इस समय दुनिया के बेस्ट ओपनर हैं अभिषेक शर्मा, जानिए किसने की इस बल्लेबाज की ऐसी तारीफ?
अभिषेक शर्मा इस समय दुनिया के बेस्ट ओपनर हैं। ये दावा किया है पूर्व भारतीय क्रिकेटर दिनेश कार्तिक ने। इसके पीछे की वजह भी पूर्व विकेटकीपर बल्लेबाज ने बताई है।
इस समय दुनिया का बेस्ट ओपनर कौन है? इस पर डिबेट होती रहती है, लेकिन भारत के पूर्व क्रिकेटर दिनेश कार्तिक ने ये लेबल भारत के मौजूदा ओपनर अभिषेक शर्मा पर लगाया है। इसके पीछे की वजह भी दिनेश कार्तिक ने बताई है कि क्यों अभिषेक ही इस वक्त दुनिया के सबसे अच्छे सलामी बल्लेबाज हैं। अभिषेक ने जब से इंटरनेशनल क्रिकेट में कदम रखा है, तभी से वे खतरनाक बल्लेबाजी कर रहे हैं। जितने ज्यादा रन उन्होंने टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में बनाए हैं। उतने रन अन्य किसी बल्लेबाज ने उतनी तेज गति से नहीं बनाए हैं।
अभिषेक शर्मा छोटे फॉर्मेट में भारत के सबसे खतरनाक बल्लेबाज बन चुके हैं। छोटे से करियर में कई रिकॉर्ड उन्होंने तोड़ दिए हैं। यहां तक कि वैभव सूर्यवंशी भी कई बार उनके आगे फीके लगते हैं, जिन्होंने अभी-अभी अपना करियर शुरू किया है। बिना डरे अपना शॉट खेलने की ताकत सिर्फ अभिषेक शर्मा रखते हैं, जो उनकी अब काबिलियत भी बन गई है। न्यूजीलैंड के खिलाफ तीसरे टी20 मैच में 15 गेंदों में अर्धशतक और 35 गेंदों में शतक जड़कर अभिषेक शर्मा ने दिखा दिया था कि वे दुनिया की किसी भी पिच पर तूफानी बल्लेबाजी कर सकते हैं।
क्रिकबज पर बात करते हुए दिनेश कार्तिक ने कहा है कि अभिषेक शर्मा तेज पारी 5 या 6 पारियों के बाद नहीं खेलते, बल्कि दूसरी या तीसरी पारी ही उनकी मैच विनिंग पारी होती है। कार्तिक ने कहा, "वह हर 5 या 6 इनिंग में ऐसी पारी नहीं खेल रहा है, वह अब हर 2 या 3 इनिंग में ऐसा कर रहा है। अगर वह ऑफ-स्पिनर के सामने आउट हो रहा है, अगर वह 10 या 12 बॉल पर 30 रन बनाने के बाद ऐसा करता है, तो यह ठीक है। अगर वह पहली दो बॉल पर आउट हो रहा है, उसे नहीं पता कि बॉल किस तरफ टर्न हो रही है या उसकी टेक्निक में कोई प्रॉब्लम है, तो यह चर्चा का विषय है।"
उन्होंने अभिषेक की ऑफ स्पिन पर आक्रमण करने की क्षमता को लेकर भी सराहा और बताया कि कैसे सलामी बल्लेबाज ने माइकल ब्रेसवेल के पहले ओवर में सिर्फ चार गेंदों पर 15 रन बनाये थे। उन्होंने कहा, "उसने चार गेंदों में 15 रन बनाए, जबकि वह खिलाड़ी ऑफ स्पिन में कमजोर माना जाता है, वह उनके खिलाफ इसी तरह से शुरुआत करता है। वह बहुत खास है और वह यह कुछ समय के लिए नहीं कर रहा है, चाहे वह SRH के लिए हो या इंडिया के लिए और वह रैंकिंग में टॉप पर है और उस स्ट्राइक रेट पर, उस इरादे के साथ सभी देशों और कंडीशन में। ऑस्ट्रेलिया में भी जब वे कुछ मुश्किल पिचों पर खेले, तो उन्होंने इंडिया को शानदार शुरुआत दिलाई। मैं बड़ी बाउंड्रीज़ की बात कर रहा हूँ, मेलबर्न की स्टिकी विकेट की। उन्होंने इंडिया को शानदार शुरुआत दिलाई। इसलिए मुझे लगता है कि वह अभी दुनिया के बेस्ट ओपनर हैं। कुछ समय से उन्होंने यह दिखाया है।"
लेखक के बारे मेंVikash Gaur
विकाश गौड़: डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर कम असिस्टेंट मैनेजर, स्पोर्ट्स
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