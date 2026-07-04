क्या वैभव सूर्यवंशी ने श्रेयस अय्यर को डेब्यू कराने के लिए मजबूर कर दिया? कप्तान ने बताई सच्चाई
वैभव सूर्यवंशी ने 15 साल 99 दिन की उम्र में अपना डेब्यू करके इतिहास रच दिया है। वे भारत के सबसे यंग और दुनिया के (फुल मेंबर) दूसरे सबसे यंग डेब्यू करने वाले क्रिकेटर बन गए हैं। क्या वैभव सूर्यवंशी ने अपने प्रदर्शन से श्रेयस अय्यर को डेब्यू के लिए फोर्स कर दिया, कप्तान ने खुद बताया।
इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे टी-20 मैच में 15 वर्षीय वैभव सूर्यवंशी का डेब्यू हुआ है। वे भारत के लिए अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में डेब्यू करने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बन गए हैं। फुल मेंबर देशों के खिलाड़ियों में सबसे कम उम्र में डेब्यू करने वाले वे दूसरे क्रिकेटर बने हैं। वैभव सूर्यवंशी बहुप्रतीक्षित डेब्यू की जानकारी देते वक्त श्रेयस अय्यर ने टॉस के दौरान कहा कि वह भारतीय टीम की प्लेइंग XI में खेलना डिजर्व करता है।
वैभव को प्लेइंग XI में किया शामिल
भारतीय कप्तान श्रेयस अय्यर ने टॉस जीतने के बाद कहा "हम फिर से पहले बल्लेबाजी करने जा रहे हैं। टीम में बदलाव पर सवाल पूछे जाने पर उन्होंने कहा "एक बदलाव, वैभव सूर्यवंशी संजू सैमसन की जगह टीम में आए हैं।" वैभव पर बात करते हुए अय्यर ने कहा "अद्भुत कहानी। वह भारत के सबसे युवा डेब्यू करने वाले खिलाड़ी बनने वाले हैं।" क्या वह तैयार हैं इस सवाल का जवाब देते हुए अय्यर ने कहा-"बिल्कुल। आपने उन्हें पिछले कुछ महीनों में देखा है, जिस तरह से वह गेंद को ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर रहे हैं, बेहतरीन गेंदबाजों का सामना कर रहे हैं, वह उनके अपार आत्मविश्वास को दर्शाता है।"
क्या वैभव ने डेब्यू के लिए मजबूर कर दिया?
क्या आपको उन्हें खिलाने का कोई दबाव महसूस हुआ? जब अय्यर से यह सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा "बिल्कुल नहीं। मुझे लगता है कि पिछले कुछ महीनों और वर्षों में उन्होंने जिस तरह का प्रदर्शन किया है, उसके हिसाब से वह टीम में रहने के पूरी तरह हकदार हैं। वह ऐसे खिलाड़ी हैं जो बिल्कुल भी दबाव नहीं लेते। ड्रेसिंग रूम में आप उन्हें जिस तरह से देखते हैं, उनमें वह अडिग स्वभाव दिखता है। और उनका साथ होना बहुत अच्छा है।"
यकीन है कि वैभव आगे आने वाली चुनौतियों को खुद देख लेंगे
क्या कप्तान के रूप में आपकी यह जिम्मेदारी है कि आप उन्हें भारत के खिलाड़ी होने के साथ आने वाले अनूठे दबावों से निपटने में मदद करें? सवाल का जवाब देते हुए अय्यर ने कहा "मुझे यकीन है कि वह इन मैचों में आने वाली चुनौतियों से अच्छी तरह वाकिफ हैं। और जैसा कि मैंने बताया, उनका स्वभाव शांत है। वे बिल्कुल भी दबाव नहीं लेते। और जिस तरह से वे नेट में बल्लेबाजी करते हैं, जिस तरह से वे गेंदबाजों का सामना करते हैं, उससे साफ पता चलता है कि वे किस तरह के खिलाड़ी हैं।" यह बयान बताता है कि सूर्यवंशी की क्या अहमियत है।
लेखक के बारे मेंVimlesh Kumar Bhurtiya
विमलेश कुमार भुर्तिया (Vimlesh Kumar Bhurtiya): खेल पत्रकार
संक्षिप्त विवरण
विमलेश कुमार भुर्तिया पिछले 4 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: विमलेश कुमार भुर्तिया भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक उभरता हुआ नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। पिछले चार वर्षों से वह इसी संस्थान से जुड़े हुए हैं और डिजिटल मीडिया की गतिशीलता, कार्यशैली और प्रकृति को समझने का प्रयास किया है। उनका मानना है कि पाठक किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म की रीढ़ होता है ऐसे में उनके हितों को ध्यान में रखते हुए खबरों का प्रकाशन होना चाहिए। यह पत्रकारिता को जीवंत रखता है और जर्नलिज्म का मूल गुण भी यही है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
विमलेश ने भारत के सबसे प्रतिष्ठित पत्रकारिता संस्थान से अपनी शिक्षा ग्रहण की है। वे 2021-22 बैच के भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली के छात्र रहे हैं। उन्होंने इस नामी संस्थान से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है। इसके बाद उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में ही मास्टर्स यानी (M.A) की डिग्री भी हासिल की है। इन्होंने अपना ग्रेजुएशन मध्य प्रदेश के नामचीन साइंस कॉलेजों में से एक होलकर साइंस कॉलेज से किया है। ग्रेजुएशन के दूसरे साल से ही विमलेश की दिलचस्पी साहित्य और पत्रकारिता की ओर जागृत होने लगी थी। यही कारण था कि ग्रेजुएशन के दिनों में ही उन्होंने दैनिक चैतन्यलोक नामक इंदौर की क्षेत्रीय पत्रिका में काम करना शुरू कर दिया। कुछ महीनों बाद उन्होंने दैनिक भास्कर में बतौर कॉपी एडिटर ट्रेनिंग ली। उन्होंने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर के पत्रकारिता और जनसंचार विभाग से मास मीडिया में इंटर्नशिप की। विमलेश कुमार भुर्तिया को कंप्यूटर का भी अच्छा ज्ञान है। उन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय से कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा किया है।
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