हांगकांग सिक्सेस में टीम इंडिया के कप्तान बने दिनेश कार्तिक; आर अश्विन भी खेलते हुए दिखेंगे

भारत के पूर्व क्रिकेटर दिनेश कार्तिक को हांगकांग सिक्सेस टूर्नामेंट के लिये भारतीय टीम का कप्तान बनाया गया है। टूर्नामेंट के आयोजकों ने मंगलवार को ये जानकारी दी। टूर्नामेंट सात नवंबर से खेला जायेगा।

Chandra Prakash Pandey नई दिल्ली, भाषाTue, 23 Sep 2025 02:51 PM
भारत के पूर्व क्रिकेटर दिनेश कार्तिक को हांगकांग सिक्सेस टूर्नामेंट के लिये भारत की टीम का कप्तान बनाया गया है। टूर्नामेंट के आयोजकों ने मंगलवार को यह जानकारी दी। यह टूर्नामेंट सात नवंबर से खेला जायेगा।

कार्तिक ने कहा , ‘‘हांगकांग सिक्सेस में टीम इंडिया की कप्तानी संभालना गर्व की बात है। मुझे इतने बेहतरीन खिलाड़ियों के साथ खेलने का इंतजार है। हम बेखौफ और मनोरंजक क्रिकेट खेलेंगे।’’

क्रिकेट हांगकांग चाइना के अध्यक्ष बुर्जी श्रॉफ ने कहा , ‘‘दिनेश कार्तिक को हांगकांग सिक्सेस 2025 के लिये टीम इंडिया का कप्तान बनाकर हम रोमांचित हैं। उनकी कप्तानी और अपार अनुभव टीम के काफी काम आयेगा और हमें यकीन है कि उनकी मौजूदगी दर्शको के आकर्षण का केंद्र बनेगी।’’

हांगकांग सिक्सेज में पूर्व स्पिनर रविचंद्रन अश्विन भी खेलते हुए दिखेंगे। वह भारतीय टीम का हिस्सा होंगे, इसका पिछले हफ्ते ही ऐलान हुआ था।

अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से पिछले साल ही संन्यास ले चुके अश्विन ने पिछले महीने आईपीएल को भी अलविदा कह दिया था। संन्यास के बाद उन्होंने ऐलान किया था वह दुनियाभर की तमाम लीग्स में खेलने के लिए उपलब्ध रहेंगे।

हांगकांग सिक्सेज में खेलने को लेकर अश्विन काफी जोश में हैं। उन्होंने पिछले हफ्ते कहा था कि यह बेहद रोमांचक साबित होगा, जिसमें वह अपने पूर्व साथियों के साथ खेलने को लेकर उत्सुक हैं।

