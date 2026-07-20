क्या सच में रोहित शर्मा ने शार्दुल ठाकुर के बैट से लगाया ऐतिहासिक शतक? खुल गई सारी पोल
भारत बनाम इंग्लैंड तीसरे वनडे मैच में लॉर्ड्स के मैदान में रोहित शर्मा ने अपना ऐतिहासिक शतक क्या सच में शार्दुल ठाकुर के बल्ले से लगाया। इस बात में कितनी सच्चाई है, जानिए इस रिपोर्ट में।
इंग्लैंड के खिलाफ तीसरे और आखिरी वनडे मैच में रोहित शर्मा ने लॉर्ड्स के ऐतिहासिक मैदान पर शतकीय पारी खेली। बल्लेबाजी के दौरान एक विजुअल सामने आया। जब रोहित शर्मा का एक शॉट मिसटाइम हुआ तब उन्होंने बल्ला चेक किया। बल्ले के निचले हिस्से में एक नाम दिखा। वह नाम शार्दुल ठाकुर का था। ऐसे में सवाल उठा कि रोहित शर्मा शार्दुल ठाकुर के बल्ले से खेल रहे हैं। जब रोहित शर्मा ने शतक लगा दिया तब यह सवाल और गहराया कि क्या सच में रोहित शर्मा ने शार्दुल ठाकुर के बल्ले से ही शतक जड़ा है। इसका जवाब अब खुद शार्दुल ठाकुर ने दिया है।
शार्दुल ठाकुर ने खुद बताई सच्चाई
शार्दुल ठाकुर ने द इंडियन एक्सप्रेस को सच्चाई बताते हुए कहा, "मैंने एसएस (SS) बैट्स के साथ करार किया है और जतिन सरीन (क्पीन के मालिक) ने मुझे बैट के कुछ बेहतरीन पीस भेजे हैं। रोहित ने एक बार मुझसे कुछ बैट देने के लिए कहा था, क्योंकि उन्हें वे बहुत पसंद थे। हम सभी उन्हें प्यार करते हैं और उन्होंने हमें क्रिकेट के खेल में इतने खुशी के पल दिए हैं कि उन्हें बैट देने से मना करना तो दूर की बात थी। आज मैं सच में बहुत खुश हूं कि उन्होंने लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड पर मेरे एक बैट का इस्तेमाल करके अपनी ऐतिहासिक सेंचुरी बनाई।" शार्दुल ठाकुर के इस बयान के बाद पूरी तरह साफ हो गया कि रोहित शर्मा ने शार्दुल के बल्ले से ही शतक बनाया था। जब शार्दुल ठाकुर भारतीय टीम का हिस्सा थे तो उनके टीम के साथी उन्हें 'लॉर्ड ठाकुर' कहते थे। रोहित शर्मा और शार्दुल ठाकुर एक दूसरे को बचपन से जानते है। रिपोर्ट्स के मुताबिक दोनों एक ही स्कूल में पढ़े हैं। दोनों ने घरेलू क्रिकेट में मुंबई का प्रतिनिधित्व किया है। फिलहाल यह दोनों खिलाड़ी(IPL) में मुंबई इंडियंस का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं।
भारत को करना पड़ा हार का सामना
भारत और इंग्लैंड के बीच 19 जुलाई को खेले गए तीन वनडे मैचों की सीरीज के आखिरी मुकाबले में भारत को हार का सामना करना पड़ा। इंग्लैंड के कप्तान हैरी ब्रुक ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। बेन डकेट के 141 रनों की ऐतिहासिक पारी, जेकब बेथल के 91 महत्वपूर्ण रनों और आखिरी में जो रूट के 74 विस्फोटक रन और जोस बटलर की 13 गेंदों में 41 रनों की धुआंधार पारी की बदौलत इंग्लैंड की टीम ने निर्धारित 50 ओवर में 387 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया। 388 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए टीम इंडिया 360 ही बना सकी और 27 रनों से मुकाबला हार गई। भारत की ओर से रोहित शर्मा ने 110 गेंदों में 138 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेली। विराट कोहली ने 74 और शुभमन गिल ने 77 रन बनाए। बाकी कोई भी बल्लेबाज 30 रन भी नहीं बना सका।
लेखक के बारे मेंVimlesh Kumar Bhurtiya
विमलेश कुमार भुर्तिया (Vimlesh Kumar Bhurtiya): खेल पत्रकार
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विमलेश कुमार भुर्तिया पिछले 4 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: विमलेश कुमार भुर्तिया भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक उभरता हुआ नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। पिछले चार वर्षों से वह इसी संस्थान से जुड़े हुए हैं और डिजिटल मीडिया की गतिशीलता, कार्यशैली और प्रकृति को समझने का प्रयास किया है। उनका मानना है कि पाठक किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म की रीढ़ होता है ऐसे में उनके हितों को ध्यान में रखते हुए खबरों का प्रकाशन होना चाहिए। यह पत्रकारिता को जीवंत रखता है और जर्नलिज्म का मूल गुण भी यही है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
विमलेश ने भारत के सबसे प्रतिष्ठित पत्रकारिता संस्थान से अपनी शिक्षा ग्रहण की है। वे 2021-22 बैच के भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली के छात्र रहे हैं। उन्होंने इस नामी संस्थान से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है। इसके बाद उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में ही मास्टर्स यानी (M.A) की डिग्री भी हासिल की है। इन्होंने अपना ग्रेजुएशन मध्य प्रदेश के नामचीन साइंस कॉलेजों में से एक होलकर साइंस कॉलेज से किया है। ग्रेजुएशन के दूसरे साल से ही विमलेश की दिलचस्पी साहित्य और पत्रकारिता की ओर जागृत होने लगी थी। यही कारण था कि ग्रेजुएशन के दिनों में ही उन्होंने दैनिक चैतन्यलोक नामक इंदौर की क्षेत्रीय पत्रिका में काम करना शुरू कर दिया। कुछ महीनों बाद उन्होंने दैनिक भास्कर में बतौर कॉपी एडिटर ट्रेनिंग ली। उन्होंने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर के पत्रकारिता और जनसंचार विभाग से मास मीडिया में इंटर्नशिप की। विमलेश कुमार भुर्तिया को कंप्यूटर का भी अच्छा ज्ञान है। उन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय से कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा किया है।
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