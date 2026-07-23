Livehindustan होमहोमफोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

जैकब बेथेल को लेकर भिड़े दिनेश कार्तिक और एलिस्टर कुक, DK बोले- ऐसे तो फिर 11 प्लेयर ही…

By Vikash Gaur
लाइव हिन्दुस्तान
Follow us on Google News
share

4 ओवरशीज प्लेयर खिलाने की रिस्ट्रिक्शन की वजह से कुछ विदेशी खिलाड़ियों को कम चांस मिलते हैं। इसका जीता-जागता उदाहरण जैकब बेथेल हैं, जो आईपीएल 2026 में आरसीबी के लिए आखिर में खेले थे। 

जैकब बेथेल को लेकर भिड़े दिनेश कार्तिक और एलिस्टर कुक, DK बोले- ऐसे तो फिर 11 प्लेयर ही…

इंडियन प्रीमियर लीग यानी आईपीएल दुनिया का सबसे बड़ा फ्रेंचाइजी टी20 टूर्नामेंट है। हर एक क्रिकेटर इस लीग में खेलना चाहता है। इससे न सिर्फ एक्सपोजर मिलता है, बल्कि दुनिया की किसी भी टी20 लीग के मुकाबले सबसे ज्यादा पैसा भी मिलता है। दुनिया की एकमात्र लीग है, जिसमें भारतीय खिलाड़ी खेलते हैं। बीसीसीआई किसी अन्य लीग में अपने खिलाड़़ियों को खेलने नहीं देती। ऐसे में विदेशी खिलाड़ियों को भारतीय खिलाड़ियों के साथ ट्रेनिंग करने और उनके साथ खेलने का मौका मिलता है। हालांकि, कई बार टीम कॉम्बिनेशन और 4 ओवरशीज प्लेयर तक खिलाने की रिस्ट्रिक्शन की वजह से कुछ विदेशी खिलाड़ियों को कम चांस मिलते हैं। इसका जीता-जागता उदाहरण जैकब बेथेल हैं, जो आईपीएल 2026 में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु यानी आरसीबी के साथ थे।

आरसीबी ने बेथेल को इस सीजन ज्यादा मौके नहीं दिए। ऐसे में इंग्लैंड के पूर्व कप्तान एलिस्टर कुक ने सवाल उठाया है कि बेथेल को आईपीएल की बजाय काउंटी क्रिकेट खेलना चाहिए था, जहां उन्हें न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज से पहले ज्यादा फायदा होता। हालांकि, बेथेल आरसीबी के साथ बने रहे और फिल साल्ट के चोटिल होने के बाद प्लेइंग इलेवन में खेले। आरसीबी के मेंटॉर दिनेश कार्तिक ने इस पर कुक को जवाब दिया है। कार्तिक और कुक आरसीबी के क्रिकेट निदेश मो बोबाट, माइकल वॉन, डेविड लॉयड और फिल टफनेल के साथ स्टिक टू क्रिकेट पॉडकास्ट में शामिल थे।

ये भी पढ़ें:जिम्बाब्वे के आगे 3 बार घुटने टेक चुका है भारत, धोनी समेत इन कप्तानों ने खाई मात

कार्तिक ने कहा है कि खिलाड़ी को उस कॉन्ट्रैक्ट का भी सम्मान रखना चाहिए, जो उन्होंने टीम के साथ साइन किया है, क्योंकि हर एक खिलाड़ी तो हर मैच में नहीं खेल सकता है। कार्तिक ने इसी वायरल हो रहे पॉडकास्ट कहा, "आप कहते हैं कि वह वहां बेंच पर बैठा था। उसका RCB के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट है, जिसका उसने हिस्सा बनने का फैसला किया है। आप उस कॉन्ट्रैक्ट को कैसे अपमान कर सकते हैं, जिसका उसने हिस्सा बनने का फैसला किया है? आप अगर बेंच पर बैठे हैं तो भी कैसे इसका अपमान कर सकते हैं।?"

पूर्व विकेटकीपर बल्लेबाज ने आगे कहा, "अगर हर खिलाड़ी ने ऐसा करने का फैसला किया कि 'अगर आप मुझे ड्रॉप करते हैं, तो मैं घर वापस जा रहा हूं' - तो हमारे एनवायरनमेंट में सिर्फ 11 खिलाड़ी होंगे। मुझे पता है कि उसे फैसला लेना चाहिए। आप जानते हैं कि फिल साल्ट यहां है। हो सकता है मैं न खेलूं, इसलिए मुझे घर वापस जाना चाहिए। सीजन से पहले नहीं, बल्कि ऑक्शन में अपना नाम डालने से पहले यह कहें। तब चुनें और अगर आप यहां आते हैं, तो खेलने का फैसला करें। आप यह नहीं कह सकते, 'ओह, मैं नहीं खेल रहा हूं, मैं घर जाना चाहता हूं।'"

ये भी पढ़ें:शास्त्री ने चुनी IND-ENG की ऑल टाइम वनडे XI, लीजेंड्री कप्तान को नहीं दी जगह

'बेथेल की प्राथमिकता इंग्लैंड टीम होनी चाहिए'

कुक ने कहा है कि बेथेल की प्राथमिकता इंग्लैंड की टेस्ट सीजन की तैयारी होनी चाहिए थी। पूर्व कप्तान ने कहा, "फिर वह वापस आया और पहले दो टेस्ट में कोई रन नहीं बनाया। मैं जो कह रहा हूं, मुझे लगता है कि यहीं पर यह सच में जरूरी है। मैं एक हफ्ते में टेस्ट मैच के लिए यहां हूं और हमारा एक नंबर 3 खिलाड़ी बेंच पर बैठा है। मुझे लगता है कि यह सच में जरूरी है कि इंग्लिश क्रिकेट IPL या किसी फ्रेंचाइजी से ज्यादा जरूरी है। मैं यही सोचता हूं और जाहिर है, क्या मुझे ऐसा सोचने की इजाजत नहीं है, क्योंकि IPL दुनिया का सबसे अच्छा टूर्नामेंट है।"

उन्होंने आगे कहा, "मैं यह मान रहा हूं कि जैकब बेथेल, जो पिछले साल बेंच पर बैठे थे और उन सभी खिलाड़ियों से सीखा, अब भी बेंच पर बैठे हैं और नहीं खेल रहे हैं। मैं मेरे नंबर 3 बैटर को अपनी टीम को जिताते हुए देखना चाहता हूं, जो कि इंग्लैंड की टीम है। RCB और उन सभी फ्रेंचाइजी का कोई अनादर नहीं कर रहा। मैं चाहता हूं कि इंग्लैंड सबसे सफल टीम बने।"

Vikash Gaur

लेखक के बारे में

Vikash Gaur

विकाश गौड़: डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर कम असिस्टेंट मैनेजर, स्पोर्ट्स


संक्षिप्त विवरण:

विकाश गौड़ पिछले 8 वर्षों से हिंदी डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के स्पोर्ट्स सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (असिस्टेंट मैनेजर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।


विस्तृत बायो:

परिचय और अनुभव: विकाश गौड़ भारतीय डिजिटल स्पोर्ट्स मीडिया का एक उभरता हुआ चेहरा हैं। लगभग 8 वर्षों के अनुभव के साथ, विकाश ने डिजिटल पत्रकारिता की बारीकियों को जमीन से समझा है। 2016 में अपने करियर की शुरुआत करने वाले विकाश ने डिजिटल-फर्स्ट अप्रोच के साथ खेल पत्रकारिता में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। जनवरी 2021 से वह 'लाइव हिन्दुस्तान' की स्पोर्ट्स टीम के मुख्य स्तंभ बने हुए हैं, जहां वह कंटेंट प्लानिंग और स्पोर्ट्स कवरेज का नेतृत्व करते हैं।


करियर का सफर:
मंगलायतन विश्वविद्यालय, अलीगढ़ से पत्रकारिता का ककहरा सीखने के बाद विकाश का सफर 'खबर नॉन स्टॉप' से शुरू हुआ था, जो अब देश के प्रतिष्ठित मीडिया घरानों तक फैला हुआ है। उन्होंने पत्रिका समूह की वेबसाइट 'कैच न्यूज' में खेल की खबरों की तकनीकी समझ विकसित की। इसके बाद 'डेली हंट' में वीडियो प्रोड्यूसर के तौर पर काम करते हुए उन्होंने विजुअल स्टोरीटेलिंग के गुर सीखे। 'दैनिक जागरण' की वेबसाइट में करीब ढाई साल तक खेल डेस्क पर अपनी धार तेज करने के बाद, उन्होंने लाइव हिन्दुस्तान का रुख किया, जहां वे बीते 4 साल से चौके-छक्के लगा रहे हैं। इंटर्न के तौर पर प्रिंट की समझ हासिल कर चुके विकाश गौड़ के पास अब डिजिटल की अच्छी समझ है और वे ट्रेंड को बखूबी फॉलो करते हैं।


खेल जगत की कवरेज और विशेषज्ञता:
अपने अब तक के करियर में विकाश ने दुनिया के कई बड़े खेल आयोजनों को डेस्क और फील्ड पर रहकर कवर किया है। उनकी विशेषज्ञता केवल क्रिकेट तक सीमित नहीं है, बल्कि वह मल्टी-स्पोर्ट्स इवेंट्स की भी गहरी समझ रखते हैं। उन्होंने निम्नलिखित प्रमुख आयोजनों का व्यापक विश्लेषण और रिपोर्टिंग की है:


क्रिकेट:आईसीसी क्रिकेट विश्व कप, आईपीएल और द्विपक्षीय सीरीज।


ग्लोबल इवेंट्स: ओलंपिक गेम्स, राष्ट्रमंडल खेल और एशियाई खेल


पत्रकारिता का दृष्टिकोण:
विकाश का मानना है कि खेल पत्रकारिता केवल स्कोर बताने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह खिलाड़ियों के संघर्ष, खेल की रणनीति और डेटा के पीछे छिपी कहानी को पाठकों तक पहुंचाने का माध्यम है। लाइव हिन्दुस्तान में अपनी भूमिका में वह सुनिश्चित करते हैं कि खेल की खबरें सटीक, तेज और निष्पक्ष हों, जिससे पाठकों को एक संपूर्ण अनुभव मिल सके।


विशेषज्ञता:

क्रिकेट विश्लेषण एवं लाइव कवरेज
ओलंपिक एवं ग्लोबल स्पोर्ट्स इवेंट्स
इंटरव्यू एवं मीडिया इंटरैक्शन
स्पोर्ट्स डेटा एंड स्टेटिस्टिक्स
डिजिटल कंटेंट स्ट्रेटेजी एंड टीम मैनेजमेंट

और पढ़ें
Dinesh Karthik Team India Alastair Cook
Cricket News लेटेस्ट मैच अपडेट Cricket Live Score, Cricket Schedule, और Cricket News in Hindi के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। सभी बड़े मुकाबलों के पल-पल के अपडेट्स और देश-दुनिया की हर क्रिकेट खबर सबसे पहले पाने के लिए Live Hindustan App अभी डाउनलोड करें।