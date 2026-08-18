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IND vs SL टेस्ट में 36 वर्षीय खिलाड़ी बुरी तरह हुआ जख्मी, मैच के दौरान ले जाना पड़ा अस्पताल

By Md.Akram
लाइव हिन्दुस्तान
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Dinesh Chandimal IND vs SL: श्रीलंका के अनुभवी क्रिकेटर दिनेश चांदीमल गॉल टेस्ट के दौरान चोटिल हो गए। उन्हें अस्पताल ले जाया गया है। चांदीमल के गर्दन और कंधे में चोटिल लगी है।

Dinesh Chandimal
दिनेश चांदीमल

भारत और श्रीलंका के बीच गॉल स्टेडियम में पहला टेस्ट मैच खेला जा रहा है। मंगलवार को मैच के चौथे दिन श्रीलंका के दिनेश चांदीमल बुरी तरह जख्म हो गई। 36 वर्षीय चांदीमल के फील्डिंग करते समय चोट लगी। उन्होंने पहले सेशन में बाउंड्री रोकने के लिए डाइव लगाई थी, जिसके बाद कंधे और गर्दन में चोट लग गई। मैदान पर श्रीलंका टीम के फिजियो और डॉक्टर आए और जांच की। हालांकि, चांदीमल को तकलीफ ज्यादा थी तो जांच के बाद वह मैदान से चले गए। उन्हें फिर स्कैन के लिए अस्पताल ले जाया गया। स्कैन की रिपोर्ट आने के बाद ही चोट की गंभीरता का पता चलेगा।

श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड (SLC) ने बयान में कहा, ''दिनेश चांदीमल को चौथे दिन के पहले सेशन में बाउंड्री रोकने के प्रयास में चोट लगी। डाइव लगाते समय उनके दाहिने कंधे और गर्दन में चोट आई। टीम के फिजियोथेरेपिस्ट और डॉक्टर ने मैदान पर उनकी जांच की और उन्हें एहतियात के तौर पर स्कैन के लिए अस्पताल ले जाया गया है। स्कैन के नतीजे आने के बाद अपडेट दिया जाएगा।'' यह चांदीमल का श्रीलंका के लिए 93वां टेस्ट है। वह 6500 से अधिक रन बना चुके हैं, जिसमें 16 शतक और 36 अर्धशतक शामिल हैं। चांदीमल ने श्रीलंका की ओर से दिसंबर 2011 में टेस्ट डेब्यू किया था।

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मोहम्मद अकरम: खेल पत्रकार

परिचय: मोहम्मद अकरम 10 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रॉड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें खेल और राजनीति की दुनिया में गहरी दिलचस्पी है। क्रिकेट और अन्य खेलों से जुड़े अपडेट्स, मैच एनालिसिस और स्टोरी रिसर्च बखूबी अंजाम देते हैं। अकरम का मानना है कि खेल पत्रकारिता सिर्फ स्कोर बताने तक सीमित नहीं है, बल्कि खेल की भावना, खिलाड़ियों की मेहनत और उससे जुड़ी कहानियों को सामने लाना भी उतना ही जरूरी है।


अनुभव: अकरम को कंटेंट रिसर्च, स्क्रिप्ट राइटिंग, स्टोरीटेलिंग और एडिटिंग का अच्छा अनुभव है। 2016 में अमर उजाला की ओर से पत्रकारिता में डेब्यू किया। 2019 में टाइम्स नाउ से जुड़े और पांच साल यहां रहे। साल 2022 से लाइव हिंदुस्तान का हिस्सा हैं। डिजिटल मीडिया के बदलते ट्रेंड्स, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और ऑडियंस बिहेवियर को समझकर कंटेंट तैयार करते हैं, जो प्रभावशाली हो। ओलंपिक, कॉमनवेल्थ, एशियन गेम्स, क्रिकेट वर्ल्ड कप और आईपीएल जैसे इवेंट कवर किए हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि: अकरम ने जामिया मिल्लिया इस्लामिया से बी.ए. (ऑनर्स) मास मीडिया और आईआईएमसी से पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। शैक्षणिक पृष्ठभूमि और प्रोफेशनल अनुभव ने अकरम को मीडिया की बुनियादी समझ के साथ-साथ प्रैक्टिकल अप्रोच भी दी है। सीखते रहना और खुद को लगातार अपडेट करना प्रोफेशनल आदतों में शामिल है।


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डेडलाइन मैनेजमेंट और हाई-प्रेशर सिचुएशन में सटीक निर्णय

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Dinesh Chandimal India Vs Sri Lanka Sri Lanka Cricket Team
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