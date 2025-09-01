दिनेश कार्तिक का ये रिकॉर्ड आपको चौंका देगा, 12 कप्तानों के साथ खेले हैं इंटरनेशनल क्रिकेट

दिनेश कार्तिक का एक रिकॉर्ड है, जो आपको चौंका देगा। वे 12 कप्तानों के अंडर इंटरनेशनल क्रिकेट खेले हैं। इनमें एक पाकिस्तानी कप्तान भी शामिल है। साल 2004 में उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट में डेब्यू किया था।

आपको दर्जनों ऐसे क्रिकेटर मिल जाएंगे, जिन्होंने एक दर्जन इंटरनेशनल मैच नहीं खेले होंगे, लेकिन एक ऐसा खिलाड़ी भी है, जो एक दर्जन कप्तानों की कप्तानी में इंटरनेशनल क्रिकेट खेल चुका है। ये कोई और नहीं, बल्कि भारत के पूर्व विकेटकीपर बल्लेबाज दिनेश कार्तिक हैं, जिनके नाम ये अनूठा रिकॉर्ड दर्ज है। वे 12 कप्तानी के अंडर इंटरनेशनल क्रिकेट खेल चुके हैं, जिनमें 11 भारतीय कप्तान हैं और एक पाकिस्तानी कप्तान है। वे किस-किसकी कैप्टेंसी में इंटरनेशनल क्रिकेट खेले हैं। उनके बारे में जान लीजिए।

क्रिकेट की दुनिया में कई ऐसे रिकॉर्ड बनते हैं जो हैरान कर देते हैं, लेकिन दिनेश कार्तिक के इस रिकॉर्ड को तोड़ना असंभव लग रहा है। इंटरनेशनल क्रिकेट को अलविदा कह चुके दिनेश कार्तिक ने लगभग दो दशक लंबे और उतार-चढ़ाव भरे करियर में 11 अलग-अलग भारतीय कप्तानों और एक पाकिस्तानी कप्तान की कप्तानी में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट खेली। दिनेश कार्तिक ने साल 2004 में भारतीय टीम के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट में डेब्यू किया था। उस समय उनके कप्तान राहुल द्रविड़ थे। जब उन्होंने आखिरी इंटरनेशनल मैच खेला था तो उस समय उनकी टीम के कप्तान रोहित शर्मा थे।