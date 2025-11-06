Cricket Logo
होमफोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़Did ICC award Pratika Rawal a Women World Cup medal She was photographed with PM Modi Find out the truth
ICC नहीं तो किसने दिया प्रतिका रावल को वर्ल्ड कप विनिंग मेडल? सामने आई दिल जीत लेने वाली सच्चाई

ICC नहीं तो किसने दिया प्रतिका रावल को वर्ल्ड कप विनिंग मेडल? सामने आई दिल जीत लेने वाली सच्चाई

संक्षेप: प्रतीका रावल ने वुमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025 में भारत की जीत में अहम भूमिका निभाई थी, इसके बावजूद आईसीसी से उन्हें मेडल नहीं मिला क्योंकि सेमीफाइनल से पहले चोट के चलते वह टूर्नामेंट से बाहर हो गईं थी। 

Thu, 6 Nov 2025 11:21 AMLokesh Khera लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

भारतीय ओपनर प्रतीका रावल ने आईसीसी वुमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025 में भारत की जीत में अहम भूमिका निभाई थी। उन्होंने टूर्नामेंट में एक शतक के साथ कुल 300 से अधिक रन बनाए थे, इसके बावजूद उन्हें आईसीसी की तरफ से वर्ल्ड कप विनिंग मेडल नहीं मिला। इसको लेकर सोशल मीडिया पर खूब बवाल मचा और फैंस ने आईसीसी को प्रतीका रावल को मेडल देने को कहा। बता दें, आईसीसी का नियम है कि स्क्वॉड में शामिल 15 खिलाड़ियों को ही मेडल दिए जाते हैं, क्योंकि प्रतीका टूर्नामेंट से बाहर हो गईं थी और उनकी जगह शेफाली को टीम में शामिल किया गया था तो मेडल सिर्फ शेफाली को मिला। मगर बुधवार, 6 नवंबर को जब टीम इंडिया पीएम मोदी से मिली तो प्रतीका रावल के गले में मेडल नजर आया।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।
ये भी पढ़ें:शुभमन गिल से काबिल हैं ये 3 ओपनर्स, कब मिलेगा मौका; आंकड़े कर देंगे हैरान

जी हां, फैंस यह देखकर खुश हो गए कि उनकी मेहनत रंग लाई और आईसीसी ने प्रतीका रावल को इंसाफ दिया। मगर ऐसा कुछ नहीं है।

प्रतीका रावल के गले में जो मेडल नजर आ रहा है, वह टीम की साथी प्लेयर अमनजोत कौर का है। जी हां, मगर पीएम मोदी के साथ खींचाई फोटो पर नजर डालें तो वहां मौजूद 16 खिलाड़ियों में सिर्फ एक प्लेयर के गले में मेडल नहीं है और वह अमनजोत कौर है। ऐसे में अमनजोत कौर की तारीफ बनती है को उन्होंने दरियादिली दिखाते हुए अपना मेडल प्रतीका रावल को दिया।

ये भी पढ़ें:ऐसे फ्री में उठाएं IND vs AUS चौथे टी20 मैच का लुत्फ, जानें कब होगा शुरू?

टीम इंडिया की यह मुलाकात पीएम मोदी के निवास पर पहुई। इस दौरान उन्होंने पीएम मोदी को ‘Namo 1’ स्पेशल गिफ्ट दिया, जिसकी तस्वीर इस समय सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। महिला टीम ने नरेंद्र मोदी को टीम इंडिया की एक जर्सी गिफ्ट की जिस पर उनका नाम ‘नमो’ लिखा है, वहीं जर्सी नंबर-1 है। इस जर्सी पर वर्ल्ड कप विनिंग टीम इंडिया के सभी खिलाड़ियों के साइन भी है।इस गिफ्ट को पाकर पीएम मोदी काफी प्रसन्न दिखाई दिए। टी20 वर्ल्ड कप 2024 का खिताब जीतने के बाद जय शाह और रोजर बिन्नी ने भी मोदी को ऐसी ही जर्सी गिफ्ट की थी, मगर उस पर खिलाड़ियों के साइन नहीं थे।

Lokesh Khera

लेखक के बारे में

Lokesh Khera
लोकेश खेड़ा लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। हिंदी पत्रकारिता में इन्हें 9 साल का अनुभव है। बचपन की अपनी रुचि के अनुरूप 2018 में बतौर खेल पत्रकार अपना सफर शुरू करने वाले लोकेश क्रिकेट टुडे से लेकर इंडिया टीवी जैसे संस्थान में अपनी सेवाएं दे चुके हैं। इस दौरान उन्होंने ओलंपिक, कॉमनवेल्थ गेम्स, एशियन गेम्स, क्रिकेट वनडे वर्ल्ड कप, टी20 वर्ल्ड कप, आईपीएल जैसे तमाम बड़े इवेंट्स कवर किए। लाइव हिन्दुस्तान के साथ वह 2022 से हैं। और पढ़ें
Pratika Rawal Womens Cricket World cup 2025 PM Modi
लेटेस्ट क्रिकेट न्यूज, Cricket Live score, Asia Cup Schedule, Asia cup Points Table वाले खिलाड़ियों की जानकारी हिंदी में हिंदुस्तान पर |