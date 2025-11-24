दिल पर ये सदमा लिए तुम...धर्मेंद्र के निधन के बाद सिराज के लिए लिखी पोस्ट हो रही वायरल

संक्षेप: दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र का 89 साल की उम्र में निधन हो गया। धर्मेंद्र की एक पुरानी पोस्ट वायरल हो रही है, जो उन्होंने मोहम्मद सिराज के लिए लिखी थी।

बॉलीवुड के हीमैन धर्मेंद्र नहीं रहे। दिग्गज अभिनेता का 89 साल की उम्र में निधन हो गया। सोमवार को मुंबई स्थित श्मशान घाट में उनका अंतिम संस्कार किया गया। उन्होंने 'सत्यकाम' और 'शोले' समेत 300 से ज्यादा फिल्मों में काम करके मनोरंजन जगत में एक अलग मुकाम हासिल किया। धर्मेंद्र के निधन के बाद उनकी एक पुरानी पोस्ट वायरल हो रही है, जो भारतीय टीम के तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज से जुड़ी है। उनकी यह पोस्ट फैंस को एक्टर की इंडियन क्रिकेट के साथ गहरी हमदर्दी की याद दिला रही है।

धर्मेंद्र ने जनवरी 2021 में सिराज के लिए इमोशनल पोस्ट लिखी थी। तब भारतीय टीम ने ऑस्ट्रेलिया दौरे पर चार मैचों की टेस्ट सीरीज 2-1 से अपने नाम की थी। सिराज ने बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी में तीन मैचों में 13 विकेट लेकर भारत की ऐतिहासिक जीत में अहम भूमिका निभाई थी। सिराज के पिता मोहम्मद गौस ने नवंबर 2020 में दुनिया को अलविदा कहा था।

उस वक्त गेंदबाज ऑस्ट्रेलिया दौरे पर था। वह भारतीय टीम के साथ अनिवार्य कोविड-19 क्वारंटाइन में थे। घर लौटने का ऑप्शन दिए जाने के बावजूद सिराज भारत नहीं लौटे। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में रहकर अपने पिता का सपना पूरा करने का फैसला किया। सिराज के पिता अपने बेटे को टेस्ट क्रिकेट खेलते हुए देखना चाहते थे।

भारत के बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी जीतने के बाद धर्मेंद्र ने सोशल मीडिया पर तेज गेंदबाज की फोटो शेयर करते हुए लिखा था, ''भारत के बहादुर बेटे सिराज लव यू। नाज है तुझ पर, दिल पर वालिद की मौत का सदमा लिए तुम वतन की आन के लिए मैच खेलते रहे और एक अनदेखी जीत वतन के नाम दर्ज कर के लौटे। कल तुझे अपने वालिद की कब्र पर देखकर मन भर आया। जन्नत नसीब हो उन्हें।''