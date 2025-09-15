do not bring politics in sports acc chief mohsin naqvi criticised Suryakumar Yadav lead team india for no handshake row खेल में राजनीति...ACC चीफ ने की सूर्यकुमार यादव ब्रिगेड की आलोचना, Cricket Hindi News - Hindustan
पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष और एसीसी के प्रमुख मोहसिन नकवी ने भारतीय टीम की आलोचना की है। उन्होंने टीम इंडिया द्वारा पाकिस्तानी टीम से हाथ मिलाने से इनकार किए जाने को खेल भावना के खिलाफ बताया है। नकवी ने एक्स पोस्ट में कहा कि राजनीति को खेल में मत घुसेड़िए।

Chandra Prakash Pandey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीMon, 15 Sep 2025 01:12 PM
एशियाई क्रिकेट परिष (ACC) के प्रमुख मोहसिन नकवी ने पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ नहीं मिलाने को लेकर भारतीय क्रिकेट टीम की आलोचना की है। उन्होंने इसे खेल में राजनीति का घुसेड़ा जाना बताया है। नकवी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के भी अध्यक्ष हैं और ऑपरेशन सिंदूर के दौरान उन्होंने भारत पर परमाणु हमले की गीदड़भभकी भी दी थी।

नकवी ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि मैच से पहले और बाद में भारतीय टीम का अपने पाकिस्तानी समकक्षों से हाथ नहीं मिलाना खेल भावना के खिलाफ है। उन्होंने लिखा, 'खेलभावना की कमी से पूरी तरह निराश हूं। खेल में राजनीति को घुसेड़ना खेल की भावना के ही खिलाफ है। उम्मीद करते हैं कि आगे सभी सभी टीमें जीत को गरिमा के साथ सेलिब्रेट करेंगी।' दिलचस्प बात ये है कि खेल भावना की दुहाई देने वाले नकवी का एक्स अकाउंट उनके जहरीले बयानों की वजह से आज भी भारत में बैन है।

इससे पहले रविवार को जब टॉस हुआ तब भी दोनों टीमों के कप्तानों ने एक दूसरे से हाथ नहीं मिलाया। यहां तक कि एक दूसरे से आंख तक नहीं मिलाया। बाद में जब मैच खत्म हुआ और भारत 7 विकेट से जीत गया तब कप्तान सूर्यकुमार यादव साथी बल्लेबाज शिवम दुबे के साथ सीधे ड्रेसिंग रूम आ गए। पाकिस्तानी खिलाड़ी हाथ मिलाने का इंतजार करते रहे। बाद में पाकिस्तान के कप्तान सलमान अली आगा और कोच माइक हेसन भारतीय ड्रेसिंग रूम की तरफ बढ़ते दिखे लेकिन जब कोई खिलाड़ी बाहर नहीं आया तो वे लौट गए। इसके विरोध में पाकिस्तानी कप्तान ने पोस्ट-मैच प्रजेंटेशन का बहिष्कार किया।

मैच के बाद सूर्यकुमार यादव से जब पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ नहीं मिलाने के बारे में पूछा गया तब उनका जवाब था, 'मुझे लगता है कि जीवन में कुछ चीजें खेल भावना से भी ऊपर की चीज होती हैं। हम पहलगाम आतंकी हमले के सभी पीड़ितों के साथ हैं। हम उनके परिवार के साथ हैं और अपनी एकजुटता जाहिर करते हैं। हम इस जीत को अपने जांबाज सशस्त्र बलों को समर्पित करते हैं जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर में हिस्सा लिया।'

