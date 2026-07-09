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श्रेयस अय्यर का गुस्सा लाजमी है, मगर उन्हें भी…दिनेश कार्तिक ने क्यों सुनाई भारतीय कप्तान को खरी-खरी?

By Vikash Gaur
लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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श्रेयस अय्यर ने टीम इंडिया की बल्लेबाजी को बहुत घटिया बताया था, लेकिन दिनेश कार्तिक ने कहा है कि उन्हें खुद भी रन बनाने होंगे। अगर वह परफॉर्म करते हैं तो टीम अलग नजर आती है। 

श्रेयस अय्यर का गुस्सा लाजमी है, मगर उन्हें भी…दिनेश कार्तिक ने क्यों सुनाई भारतीय कप्तान को खरी-खरी?

श्रेयस अय्यर इस समय दोहरे दबाव में हैं। एक तरफ से वे कप्तानी की वजह से आलोचकों के निशाने पर हैं, दूसरी तरफ उनकी बल्लेबाजी बहुत अच्छी नहीं रही है। टीम इंडिया के लिए पिछले पांच टी20 इंटरनेशनल मैचों में उन्होंने कप्तानी की है और टीम एक भी मैच नहीं जीती है। चार मैच टीम हारी है और एक मैच बेनतीजा रहा है। इंग्लैंड के खिलाफ तीसरे टी20 मैच के बाद तो वह टीम पर ही भड़क गए, लेकिन पूर्व भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज दिनेश कार्तिक ने उनकी ही क्लास लगा दी।

श्रेयस अय्यर को एक ऐसी टीम की कप्तानी मिली है, जिसने कुछ ही महीने पहले टी20 विश्व कप जीता था। श्रेयस के पास कप्तानी का अच्छा खासा अनुभव है, लेकिन पिछले एक दर्जन मैचों को उठाकर देखें तो उन्होंने सिर्फ एक मैच ही जीता है। इसके अलावा उनकी बल्लेबाजी भी इन मैचों में अच्छी नहीं रही। यही कारण है कि वे दबाव में हैं, लेकिन उन्होंने जिस तरह से टीम को लेकर तीसरे मैच के बाद बात की, उससे दिनेश कार्तिक खुश नहीं हैं। उन्होंने कहा है कि आपको नाराज होने का अधिकार है, लेकिन अपनी बल्लेबाजी पर भी ध्यान देना चाहिए।

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टीम इंडिया ने अच्छी बैटिंग नहीं की- कार्तिक

दिनेश कार्तिक ने क्रिकबज पर कहा, "हां, इंडिया ने अच्छी बैटिंग नहीं की। शायद लंबे समय में यह सबसे खराब बैटिंग परफॉर्मेंस में से एक थी, लेकिन यह दिलचस्प था, शायद अजीब भी, आप कह सकते हैं कि कैप्टन ने बैटिंग यूनिट पर इतनी सख्ती दिखाई। उन्होंने उनकी बैटिंग के लिए 'बहुत घटिया' शब्द का इस्तेमाल किया, उन्होंने 'बहुत खराब' शब्द का भी इस्तेमाल किया।"

टीम इंडिया 202 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए 75 रन पर ढेर हो गई। पूरी टीम संघर्ष करती नजर आई। खुद श्रेयस अय्यर ने पांच रन बनाए। इस पर दिनेश कार्तिक ने कहा कि भारतीय कप्तान का नाराज होना लाजमी है, लेकिन वह भी बल्लेबाजी यूनिट का अहम हिस्सा हैं, तो उन्हें सोचने की जरूरत है।

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‘अय्यर का गुस्सा होना लाजमी है’

कार्तिक ने आगे कहा, "आप देख सकते थे कि वह कितना नाराज था, थोड़ा परेशान था और वह गुस्सा भी होगा, यह समझ में आता है, लेकिन श्रेयस अय्यर को जानते हुए, उसे वापस आना होगा, क्योंकि वह उस बैटिंग यूनिट का इतना अहम सदस्य है, कि अगर वह रन बनाता है, तो टीम अलग दिखती है, जैसा कि PBKS (पंजाब किंग्स) के साथ भी देखा है। वह इस बैटिंग ऑर्डर के लिए भी बहुत जरूरी हिस्सा है।"

कार्तिक ने टीम के प्रदर्शन पर बात की, क्योंकि कोई भी फॉर्म में नहीं दिखा है। उन्होंने कहा, "टीम इंडिया के साथ क्या हो रहा है? पिछले पांच में से चार मैच हार चुके हैं, हम इस समय वर्ल्ड चैंपियन हैं। पिच शायद थोड़ी धीमी थी, लेकिन आपको उम्मीद थी कि 200 पार स्कोर होगा, लेकिन हमें लगा कि इंडिया इसे चेज़ कर सकता था, करना चाहिए था।"

Vikash Gaur

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Vikash Gaur

विकाश गौड़: डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर कम असिस्टेंट मैनेजर, स्पोर्ट्स


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विकाश गौड़ पिछले 8 वर्षों से हिंदी डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के स्पोर्ट्स सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (असिस्टेंट मैनेजर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।


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परिचय और अनुभव: विकाश गौड़ भारतीय डिजिटल स्पोर्ट्स मीडिया का एक उभरता हुआ चेहरा हैं। लगभग 8 वर्षों के अनुभव के साथ, विकाश ने डिजिटल पत्रकारिता की बारीकियों को जमीन से समझा है। 2016 में अपने करियर की शुरुआत करने वाले विकाश ने डिजिटल-फर्स्ट अप्रोच के साथ खेल पत्रकारिता में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। जनवरी 2021 से वह 'लाइव हिन्दुस्तान' की स्पोर्ट्स टीम के मुख्य स्तंभ बने हुए हैं, जहां वह कंटेंट प्लानिंग और स्पोर्ट्स कवरेज का नेतृत्व करते हैं।


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मंगलायतन विश्वविद्यालय, अलीगढ़ से पत्रकारिता का ककहरा सीखने के बाद विकाश का सफर 'खबर नॉन स्टॉप' से शुरू हुआ था, जो अब देश के प्रतिष्ठित मीडिया घरानों तक फैला हुआ है। उन्होंने पत्रिका समूह की वेबसाइट 'कैच न्यूज' में खेल की खबरों की तकनीकी समझ विकसित की। इसके बाद 'डेली हंट' में वीडियो प्रोड्यूसर के तौर पर काम करते हुए उन्होंने विजुअल स्टोरीटेलिंग के गुर सीखे। 'दैनिक जागरण' की वेबसाइट में करीब ढाई साल तक खेल डेस्क पर अपनी धार तेज करने के बाद, उन्होंने लाइव हिन्दुस्तान का रुख किया, जहां वे बीते 4 साल से चौके-छक्के लगा रहे हैं। इंटर्न के तौर पर प्रिंट की समझ हासिल कर चुके विकाश गौड़ के पास अब डिजिटल की अच्छी समझ है और वे ट्रेंड को बखूबी फॉलो करते हैं।


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