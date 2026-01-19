क्या जडेजा की वजह से डूबी टीम इंडिया की लुटिया? कप्तान शुभमन ने कहा- कुछ साल में जिस तरह से...

संक्षेप: भारत को न्यूजीलैंड के खिलाफ निर्णायक वनडे में 41 रनों से हार का मुंह देखना पड़ा। अनुभवी ऑलराउंडर रवींद्र जडेजा लक्ष्य का पीछा करते हुए 15 रन भी नहीं बना सके।

अनुभवी ऑलराउंडर रवींद्र जडेजा के लिए न्यूजीलैंड वनडे सीरीज निराशाजनक रही। वह बैट और बॉल से बिलकुल छाप नहीं छोड़ सके। उन्होंने तीन मैचों में 14.33 के औसत से महज 43 बनाए और एक भी विकेट नहीं चटकाया। इंदौर में निर्णायक वनडे में भारत जब 159 रन पर पांच विकेट गंवाकर जूझ रहा था, तब 37 वर्षीय जडेजा से काफी उम्मीदें थीं। हालांकि, उनके बल्ले से 16 गेंदों में केवल 12 रन निकले। भारत को अंतिम मैच में 338 का टारगेट चेज करते हुए 41 रनों से हार का मुंह देखना पड़ा। विराट कोहली (124) के शतक के बवाजूद मेजबान टीम 46 ओवर में 296 रन पर सिमटी। क्या जडेजा की वजह से टीम इंडिया की लुटिया डूबी? कप्तान शुभमन गिल ऐसा नहीं मानते। उन्होंने कहा कि हार के लिए सभी खिलाड़ी जिम्मेदार हैं।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

'पिछले कुछ साल में जिस तरह से...' गिल ने इंदौर वनडे में हार के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस, ''जड्डू भाई बल्ले से अच्छी लय में दिख रहे थे। लेकिन बात सिर्फ उनकी नहीं थी। मुझे नहीं लगता कि हमारे किसी भी बल्लेबाज ने अच्छी शुरुआत को बड़े स्कोर में बदलने में कामयाबी हासिल की। ​​ऐसी पिचों पर अगर आप अच्छी शुरुआत को बड़े स्कोर में नहीं बदल पाते तो आपको हमेशा मैच में पिछड़ना पड़ता है।'' हालांकि, गिल ने यह स्वीकार किया कि जडेजा का विकेट लेने का प्रभाव अब पहले जैसा नहीं रहा है। उन्होंने कहा, ''पिछले कुछ साल में जिस तरह से उन्होंने गेंदबाजी की है, वह हमेशा हमारे लिए पर मुख्य विकल्प थे। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि वह उतने विकेट नहीं ले सके जितने वह लेना चाहते थे, लेकिन इस तरह की सीरीज में ऐसा होता रहता है। आप इससे सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं।''