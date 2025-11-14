पाकिस्तान में फंसे श्रीलंकाई खिलाड़ियों को नहीं मिल रहा किसी का साथ, अब पूर्व कप्तान ने दे दिया ये बयान
संक्षेप: दिमुथ करुणारत्ने ने लिखा कि मुझे मौजूदा हालात के बारे में ठीक से पता नहीं है, लेकिन मेरा मानना है कि दौरा जारी रहना चाहिए। पाकिस्तान ने हमेशा सबका अच्छा ख्याल रखा है। फिर भी, खिलाड़ियों की सुरक्षा और आराम को सबसे पहले रखा जाना चाहिए, और दोनों बोर्ड को उनकी बात सुननी चाहिए।
श्रीलंकाई टीम पाकिस्तान जाकर फंस गई है, ना तो उन्हें अपने बोर्ड से और ना ही किसी और से सपोर्ट मिल रहा है। दरअसल, मंगलवार 11 नवंबर को इस्लामाबाद में हुए आत्मघाती बम विस्फोट के बाद कई खिलाड़ियों ने घर लौटने की इच्छा व्यक्त की थी, जिसमें 12 लोग मारे गए वहीं 2 दर्जन से अधिक लोग घायल हुए। इस घटना के बावजूद श्रीलंकाई क्रिकेट बोर्ड ने अपने खिलाड़ियों को वहां सीरीज जारी रखने का निर्देश दिया। वहीं बोर्ड ने धमकी भी दी कि अगर कोई खिलाड़ी या सपोर्ट स्टाफ उनके निर्देशों का पालन नहीं करता और वापस घर लौटता है तो उनके खिलाफ एक औपचारिक समीक्षा की जाएगी और एक उचित निर्णय लिया जाएगा। श्रीलंकाई खिलाड़ियों को ऐसे में उम्मीद थी कि पूर्व खिलाड़ी उनके सपोर्ट में उतरेंगे, मगर पूर्व टेस्ट कप्तान दिमुथ करुणारत्ने ने भी दौरा जारी रखने को कहा।
दिमुथ करुणारत्ने ने X पर लिखा, “जब मैंने पाकिस्तान का दौरा किया था, तो हमें सेना की तरफ से बेहतरीन सुरक्षा मिली थी। मुझे मौजूदा हालात के बारे में ठीक से पता नहीं है, लेकिन मेरा मानना है कि दौरा जारी रहना चाहिए। पाकिस्तान ने हमेशा सबका अच्छा ख्याल रखा है। फिर भी, खिलाड़ियों की सुरक्षा और आराम को सबसे पहले रखा जाना चाहिए, और दोनों बोर्ड को उनकी बात सुननी चाहिए।”
बता दें, इस ब्लास्ट की वजह से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने श्रीलंका के खिलाफ जारी वनडे सीरीज के शेड्यूल में भी बदलाव किए हैं। दूसरा वनडे अब 13 की जगह 14 नवंबर को तो तीसरा वनडे 15 की जगह 16 नवंबर को खेला जाएगा। यह दोनों मैच रावलपिंडी स्टेडियम में होने हैं। पहला वनडे में श्रीलंका को 6 रनों से हार का सामना करना पड़ा था।