क्या स्मृति मंधाना ने पलाश मुच्छल को इंस्टाग्राम पर अनफॉलो कर दिया है? जानें सच

संक्षेप:

स्मृति मंधाना ने पलाश मुच्छल के साथ अपनी शादी को अनिश्चित काल के लिए टाल दिया है। उन्होंने सोशल मीडिया से इंगेजमेंट और शादी से जुड़ी रस्मों की तस्वीरों और वीडियो को हटा दिया है। इस बीच सोशल मीडिया पर ये दावा किया जा रहा है कि स्मृति मंधाना ने इंस्टाग्राम पर पलाश मुच्छल को अनफॉलो कर दिया है।

Wed, 26 Nov 2025 11:03 AMChandra Prakash Pandey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
स्टार क्रिकेटर स्मृति मंधाना और म्यूजिक कंपोजर पलाश मुच्छल की शादी अनिश्चित काल के लिए टल गई है। इसकी वजह मंधाना के पिता की अचानक तबीयत खराब होना बताई जा रही है। स्मृति मंधाना ने सोशल मीडिया से इंगेजमेंट और शादी से जुड़ी रस्मों की तस्वीरों और वीडियो को हटा दिया है। सगाई, मेहंदी और हल्दी की रस्में पूरी हो चुकी थीं। मंधाना के पोस्ट डिलीट करने को लेकर सोशल मीडिया पर तरह-तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। इस बीच एक दावा ये भी किया जा रहा है स्मृति मंधाना ने इंस्टाग्राम पर पलाश मुच्छल को अनफॉलो कर दिया है।

स्मृति मंधाना ने पलाश मुच्छल को नहीं किया है अनफॉलो

कुछ सोशल मीडिया यूजर स्क्रीनशॉट शेयर करते हुए दावा कर रहे हैं कि स्मृति मंधाना ने इंस्टाग्राम पर पलाश मुच्छल को अनफॉलो कर दिया है। उनकी करीबी दोस्त और साथी क्रिकेटर राधा यादव ने भी पलाश मुच्छल को अनफॉलो कर दिया है। हालांकि हकीकत ये है कि स्मृति मंधाना ने पलाश को इंस्टाग्राम पर अनफॉलो नहीं किया है। एक्स उन्होंने सिर्फ शादी से जुड़े पोस्ट को हटाया है। उनके इंस्टा अकाउंट पर अब भी उनकी और पलाश की पुरानी तस्वीरें हैं।

अनिश्चित काल के लिए टल चुकी है शादी

स्मृति मंधाना और पलाश मुच्छल की रविवार को शादी होनी थी। धूमधाम से मेंहदी और हल्दी की रस्म भी हुई। शाम को फेरे होने थे तभी हल्दी के दौरान अचानक स्मृति मंधाना के पिता श्रीनिवास मंधाना की तबीयत खराब हो गई।

मंधाना के मैनेजर के मुताबिक, पिता की तबीयत खराब होने के बाद क्रिकेटर ने अपनी शादी को अनिश्चित काल के लिए टाल दिया है। उधर श्रीनिवास मंधाना की तबीयत खराब होने की जानकारी होने पर पलाश मुच्छल की भी तबीयत भी कथित तौर पर खराब हो गई। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्हें भी अस्पताल ले जाया गया लेकिन जल्द ही वह डिस्चार्ज हो गए।

पलाश की भी तबीयत हुई थी खराब

पलाश मुच्छल की मां ने हमारे सहयोगी हिंदुस्तान टाइम्स से बातचीत में इस बात की पुष्टि की कि उनके बेटे की तबीयत खराब हुई थी। उन्होंने दावा किया कि पलाश स्मृति से भी ज्यादा उनके पिता के करीब हैं, इसलिए उनकी तबीयत खराब होने की खबर मिलते ही उनकी भी तबीयत खराब हो गई। म्यूजिक कंपोजर की मां ने यह भी दावा किया कि मंधाना के पिता की तबीयत खराब होने की जानकारी होने पर पलाश ने खुद ही शादी टालने का फैसला किया।

सोशल मीडिया पर तरह-तरह की कयासबाजियों के बीच पलाश की बहन पलक मुच्छल ने लोगों से अपील की है कि इस संवेदनशील समय में दोनों परिवारों की प्राइवेसी का सम्मान किया जाए।

चन्द्र प्रकाश पाण्डेय टीवी पत्रकारिता से शुरुआत। न्यूज24, हमार टीवी, श्री न्यूज, फोकस न्यूज और न्यूज वर्ल्ड इंडिया में अलग-अलग भूमिकाओं के बाद 2016 में नवभारत टाइम्स.कॉम के साथ डिजिटल पारी का आगाज। देश, दुनिया, राजनीति, खेल, अदालत, अपराध से जुड़ीं खबरों पर लेखन। एनबीटी में करीब 9 साल की शानदार पारी के बाद मार्च 2025 से लाइव हिंदुस्तान का हिस्सा और स्पोर्ट्स डेस्क इंचार्ज। मूल रूप से यूपी के देवरिया के निवासी। सीखने और समझने के सतत क्रम में भरोसा। और पढ़ें
