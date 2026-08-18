IND vs SL टेस्ट में 36 वर्षीय खिलाड़ी बुरी तरह हुआ जख्मी, मैच के दौरान ले जाना पड़ा अस्पताल
Dinesh Chandimal IND vs SL: श्रीलंका के अनुभवी क्रिकेटर दिनेश चांदीमल गॉल टेस्ट के दौरान चोटिल हो गए। उन्हें अस्पताल ले जाया गया है। चांदीमल के गर्दन और कंधे में चोटिल लगी है।
भारत और श्रीलंका के बीच गॉल स्टेडियम में पहला टेस्ट मैच खेला जा रहा है। मंगलवार को मैच के चौथे दिन श्रीलंका के दिनेश चांदीमल बुरी तरह जख्म हो गई। 36 वर्षीय चांदीमल के फील्डिंग करते समय चोट लगी। उन्होंने पहले सेशन में बाउंड्री रोकने के लिए डाइव लगाई थी, जिसके बाद कंधे और गर्दन में चोट लग गई। मैदान पर श्रीलंका टीम के फिजियो और डॉक्टर आए और जांच की। हालांकि, चांदीमल को तकलीफ ज्यादा थी तो जांच के बाद वह मैदान से चले गए। उन्हें फिर स्कैन के लिए अस्पताल ले जाया गया। स्कैन की रिपोर्ट आने के बाद ही चोट की गंभीरता का पता चलेगा।
श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड (SLC) ने बयान में कहा, ''दिनेश चांदीमल को चौथे दिन के पहले सेशन में बाउंड्री रोकने के प्रयास में चोट लगी। डाइव लगाते समय उनके दाहिने कंधे और गर्दन में चोट आई। टीम के फिजियोथेरेपिस्ट और डॉक्टर ने मैदान पर उनकी जांच की और उन्हें एहतियात के तौर पर स्कैन के लिए अस्पताल ले जाया गया है। स्कैन के नतीजे आने के बाद अपडेट दिया जाएगा।'' यह चांदीमल का श्रीलंका के लिए 93वां टेस्ट है। वह 6500 से अधिक रन बना चुके हैं, जिसमें 16 शतक और 36 अर्धशतक शामिल हैं। चांदीमल ने श्रीलंका की ओर से दिसंबर 2011 में टेस्ट डेब्यू किया था।
लेखक के बारे मेंMd.Akram
मोहम्मद अकरम: खेल पत्रकार
परिचय: मोहम्मद अकरम 10 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रॉड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें खेल और राजनीति की दुनिया में गहरी दिलचस्पी है। क्रिकेट और अन्य खेलों से जुड़े अपडेट्स, मैच एनालिसिस और स्टोरी रिसर्च बखूबी अंजाम देते हैं। अकरम का मानना है कि खेल पत्रकारिता सिर्फ स्कोर बताने तक सीमित नहीं है, बल्कि खेल की भावना, खिलाड़ियों की मेहनत और उससे जुड़ी कहानियों को सामने लाना भी उतना ही जरूरी है।
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