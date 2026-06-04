मेरा पैंट में पेशाब निकल गया था; क्या दाऊद इब्राहिम के डर से ललित मोदी ने लिया क्रिकेट से संन्यास?

ललित मोदी ने दाउद इब्राहिम को लेकर बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने बताया कि अंडरवर्ल्ड डॉन की वजह से ही उन्होंने क्रिकेट से दूरी बनाई थी। कई बार उन्हें जान से मारने की धमकी भी मिली थी।

इंडियन प्रीमियर लीग यानी IPL के फाउंडर और पहले चेयरमैन ललित मोदी ने हाल ही में खुलासा किया है कि उन्होंने अंडरवर्ल्ड डॉन दाउद इब्राहिम के चलते ही क्रिकेट से दूरी बनाई थी। उन्होंने पहली बार इससे पर्दा उठाते हुए कहा कि अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम और उसके क्राइम सिंडिकेट से कथित तौर पर जान से मारने की धमकी, क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेशन से हमेशा के लिए रिटायर होने के उनके फैसले के पीछे सबसे बड़े कारणों में से एक थी। ललित ने बताया कि IPL के शुरुआती सालों में मैच फिक्सिंग के खिलाफ उनके पक्के रवैये का सीधा असर D-कंपनी के कंट्रोल वाले अरबों डॉलर के अंडरग्राउंड बेटिंग एम्पायर से कैसे पड़ा। उन्होंने कहा कि यह सिंडिकेट एक बहुत बड़ा "सट्टा बाजार" चलाता है, जहां हर एक बॉल के साथ ऑड्स बदलते हैं।

तीन बार ललित मोदी पर हुआ हमला ANI को दिए इंटरव्यू में ललित मोदी ने कहा, "उसने मुझ पर तीन बार हमला किया... दाऊद ने खुद यह कहा... वह तीन बार चूक गया... वजह यह थी कि जब वे मैच फिक्स करना चाहते थे तो मैंने नजरें नहीं फेरीं... उन्होंने मुझे नजरें फेरने के लिए करोड़ों डॉलर ऑफर किए... अगर आप पहले तीन साल देखें, जब मैंने IPL चलाया, तो कोई फिक्सिंग नहीं हुई... माफिया को यह पसंद नहीं आया।

लेकिन मेन वजह यह थी कि उन्हें लगता था कि मैं IPL 2 नहीं कर पाऊंगा... बड़ी-बड़ी शर्तें लगाई गईं कि IPL 2 नहीं होगा... बॉम्बे पुलिस ने सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया... बॉम्बे पुलिस ने मुझे Z सिक्योरिटी में डाल दिया... बॉम्बे में मेरे घर के बाहर शूटआउट हुआ।

जब मैं केपटाउन में था तो जोहान्सबर्ग में मुझ पर एक हमला हुआ, जिसे साउथ अफ्रीका सरकार ने पकड़ लिया। मोंटेनेग्रो में मुझ पर एक हमला हुआ, जिसे क्रोएशियाई बॉर्डर पर पकड़ लिया गया। मेरे बेटे को लंदन में किडनैप कर लिया गया... मैंने यह कहानी किसी को नहीं बताई।

मुझे सुबह 3.30 बजे एक कॉल आता है... एक आदमी जिसे आप सभी IPL मैचों के आसपास देखते हैं... वह नेताओं के आस-पास रहता है। वह लंदन में रहने वाला है। आदमी... वो एक फिक्सर-डीलर टाइप का आदमी है... वो कहता है कि तुम्हें अभी आकर इस आदमी बाबा से मिलना होगा... मैं बाबा के पेंटहाउस में गया जहां हुसैन की बैक-टू-बैक पेंटिंग्स थीं।

ललित मोदी की पैंट में पेशाब निकल गया उसने मुझसे कहा कि उसे एक IPL टीम चाहिए... मैंने उससे कहा कि मुझे दाऊद से एक प्रॉब्लम है। उसने कहा कि मैं इसे एक मिनट में ठीक कर देता हूं। यह सब उन्हीं का किया हुआ था। वो अपनी छत पर गया, अपना सैटेलाइट फोन निकाला और दाऊद को फोन किया।

मेरी पैंट में पेशाब निकल गया... यह 2012 में हुआ था... मुझे नहीं पता कि जब मैंने उससे फोन पर बात की तो दाऊद कहां था... यह मेरा एक रिकॉर्डेड स्टेटमेंट है... फिर यह बाबा हर जगह दिखाई दिया। वह दुनिया का आदमी है।

मैं एक दिन पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शौकत अजीज के साथ डिनर कर रहा था... बर्मिंघम में वर्ल्ड सीरीज में इंडिया-पाकिस्तान का मैच हो रहा था... वह मेरा अच्छा दोस्त है... वह बाबा इत्तेफाक से वहीं था... फिर वे मुझे हर हफ्ते फोन करने लगे, और कहने लगे, 'दोस्ती माफ नहीं होती। हमें बदले में कुछ चाहिए।'

दाऊद की वजह से ललित मोदी ने छोड़ा क्रिकेट तभी मुझे पता चला कि मुझ पर इसलिए आरोप लग रहे हैं क्योंकि मैंने IPL को साउथ अफ्रीका शिफ्ट कर दिया था... उन्होंने शर्त लगाई थी कि यह साउथ अफ्रीका नहीं जाएगा। तो जाहिर है, उन्होंने बहुत सारा पैसा गंवा दिया, और चाहते थे कि मैं उस पैसे की भरपाई करूं... दाऊद ने (एक इंटरव्यू में) कहा, हमने ललित मोदी के साथ मामले सुलझा लिए हैं। मैंने नहीं। मैंने बस इतना कहा कि मैं क्रिकेट से रिटायर हो जाऊंगा। मैंने अपनी बात कह दी थी..."