हैं।

Joe Root India Vs England
लेटेस्ट क्रिकेट न्यूज, Delhi Premier League, DPL 2025 Schedule, DPL Points Table, आईपीएल शेड्यूल , आईपीएल पॉइंट्स टेबल , आईपीएल ऑरेंज कैप से जुड़ी खबरें और आईपीएल पर्पल कैप वाले खिलाड़ियों की जानकारी हिंदी में हिंदुस्तान पर |