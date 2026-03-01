होमफोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
क्या अंपायर की गलती की वजह से हारा श्रीलंका? आखिरी गेंद पर हुआ ड्रामा, जयसूर्या भी नाराज

Mar 01, 2026 06:36 am ISTLokesh Khera लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
श्रीलंका को सुपर-8  के अपने आखिरी मुकाबले में पाकिस्तान के हाथों हार का सामना करना पड़ा। हालांकि मैच खत्म होते-होते ड्रामा हुआ। आखिरी गेंद वाइड ना दिए जाने की वजह से कोच सनथ जयसूर्या भी हैरान दिखे।

दासुन शनाका की आतिशी पारी भी श्रीलंका को जीत नहीं दिला सकी। श्रीलंका को पाकिस्तान के खिलाफ अपने सुपर-8 के आखिरी मैच में भी हार का सामना करना पड़ा। हालांकि मैच की आखिरी गेंद पर जमकर ड्रामा हुआ। आखिरी गेंद पर श्रीलंका को जीत के लिए 6 रनों की दरकार थी, शाहीन अफरीदी ने गेंद ऑफ स्टंप के काफी बाहर डाली, जिसे वाइड समझकर शनाका ने छोड़ दिया, मगर अंपायर ने इसे वाइड करार नहीं दिया और मैच वहीं समाप्त हो गया। अंपायर के फैसले से हर कोई हैरान दिखा। श्रीलंका के हेड कोच सनथ जयसूर्या ने डगआउट में नराजगी जाहिर की। बता दें, पाकिस्तान ने पहले बैटिंग करते हुए श्रीलंका के सामने जीत के लिए 213 का टारगेट रखा था, इस स्कोर का पीछा करते हुए मेजबान टीम 20 ओवर में 6 विकेट के नुकसान की वजह से 207 ही रन बना सकी। श्रीलंका यह मैच 5 रनों से हारा।

213 रनों के टारगेट का पीछा करते हुए जैसे ही श्रीलंका ने 147 रन का आंकड़ा पार किया था, तो पाकिस्तान की सेमीफाइनल में पहुंचने की उम्मीदें खत्म हो गई थी। पाकिस्तान को टूर्नामेंट से बाहर करने के बाद श्रीलंका की नजरें उन्हें दोहरा जख्म देने की थी। 213 रनों का टारगेट काफी बड़ा था, मगर पाकिस्तान की जीत के आड़े दासुन शनाका आ गए थे।

शनाका की ताबड़तोड़ बैटिंग के दम पर श्रीलंका जीत की दहलीज पर पहुंच गया था। एक समय ऐसा लग रहा था कि श्रीलंका इस मैच को जीत जाएगा। श्रीलंका को आखिरी ओवर में 28 रनों की दरकार थी। पहली 4 गेंदों पर दासुन शनाका ने एक चौके और तीन छक्कों की मदद से 22 रन बटौर लिए थे।

आखिरी दो गेंदों पर 6 रनों की दरकार थी। पांचवीं गेंद उन्होंने रिवर्स स्कूप शॉट खेलने के चक्कर में बर्बाद कर दी थी। मगर आखिरी गेंद पर वह चौकन्ने खड़े हुए थे। शाहीन अफरीदी ने गेंद उनसे काफी दूर डाली जिसे शनाका ने वाइड समझकर छोड़ दिया, खेलने तक का प्रयास नहीं किया। मगर अंपायर ने उसे वाइड करार नहीं दिया और मैच वहीं समाप्त हो गया।

अंपायर के इस गलत फैसले की हर जगह आलोचना हो रही है। यहां तक श्रीलंका के हेड कोच सनथ जयसूर्या भी नाराज दिखे।

2011 वर्ल्ड कप विनिंग टीम के गेंदबाज मुनाफ पटेल ने भी इस मुद्दे पर फैंस की राय मांगी है।

