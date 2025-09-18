Dinesh Karthik picks India all time T20 World Cup XI leaves out Gautam Gambhir दिनेश कार्तिक ने चुनी भारत की ऑल टाइम टी20 वर्ल्ड कप XI; धोनी या रोहित, जानें किसे बनाया कप्तान?, Cricket Hindi News - Hindustan
दिनेश कार्तिक ने चुनी भारत की ऑल टाइम टी20 वर्ल्ड कप XI; धोनी या रोहित, जानें किसे बनाया कप्तान?

भारत ने अभी तक दो वर्ल्ड कप -2007 और 2024- में जीते हैं। कार्तिक 2007 वर्ल्ड कप टीम के हिस्सा थे। भारत को 2007 टी20 वर्ल्ड कप का खिताब धोनी ने तो 2024 का रोहित शर्मा ने जीताया था। इस दौरान कई हीरो सामने आए थे।

Lokesh Khera लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीThu, 18 Sep 2025 01:16 PM
पूर्व भारतीय विकेट कीपर बल्लेबाज और मौजूदा कमेंटेटर व एक्सपर्ट दिनेश कार्तिक ने हाल ही में भारत की ऑल टाइम टी20 वर्ल्ड कप XI का चयन किया है। इस टीम में उन्होंने रोहित शर्मा, विराट कोहली से लेकर एमएस धोनी को जगह दी है, मगर उन्होंने 2007 टी20 वर्ल्ड कप के फाइनल में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले गौतम गंभीर को इस टीम में जगह नहीं दी है। गंभीर के अलावा कार्तिक ने वीरेंद्र सहवाग, सुरेश रैना और आर अश्विन जैसे खिलाड़ियों को भी नजरअंदाज किया है। बता दें, अश्विन के नाम टी20 वर्ल्ड कप में भारत के लिए सबसे ज्यादा 32 विकेट हैं।

क्रिकब्ज पर टीम का चयन करते हुए दिनेश कार्तिक ने अपने ओपनर्स के रूप में रोहित शर्मा और विराट कोहली को चुना है, जिनके नाम टी20 वर्ल्ड कप के इतिहास में सबसे ज्यादा रन है। कोहली ने 1292 तो रोहित ने इस आईसीसी टूर्नामेंट में 1220 रन बनाए हैं। रोहित शर्मा की अगुवाई में भारत टी20 वर्ल्ड कप 2024 का खिताब जीता था, वहीं विराट कोहली फाइनल के हीरो रहे थे।

कार्तिक ने नंबर-3 पर रॉबिन उथप्पा से ऊपर मौजूदा भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव को जगह दी है। वहीं नंबर-5 और 6 पर युवराज सिंह और एमएस धोनी को रखा है। कार्तिक ने धोनी को अपनी इस टीम का कप्तान भी बनाया है। माही की अगुवाई में टीम इंडिया 2007 का पहला टी20 वर्ल्ड कप जीती थी, वहीं युवराज ने इसी टूर्नामेंट में 6 छक्के लगाए थे।

कार्तिक ने इसके बाद दो ऑलराउंड्स के रूप में हार्दिक पांड्या और रवींद्र जडेजा का चयन किया है, जिन्होंने टीम इंडिया को कई मैच जीताए हैं।

इसके बाद बॉलिंग यूनिट में उन्होंने हरभजन सिंह, कुलदीप यादव, अर्शदीप सिंह और जसप्रीत बुमराह को जगह दी है। अश्विन इस टीम का हिस्सा नहीं हैं, वहीं 2007 टी20 वर्ल्ड कप के फाइनल के हीरो जोगिंदर शर्मा और इरफान पठान भी बाहर हैं।

दिनेश कार्तिक की टी20 वर्ल्ड XI- रोहित शर्मा, विराट कोहली, सूर्यकुमार यादव, युवराज सिंह, एमएस धोनी, हार्दिक पांड्या, रवींद्र जडेजा, हरभजन सिंह, कुलदीप यादव, अर्शदीप सिंह, जसप्रीत बुमराह

