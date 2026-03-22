क्या विराट कोहली ने लंदन से भारत आने-जाने के लिए चार्टर्ड फ्लाइट की मांग की है? खुद ही खोल दिया पर्दा
विराट कोहली ने उन सोशल मीडिया पोस्ट और रिपोर्ट्स को सिरे से खारिज कर दिया है और अफवाह करार दिया है, जिनमें दावा किया था कि उन्होंने आरसीबी मैनेजमेंट से लंदन से भारत आने-जाने के लिए चार्टर्ड फ्लाइट की मांग की थी।
आईपीएल 2026 से पहले विराट कोहली के बारे में सोशल मीडिया पर कुछ रिपोर्ट्स सर्कुलेट की जा रही थीं, जिनमें दावा किया गया था कि विराट कोहली ने अपनी आईपीएल फ्रेंचाइजी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरू से लंदन से भारत आने-जाने के लिए चार्टर्ड फ्लाइट की मांग की है। रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया था कि कोहली ने आरसीबी मैंनेजमेंट से चार्टर्ड फ्लाइट एक्सेस की मांग इसलिए भी की है, ताकि दो मैच के बीच में 3 दिन का गैप हो तो वह मैच के बाद लंदन चले जाएं और फिर अगले मैच से एक दिन पहले वापस उसी चार्टर्ड फ्लाइट से भारत आईपीएल खेलने के लिए आ सकें।
विराट कोहली ने अब इन रिपोर्ट्स को सोशल मीडिया के माध्यम से ही अपनी प्रतिक्रिया जाहिर करते हुए पूरी तरह से खारिज कर दिया है। विराट कोहली ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर एक स्टोरी साझा की है। विराट कोहली ने उस स्टोरी उस पोस्ट पर स्टोरी के माध्यम से रिएक्ट किया है जिस पर ऐसे दावे किए गए थे। विराट कोहली ने हंसने वाली इमोजी लगाकर इसे अफवाह सिद्ध कर दिया है। विराट कोहली ने मजाकिया अंदाज में अपनी स्टोरी में एक बड़े आरोप के इस तरह की प्रतिक्रिया देकर खारिज कर दिया, जैसे उन पर इन चीजों का बहुत ज्यादा फर्क ही ना पड़ता हो।
बता दें कि कोहली हाल ही में लंदन से भारत लौटे और एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में आईपीएल 2026 के पहले मैच से पहले बेंगलुरु में आरसीबी के प्रशिक्षण शिविर में शामिल हुए। मौजूदा चैंपियन आरसीबी 28 मार्च को सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ सीजन का पहला मैच खेलेगी।
कोहली की लंदन यात्राओं को लेकर अफवाहें नई नहीं हैं। विराट कोहली जब से लंदन शिफ्ट हुए कई लोग लगातार उनकी आलोचना में संलग्न रहते हैं। रिपोर्ट्स बताती हैं कि विराट कोहली ने लंदन में रहने और बच्चों की परवरिश करने का फैसला इसलिए लिया है ताकि वे भारत में फैंस के बीच की लगातार लाइमलाइट से अपने बच्चों को दूर रख सकें। कहा जाता है कि कोहली ने यह फैसला अपने परिवार के लिए बच्चों की बेहतरी के लिए लिया है ताकि उन्होंने सामान्य वातावरण प्रदान किया जा सके। ब्रिटेन की राजधानी में उन्हें एक आम इंसान की तरह टहलते और सामान लेते देखा गया है। हालांकि, क्रिकेट जगत के एक वर्ग को यह बदलाव पसंद नहीं आया है। सोशल मीडिया पर आलोचकों के साथ-साथ कई पूर्व खिलाड़ियों ने भी एक राष्ट्रीय दिग्गज के लंबे समय तक विदेश में रहने पर सवाल उठाए हैं। प्रतिबद्धता का मुद्दा प्रमुखता से सामने आया है और आलोचकों का कहना है कि विदेशों में उनके लंबे प्रवास से घरेलू क्रिकेट और उन प्रशंसकों के बीच दूरी पैदा हो सकती है, जिन्होंने उन्हें सफलता दिलाई है।
क्या होती है चार्टर्ड फ्लाइट?
चार्टर्ड फ्लाइट एक निजी सेवा विमान होती है, जिसे किसी भी समय अपनी सुविधा के लिए उपयोग किया जा सकता है। इसमें किसी भी तरह की समय स्थान आदि की पाबंदी नहीं होती है और व्यक्ति की गोपनीयता का भी ध्यान रखा जाता है। यह काफी आरामदायक होती है। इसमें यात्री अपनी सुविधा के अनुसार यात्रा का समय, हवाई रूट आदि का चुनाव कर सकते हैं।
लेखक के बारे मेंVimlesh Kumar Bhurtiya
विमलेश कुमार भुर्तिया (Vimlesh Kumar Bhurtiya): खेल पत्रकार
संक्षिप्त विवरण
विमलेश कुमार भुर्तिया पिछले 4 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: विमलेश कुमार भुर्तिया भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक उभरता हुआ नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। पिछले चार वर्षों से वह इसी संस्थान से जुड़े हुए हैं और डिजिटल मीडिया की गतिशीलता, कार्यशैली और प्रकृति को समझने का प्रयास किया है। उनका मानना है कि पाठक किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म की रीढ़ होता है ऐसे में उनके हितों को ध्यान में रखते हुए खबरों का प्रकाशन होना चाहिए। यह पत्रकारिता को जीवंत रखता है और जर्नलिज्म का मूल गुण भी यही है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
विमलेश ने भारत के सबसे प्रतिष्ठित पत्रकारिता संस्थान से अपनी शिक्षा ग्रहण की है। वे 2021-22 बैच के भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली के छात्र रहे हैं। उन्होंने इस नामी संस्थान से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है। इसके बाद उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में ही मास्टर्स यानी (M.A) की डिग्री भी हासिल की है। इन्होंने अपना ग्रेजुएशन मध्य प्रदेश के नामचीन साइंस कॉलेजों में से एक होलकर साइंस कॉलेज से किया है। ग्रेजुएशन के दूसरे साल से ही विमलेश की दिलचस्पी साहित्य और पत्रकारिता की ओर जागृत होने लगी थी। यही कारण था कि ग्रेजुएशन के दिनों में ही उन्होंने दैनिक चैतन्यलोक नामक इंदौर की क्षेत्रीय पत्रिका में काम करना शुरू कर दिया। कुछ महीनों बाद उन्होंने दैनिक भास्कर में बतौर कॉपी एडिटर ट्रेनिंग ली। उन्होंने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर के पत्रकारिता और जनसंचार विभाग से मास मीडिया में इंटर्नशिप की। विमलेश कुमार भुर्तिया को कंप्यूटर का भी अच्छा ज्ञान है। उन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय से कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा किया है।
खेल पत्रकारिता और पत्रकारिता का उद्देश्य
विमलेश खेल से जुड़ी तमाम तरह की स्टोरीज पाठकों तक पहुंचाते हैं, जिनमें तथ्यों की स्पष्टता होती है और सकारात्मक विश्लेषण भी शामिल होता है। ये क्रिकेट की दुनिया का अच्छा ज्ञान रखते हैं और राजनीति में गहरी दिलचस्पी है। राजनीति और क्रिकेट में घट रही घटनाओं का विश्लेषण करना उनकी तह तक जाना विमलेश को पसंद है। उनका मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी तथ्यपरकता (Fact-checking) है। चाहे वह चकाचौंध से भरा क्रिकेट जगत हो या अन्य खेल और खिलाड़ियों का जीवन। बतौर खेल पत्रकार यह कसौटी हर वक्त बनी रहनी चाहिए कि लेखन हमेशा प्रमाणिक हो। उनकी रिपोर्टिंग का उद्देश्य पाठकों को न केवल सूचित करना है, बल्कि उन्हें सही और सुरक्षित जानकारी के माध्यम से सशक्त बनाना भी है। पत्रकारिता का मुख्य उद्देश्य सूचना, शिक्षा और मनोरंजन होता है और इन्हीं उद्देश्यों को पूरा करना एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी होनी चाहिए।