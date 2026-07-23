जैकब बेथेल को लेकर भिड़े दिनेश कार्तिक और एलिस्टर कुक, DK बोले- ऐसे तो फिर 11 प्लेयर ही…
4 ओवरशीज प्लेयर खिलाने की रिस्ट्रिक्शन की वजह से कुछ विदेशी खिलाड़ियों को कम चांस मिलते हैं। इसका जीता-जागता उदाहरण जैकब बेथेल हैं, जो आईपीएल 2026 में आरसीबी के लिए आखिर में खेले थे।
इंडियन प्रीमियर लीग यानी आईपीएल दुनिया का सबसे बड़ा फ्रेंचाइजी टी20 टूर्नामेंट है। हर एक क्रिकेटर इस लीग में खेलना चाहता है। इससे न सिर्फ एक्सपोजर मिलता है, बल्कि दुनिया की किसी भी टी20 लीग के मुकाबले सबसे ज्यादा पैसा भी मिलता है। दुनिया की एकमात्र लीग है, जिसमें भारतीय खिलाड़ी खेलते हैं। बीसीसीआई किसी अन्य लीग में अपने खिलाड़़ियों को खेलने नहीं देती। ऐसे में विदेशी खिलाड़ियों को भारतीय खिलाड़ियों के साथ ट्रेनिंग करने और उनके साथ खेलने का मौका मिलता है। हालांकि, कई बार टीम कॉम्बिनेशन और 4 ओवरशीज प्लेयर तक खिलाने की रिस्ट्रिक्शन की वजह से कुछ विदेशी खिलाड़ियों को कम चांस मिलते हैं। इसका जीता-जागता उदाहरण जैकब बेथेल हैं, जो आईपीएल 2026 में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु यानी आरसीबी के साथ थे।
आरसीबी ने बेथेल को इस सीजन ज्यादा मौके नहीं दिए। ऐसे में इंग्लैंड के पूर्व कप्तान एलिस्टर कुक ने सवाल उठाया है कि बेथेल को आईपीएल की बजाय काउंटी क्रिकेट खेलना चाहिए था, जहां उन्हें न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज से पहले ज्यादा फायदा होता। हालांकि, बेथेल आरसीबी के साथ बने रहे और फिल साल्ट के चोटिल होने के बाद प्लेइंग इलेवन में खेले। आरसीबी के मेंटॉर दिनेश कार्तिक ने इस पर कुक को जवाब दिया है। कार्तिक और कुक आरसीबी के क्रिकेट निदेश मो बोबाट, माइकल वॉन, डेविड लॉयड और फिल टफनेल के साथ स्टिक टू क्रिकेट पॉडकास्ट में शामिल थे।
कार्तिक ने कहा है कि खिलाड़ी को उस कॉन्ट्रैक्ट का भी सम्मान रखना चाहिए, जो उन्होंने टीम के साथ साइन किया है, क्योंकि हर एक खिलाड़ी तो हर मैच में नहीं खेल सकता है। कार्तिक ने इसी वायरल हो रहे पॉडकास्ट कहा, "आप कहते हैं कि वह वहां बेंच पर बैठा था। उसका RCB के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट है, जिसका उसने हिस्सा बनने का फैसला किया है। आप उस कॉन्ट्रैक्ट को कैसे अपमान कर सकते हैं, जिसका उसने हिस्सा बनने का फैसला किया है? आप अगर बेंच पर बैठे हैं तो भी कैसे इसका अपमान कर सकते हैं।?"
पूर्व विकेटकीपर बल्लेबाज ने आगे कहा, "अगर हर खिलाड़ी ने ऐसा करने का फैसला किया कि 'अगर आप मुझे ड्रॉप करते हैं, तो मैं घर वापस जा रहा हूं' - तो हमारे एनवायरनमेंट में सिर्फ 11 खिलाड़ी होंगे। मुझे पता है कि उसे फैसला लेना चाहिए। आप जानते हैं कि फिल साल्ट यहां है। हो सकता है मैं न खेलूं, इसलिए मुझे घर वापस जाना चाहिए। सीजन से पहले नहीं, बल्कि ऑक्शन में अपना नाम डालने से पहले यह कहें। तब चुनें और अगर आप यहां आते हैं, तो खेलने का फैसला करें। आप यह नहीं कह सकते, 'ओह, मैं नहीं खेल रहा हूं, मैं घर जाना चाहता हूं।'"
'बेथेल की प्राथमिकता इंग्लैंड टीम होनी चाहिए'
कुक ने कहा है कि बेथेल की प्राथमिकता इंग्लैंड की टेस्ट सीजन की तैयारी होनी चाहिए थी। पूर्व कप्तान ने कहा, "फिर वह वापस आया और पहले दो टेस्ट में कोई रन नहीं बनाया। मैं जो कह रहा हूं, मुझे लगता है कि यहीं पर यह सच में जरूरी है। मैं एक हफ्ते में टेस्ट मैच के लिए यहां हूं और हमारा एक नंबर 3 खिलाड़ी बेंच पर बैठा है। मुझे लगता है कि यह सच में जरूरी है कि इंग्लिश क्रिकेट IPL या किसी फ्रेंचाइजी से ज्यादा जरूरी है। मैं यही सोचता हूं और जाहिर है, क्या मुझे ऐसा सोचने की इजाजत नहीं है, क्योंकि IPL दुनिया का सबसे अच्छा टूर्नामेंट है।"
उन्होंने आगे कहा, "मैं यह मान रहा हूं कि जैकब बेथेल, जो पिछले साल बेंच पर बैठे थे और उन सभी खिलाड़ियों से सीखा, अब भी बेंच पर बैठे हैं और नहीं खेल रहे हैं। मैं मेरे नंबर 3 बैटर को अपनी टीम को जिताते हुए देखना चाहता हूं, जो कि इंग्लैंड की टीम है। RCB और उन सभी फ्रेंचाइजी का कोई अनादर नहीं कर रहा। मैं चाहता हूं कि इंग्लैंड सबसे सफल टीम बने।"
लेखक के बारे मेंVikash Gaur
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