ICC नहीं तो किसने दिया प्रतिका रावल को वर्ल्ड कप विनिंग मेडल? सामने आई दिल जीत लेने वाली सच्चाई
संक्षेप: प्रतीका रावल ने वुमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025 में भारत की जीत में अहम भूमिका निभाई थी, इसके बावजूद आईसीसी से उन्हें मेडल नहीं मिला क्योंकि सेमीफाइनल से पहले चोट के चलते वह टूर्नामेंट से बाहर हो गईं थी।
भारतीय ओपनर प्रतीका रावल ने आईसीसी वुमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025 में भारत की जीत में अहम भूमिका निभाई थी। उन्होंने टूर्नामेंट में एक शतक के साथ कुल 300 से अधिक रन बनाए थे, इसके बावजूद उन्हें आईसीसी की तरफ से वर्ल्ड कप विनिंग मेडल नहीं मिला। इसको लेकर सोशल मीडिया पर खूब बवाल मचा और फैंस ने आईसीसी को प्रतीका रावल को मेडल देने को कहा। बता दें, आईसीसी का नियम है कि स्क्वॉड में शामिल 15 खिलाड़ियों को ही मेडल दिए जाते हैं, क्योंकि प्रतीका टूर्नामेंट से बाहर हो गईं थी और उनकी जगह शेफाली को टीम में शामिल किया गया था तो मेडल सिर्फ शेफाली को मिला। मगर बुधवार, 6 नवंबर को जब टीम इंडिया पीएम मोदी से मिली तो प्रतीका रावल के गले में मेडल नजर आया।
जी हां, फैंस यह देखकर खुश हो गए कि उनकी मेहनत रंग लाई और आईसीसी ने प्रतीका रावल को इंसाफ दिया। मगर ऐसा कुछ नहीं है।
प्रतीका रावल के गले में जो मेडल नजर आ रहा है, वह टीम की साथी प्लेयर अमनजोत कौर का है। जी हां, मगर पीएम मोदी के साथ खींचाई फोटो पर नजर डालें तो वहां मौजूद 16 खिलाड़ियों में सिर्फ एक प्लेयर के गले में मेडल नहीं है और वह अमनजोत कौर है। ऐसे में अमनजोत कौर की तारीफ बनती है को उन्होंने दरियादिली दिखाते हुए अपना मेडल प्रतीका रावल को दिया।
टीम इंडिया की यह मुलाकात पीएम मोदी के निवास पर पहुई। इस दौरान उन्होंने पीएम मोदी को ‘Namo 1’ स्पेशल गिफ्ट दिया, जिसकी तस्वीर इस समय सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। महिला टीम ने नरेंद्र मोदी को टीम इंडिया की एक जर्सी गिफ्ट की जिस पर उनका नाम ‘नमो’ लिखा है, वहीं जर्सी नंबर-1 है। इस जर्सी पर वर्ल्ड कप विनिंग टीम इंडिया के सभी खिलाड़ियों के साइन भी है।इस गिफ्ट को पाकर पीएम मोदी काफी प्रसन्न दिखाई दिए। टी20 वर्ल्ड कप 2024 का खिताब जीतने के बाद जय शाह और रोजर बिन्नी ने भी मोदी को ऐसी ही जर्सी गिफ्ट की थी, मगर उस पर खिलाड़ियों के साइन नहीं थे।