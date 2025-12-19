Cricket Logo
Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़Do for Virat Kohli in 2027 what Dhoni batch did for Sachin in 2011 arun dhumal special request
‘सचिन के लिए धोनी ने जो 2011 में जो किया, विराट कोहली के लिए 2027 में कर दिखाओ’

‘सचिन के लिए धोनी ने जो 2011 में जो किया, विराट कोहली के लिए 2027 में कर दिखाओ’

संक्षेप:

आईपीएल चेयरमैन अरुण धूमल ने टीम इंडिया से 2027 के वर्ल्ड कप को लेकर एक खास फरमाइश की है। स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट विमल कुमार के यूट्यूब चैनल पर धूमल ने कहा कि सचिन तेंदुलकर के लिए 2011 में सचिन तेंदुलकर के लिए जो महेंद्र सिंह धोनी के बैच ने किया, 2027 में विराट कोहली के लिए कुछ वैसा ही कीजिए।

Dec 19, 2025 12:08 pm ISTChandra Prakash Pandey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
दिग्गज खिलाड़ियों को विदाई भी शानदार मिलनी चाहिए। विराट कोहली और रोहित शर्मा जैसे दिग्गजों के लिए वर्ल्ड कप ट्रॉफी के साथ विदाई से बेहतर और क्या हो सकता है। दोनों दिग्गज टेस्ट और टी20 से संन्यास ले चुके हैं लेकिन ओडीआई अगर खेल रहे हैं तो सिर्फ इसलिए कि 2023 के वनडे वर्ल्ड कप फाइनल की दिल तोड़ने वाली हार की कसर इस बार जीत से पूरी करने के लिए। हर भारतीय और क्रिकेट प्रेमी के जेहन में वो तस्वीरें आज भी हैं जब 2011 वर्ल्ड कप जीतने के बाद साथी खिलाड़ियों ने महान सचिन तेंदुलकर को कंधे पर बैठा रखा था और मैदान का चक्कर लगाया था। 2027 में कुछ वैसे ही दृश्य की हसरत है। विराट और रोहित को युवा खिलाड़ी उसी तरह कंधे पर उठाए।

धूमल ने कहा, 'पिछले एक दशक से विराट कोहली के टेस्ट, ओडीआई और टी20 परफॉर्मेंस को देखिए। जिस तरह से टीम इंडिया ने साथ मिलकर खेला और सचिन तेंदुलकर के लिए वर्ल्ड कप जीता, विराट कोहली के महान योगदान को देखते हुए न सिर्फ भारतीय बल्कि विश्व क्रिकेट भी चाहेगी कि भारतीय टीम को वही काम 2027 वर्ल्ड कप में उनके लिए करना चाहिए।'

भारत ने 28 साल लंबे इंतजार के बाद 2011 में दूसरी बार वनडे वर्ल्ड कप जीता था। वह महान सचिन तेंदुलकर का छठा और आखिरी वर्ल्ड कप था। विश्व चैंपियन बनने के बाद उन्हें कंधा पर उठाने वालों में युवा विराट कोहली भी शामिल थे। बाद में कोहली ने कहा था, 'उन्होंने पूरे देश की उम्मीदों का बोझ 21 सालों तक उठाया था, तब वो समय था जब हमने उन्हें कंधों पर उठाया।'

धूमल ने यही बात रोहित शर्मा के लिए भी कही। उन्होंने कहा, 'रोहित शर्मा भी। उन्हें टेस्ट टीम का अभिन्न हिस्सा बनने में समय लगा लेकिन एक बार जब उन्होंने कप्तानी संभाली और जैसा प्रदर्शन किया, वो अद्भुत है। वाइट बॉल क्रिकेट की जहां तक बात है तो वह एक रॉकस्टार हैं। मुझे लगता है कि वे जब तक खेलना चाहते हैं और अच्छा खेलते हैं तब तक उनके भविष्य के बारे में कोई सवाल नहीं पूछा जाना चाहिए।'

Chandra Prakash Pandey

लेखक के बारे में

Chandra Prakash Pandey
चन्द्र प्रकाश पाण्डेय टीवी पत्रकारिता से शुरुआत। न्यूज24, हमार टीवी, श्री न्यूज, फोकस न्यूज और न्यूज वर्ल्ड इंडिया में अलग-अलग भूमिकाओं के बाद 2016 में नवभारत टाइम्स.कॉम के साथ डिजिटल पारी का आगाज। देश, दुनिया, राजनीति, खेल, अदालत, अपराध से जुड़ीं खबरों पर लेखन। एनबीटी में करीब 9 साल की शानदार पारी के बाद मार्च 2025 से लाइव हिंदुस्तान का हिस्सा और स्पोर्ट्स डेस्क इंचार्ज। मूल रूप से यूपी के देवरिया के निवासी। सीखने और समझने के सतत क्रम में भरोसा। और पढ़ें
