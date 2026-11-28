भारत के बेतहाशा कैच ड्रॉप करने पर भड़के दिनेश कार्तिक, कहा- क्राइस्टचर्च टेस्ट में वापसी करना मुश्किल
दिनेश कार्तिक ने कैच छोड़ने के लिए भारतीय टीम की आलोचना की है। उन्होंने कहा है कि क्राइस्टचर्च टेस्ट में वापसी करना मुश्किल होगा। भारत इस मुकाबले में लचर स्थिति में नजर आ रहा है और न्यूजीलैंड से पहली पारी में 240 रन पीछे है, जबकि सिर्फ चार विकेट शेष रह गए हैं।
न्यूजीलैंड के खिलाफ क्राइस्टचर्च में खेले जा रहे दूसरे मुकाबले में भारतीय फील्डरों ने काफी लचर प्रदर्शन किया। टीम इंडिया ने पहली पारी में एक दो नहीं बल्कि चार कैच टपकाए और नतीजा यह हुआ कि जो न्यूजीलैंड की टीम पहली पारी में जहां 300 से पहले ऑलआउट हो सकती थी उसने मुश्किल पिच पर 356 रन का स्कोर खड़ा कर दिया। भारत अब अपनी पहली पारी में मुश्किलों से जूझ रहा है और सिर्फ 116 रनों के स्कोर पर 6 बल्लेबाज पवेलियन लौट गए हैं।
क्राइस्टचर्च टेस्ट में भारत के लचर प्रदर्शन पर पूर्व विकेटकीपर बल्लेबाज दिनेश कार्तिक काफी खफा नजर आए हैं। शनिवार को दूसरे दिन का खेल समाप्त होने के बाद उन्होंने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर एक वीडियो शेयर किया जिसमें उन्होंने भारत की कमियों को उजागर किया। पूर्व क्रिकेटर भारत की फील्डिंग और कैच छोड़ने पर तीखी आलोचना की। साथ ही बल्लेबाजों द्वारा खेले गए शॉट्स के सिलेक्शन पर भी सवाल उठाए। दिनेश कार्तिक ने वीडियो में कहा- "भारत की कैचिंग क्या हो गया है? 12 टेस्ट प्लेइंग नेशन की सूची में भारतीय टीम 8वें नंबर पर है। हम इस उम्मीद को लेकर चल रहे हैं कि विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2027 के फाइनल में पहुंचेंगे लेकिन इतने कैच ड्रॉप करेंगे, अहम मौकों को गंवा देंगे तो भी वहां पहुंचने की संभावना 'लगभग असंभव' नजर आ रही है।"
भारत फील्डिंग में बेहद लचर प्रदर्शन कर रहा है
दिनेश कार्तिक ने कहा- "सामान्य तौर पर बहुत सी टीमें टेस्ट क्रिकेट में बेहतर इसलिए कर पाती हैं क्योंकि उनके क्लोजिंग कैचर बहुत मजबूत और फुर्तीले होते हैं। वे हाफ चांसेस को सफलता में तब्दील करते हैं और मौके बनाने में माहिर होते हैं। लेकिन भारत एकदम दूसरी ओर जा रहा है। भारतीय क्षेत्ररक्षक आसान से लगने वाले कैचों को ड्रॉप कर रहे हैं। इस टेस्ट मैच में भारत बहुत पीछे नजर आ रहा है। 240 रन की न्यूजीलैंड ने अभी भी लीड ले रखी है और भारत के पास सिर्फ चार विकेट शेष हैं। हम अब मूलत: उस परिस्थिति में पहुंच गए हैं, जहां न्यूजीलैंड हमें ऑलआउट करने के बाद फॉलोऑन दे सकता है।"
वापसी करना नजर आ रहा है मुश्किल
कार्तिक ने आगे कहा- "भारत को खेल के तीसरे दिन अच्छा प्रदर्शन करना होगा और न्यूजीलैंड की लीड को कम करके 150 तक ले जाना होगा। अगर ऐसा नहीं होता है तो भारत का इस टेस्ट मैच में कमबैक करना बेहद मुश्किल हो जाएगा।" दिनेश कार्तिक न बल्लेबाजों पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा- "आज भारत की बल्लेबाजी में बहुत से शॉट्स के सिलेक्शन सवालिया निशान खड़े करते हैं। वे कह सकते हैं कि हमने कुछ शॉट्स अच्छे खेले, लेकिन ज्यादातर शॉट्स सवाल खड़े करते हैं। बहुत से शॉट्स बल्लेबाजों को बैकफायर कर गए। जब वे बैठकर रिप्ले देखेंगे तो जरूर सवाल आएगा कि क्या यह शॉट खेलना बनता था।"
ऋषभ पंत का किया बचाव
हालांकि, उन्होंने इस दौरान ऋषभ पंत का बचाव किया। कार्तिक ने कहा- "लेकिन जब ऋषभ पंत की बात आती है तो उनका औसत 40 के बीच का है। उन्हें उस तरह के शॉट्स खेलने की आजादी देनी होगी। क्योंकि ऋषभ पंत के खेलने का तरीका ही वैसा है। इसी तरह के शॉट्स खेलकर वे टेस्ट क्रिकेट में खुद को स्थापित कर पाए हैं। वे टेस्ट क्रिकेट में सफल ही इसी वजह से हुए हैं कि उनके पास इत तरह के शॉट्स खेलकर रन बनाने का साहस है और उन्होंने लगातार ऐसे शॉट्स से रन बनाए हैं। ऋषभ पंत का इस तरह का शॉट्स खेलना हमेशा डिबेटेबल रहेगा लेकिन मेरे लिए इस टेस्ट मैच में भारत की सबसे बड़ी कमी जो दिखाई देती है वह कैच का ड्रॉप होना है और भारत ने कई कैच ड्रॉप किए हैं।"
लेखक के बारे मेंVimlesh Kumar Bhurtiya
विमलेश कुमार भुर्तिया (Vimlesh Kumar Bhurtiya): खेल पत्रकार
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विमलेश कुमार भुर्तिया पिछले 4 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: विमलेश कुमार भुर्तिया भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक उभरता हुआ नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। पिछले चार वर्षों से वह इसी संस्थान से जुड़े हुए हैं और डिजिटल मीडिया की गतिशीलता, कार्यशैली और प्रकृति को समझने का प्रयास किया है। उनका मानना है कि पाठक किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म की रीढ़ होता है ऐसे में उनके हितों को ध्यान में रखते हुए खबरों का प्रकाशन होना चाहिए। यह पत्रकारिता को जीवंत रखता है और जर्नलिज्म का मूल गुण भी यही है।
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विमलेश ने भारत के सबसे प्रतिष्ठित पत्रकारिता संस्थान से अपनी शिक्षा ग्रहण की है। वे 2021-22 बैच के भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली के छात्र रहे हैं। उन्होंने इस नामी संस्थान से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है। इसके बाद उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में ही मास्टर्स यानी (M.A) की डिग्री भी हासिल की है। इन्होंने अपना ग्रेजुएशन मध्य प्रदेश के नामचीन साइंस कॉलेजों में से एक होलकर साइंस कॉलेज से किया है। ग्रेजुएशन के दूसरे साल से ही विमलेश की दिलचस्पी साहित्य और पत्रकारिता की ओर जागृत होने लगी थी। यही कारण था कि ग्रेजुएशन के दिनों में ही उन्होंने दैनिक चैतन्यलोक नामक इंदौर की क्षेत्रीय पत्रिका में काम करना शुरू कर दिया। कुछ महीनों बाद उन्होंने दैनिक भास्कर में बतौर कॉपी एडिटर ट्रेनिंग ली। उन्होंने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर के पत्रकारिता और जनसंचार विभाग से मास मीडिया में इंटर्नशिप की। विमलेश कुमार भुर्तिया को कंप्यूटर का भी अच्छा ज्ञान है। उन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय से कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा किया है।
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