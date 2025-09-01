Dinesh Karthik has played international cricket under 12 different captains 11 from India and one from Pakistan दिनेश कार्तिक का ये रिकॉर्ड आपको चौंका देगा, 12 कप्तानों के साथ खेले हैं इंटरनेशनल क्रिकेट, Cricket Hindi News - Hindustan
Cricket Logo
होमफोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़Dinesh Karthik has played international cricket under 12 different captains 11 from India and one from Pakistan

दिनेश कार्तिक का ये रिकॉर्ड आपको चौंका देगा, 12 कप्तानों के साथ खेले हैं इंटरनेशनल क्रिकेट

दिनेश कार्तिक का एक रिकॉर्ड है, जो आपको चौंका देगा। वे 12 कप्तानों के अंडर इंटरनेशनल क्रिकेट खेले हैं। इनमें एक पाकिस्तानी कप्तान भी शामिल है। साल 2004 में उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट में डेब्यू किया था।

Vikash Gaur लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीMon, 1 Sep 2025 04:12 PM
share Share
Follow Us on
दिनेश कार्तिक का ये रिकॉर्ड आपको चौंका देगा, 12 कप्तानों के साथ खेले हैं इंटरनेशनल क्रिकेट

आपको दर्जनों ऐसे क्रिकेटर मिल जाएंगे, जिन्होंने एक दर्जन इंटरनेशनल मैच नहीं खेले होंगे, लेकिन एक ऐसा खिलाड़ी भी है, जो एक दर्जन कप्तानों की कप्तानी में इंटरनेशनल क्रिकेट खेल चुका है। ये कोई और नहीं, बल्कि भारत के पूर्व विकेटकीपर बल्लेबाज दिनेश कार्तिक हैं, जिनके नाम ये अनूठा रिकॉर्ड दर्ज है। वे 12 कप्तानी के अंडर इंटरनेशनल क्रिकेट खेल चुके हैं, जिनमें 11 भारतीय कप्तान हैं और एक पाकिस्तानी कप्तान है। वे किस-किसकी कैप्टेंसी में इंटरनेशनल क्रिकेट खेले हैं। उनके बारे में जान लीजिए।

क्रिकेट की दुनिया में कई ऐसे रिकॉर्ड बनते हैं जो हैरान कर देते हैं, लेकिन दिनेश कार्तिक के इस रिकॉर्ड को तोड़ना असंभव लग रहा है। इंटरनेशनल क्रिकेट को अलविदा कह चुके दिनेश कार्तिक ने लगभग दो दशक लंबे और उतार-चढ़ाव भरे करियर में 11 अलग-अलग भारतीय कप्तानों और एक पाकिस्तानी कप्तान की कप्तानी में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट खेली। दिनेश कार्तिक ने साल 2004 में भारतीय टीम के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट में डेब्यू किया था। उस समय उनके कप्तान राहुल द्रविड़ थे। जब उन्होंने आखिरी इंटरनेशनल मैच खेला था तो उस समय उनकी टीम के कप्तान रोहित शर्मा थे।

ये भी पढ़ें:भारत के 5 दिग्गज प्लेयर, जिन्होंने ODI में लगाया सिर्फ एक शतक; गावस्कर भी शामिल

राहुल द्रविड़ और रोहित शर्मा की कप्तानी के बीच वे सौरव गांगुली, वीरेंद्र सहवाग, अनिल कुंबले, एमएस धोनी, सुरेश रैना, विराट कोहली, अजिंक्य रहाणे, ऋषभ पंत और यहां तक कि हार्दिक पांड्या की कप्तानी में भी वे इंटरनेशनल क्रिकेट में नजर आए। ये वे भारतीय कप्तान हैं, जिनके साथ वे इंटरनेशनल क्रिकेट खेले, जबकि एक पाकिस्तानी कप्तान की कप्तानी में वे 2018 में वेस्टइंडीज वर्सेस आईसीसी वर्ल्ड XI के बीच हुए एकमात्र टी20 इंटरनेशनल मैच में वे आईसीसी वर्ल्ड इलेवन का हिस्सा थे। इस मैच में वर्ल्ड इलेवन टीम के कप्तान शाहिद अफरीदी थे। इस तरह वे पाकिस्तानी खिलाड़ी की कप्तानी में भी इंटरनेशनल मैच खेले थे, क्योंकि इन मैचों को भी इंटरनेशनल क्रिकेट का दर्जा प्राप्त होता है।

Dinesh Karthik
लेटेस्ट क्रिकेट न्यूज, Delhi Premier League, DPL 2025 Schedule, DPL Points Table, आईपीएल शेड्यूल , आईपीएल पॉइंट्स टेबल , आईपीएल ऑरेंज कैप से जुड़ी खबरें और आईपीएल पर्पल कैप वाले खिलाड़ियों की जानकारी हिंदी में हिंदुस्तान पर |